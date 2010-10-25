GENİUS SP-M150 Ses Sistemi

SP-M150

4 Watt Stereo Hoparlörler

Genius?ın en yeni stereo hoparlörü SP-M150, tak ve çalıştır özelliği ile PC, CD, MP3 çalar ve diğer stereo aygıtlarınıza kolayca bağlanır.

Zarif metal kaplama ve cilalı siyah yüzeye sahip olan iki adet hoparlörden oluşan SP-M150, toplamda 4 watt RMS ses çıkışına sahip. Müzik dinlemek için ideal olan bu ses sistemi, her ihtiyacınızı karşılayan kaliteli ve net stereo ses sunuyor.

SP-M150?nin ön panelinde yer alan güç düğmesi, ses kontrolü ve kulaklık girişi ise erişim kolaylığı ve kullanımda rahatlık sağlıyor.

Son Kullanıcı Fiyatı: 22TL

Özellikler:

Toplam ses çıkışı: 4 watt (RMS)

Net ses, müzik için ideal

Ses kontrolü için büyük düğme

Kişisel dinleme için kulaklık girişi

Tak ve Çalıştır: PC, CD ve MP3 çalarlara kolayca bağlanır

Paket İçeriği:

Bir çift hoparlör

Çok-dilli kullanma kılavuzu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı