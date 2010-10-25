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GENİUS SP-M150 Ses Sistemi

8 yıl
2,5b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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SP-M150
4 Watt Stereo Hoparlörler

Genius?ın en yeni stereo hoparlörü SP-M150, tak ve çalıştır özelliği ile PC, CD, MP3 çalar ve diğer stereo aygıtlarınıza kolayca bağlanır.
Zarif metal kaplama ve cilalı siyah yüzeye sahip olan iki adet hoparlörden oluşan SP-M150, toplamda 4 watt RMS ses çıkışına sahip. Müzik dinlemek için ideal olan bu ses sistemi, her ihtiyacınızı karşılayan kaliteli ve net stereo ses sunuyor.
SP-M150?nin ön panelinde yer alan güç düğmesi, ses kontrolü ve kulaklık girişi ise erişim kolaylığı ve kullanımda rahatlık sağlıyor.
Son Kullanıcı Fiyatı: 22TL

 

Özellikler:

  • Toplam ses çıkışı: 4 watt (RMS)
  • Net ses, müzik için ideal
  • Ses kontrolü için büyük düğme
  • Kişisel dinleme için kulaklık girişi
  • Tak ve Çalıştır: PC, CD ve MP3 çalarlara kolayca bağlanır

 

Paket İçeriği:

  • Bir çift hoparlör
  • Çok-dilli kullanma kılavuzu

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