GENİUS SP-M150 Ses Sistemi

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SP-M150
4 Watt Stereo Hoparlörler
Genius?ın en yeni stereo hoparlörü SP-M150, tak ve çalıştır özelliği ile PC, CD, MP3 çalar ve diğer stereo aygıtlarınıza kolayca bağlanır.
Zarif metal kaplama ve cilalı siyah yüzeye sahip olan iki adet hoparlörden oluşan SP-M150, toplamda 4 watt RMS ses çıkışına sahip. Müzik dinlemek için ideal olan bu ses sistemi, her ihtiyacınızı karşılayan kaliteli ve net stereo ses sunuyor.
SP-M150?nin ön panelinde yer alan güç düğmesi, ses kontrolü ve kulaklık girişi ise erişim kolaylığı ve kullanımda rahatlık sağlıyor.
Son Kullanıcı Fiyatı: 22TL
Özellikler:
- Toplam ses çıkışı: 4 watt (RMS)
- Net ses, müzik için ideal
- Ses kontrolü için büyük düğme
- Kişisel dinleme için kulaklık girişi
- Tak ve Çalıştır: PC, CD ve MP3 çalarlara kolayca bağlanır
Paket İçeriği:
- Bir çift hoparlör
- Çok-dilli kullanma kılavuzu
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