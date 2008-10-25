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Gigabyte'dan 1GB bellekli ve Zalman soğutmalı GeForce 9800GTX+ geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haberini kısa bir süre önce verdiğimiz ZOTAC'ın 1GB bellekli GeForce 9800GTX+ modelinden sonra Gigabyte da yüksek bellek kapasitesine sahip GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu. Zalman tarafından hazırlanan soğutucusu ile dikkat çeken ve Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan GV-N98XPZL-1GH kod adlı ekran kartının Ultra-Durable II prensipleri çerçevesinde hazırlandığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 128x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Grafik işlem birimi 738MHz, paralel işlemcileri 1836MHz ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartı saat hızlarıyla Nvidia'nın referans çizgisini koruyor. Destek veren anakartlarla SLI kurulumunu gerçekleştirebilen kart Hybrid SLI desteği de sunuyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğiyle gelen ekran kartı Ultra-Durable II ekseninde kullanılan katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. PhysX ve CUDA desteği sunan aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde Çift DVI ve HDTV destekli TV çıkışları bulunuyor. Gigabyte'ın yeni modeliyle ilgili olarak şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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justbejust 11 yıl
katı kapasitörler güzel de 9800 gtx+ için ne kadar gerekli olduğu tartışılır durumdaki zalman soğutucu fiyatı şişirecektir. bari kartı oc'li çıkarsalardı, o zaman daha anlamlı olabilirdi.
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01Mrt 11 yıl
satmaz bu haliyle...
biraz daha gösterişli olsaydı belki...
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High Vision 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

satmaz bu haliyle...
biraz daha gösterişli olsaydı belki...



Doğru 19'' jant , ön taraf karbon olsaydı daha iyi olurdu
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Wilson Fisk 11 yıl
1gb zalman fanla 4870 fiyatini gecer ben de cok gulerim.bir de asus olsaymis..



az once resmi goremedim bu da zalman 8800gt gibi cift kablo yoh artik bak simdiden gulmeye basladim.
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pastperfect 11 yıl
gül bir parça
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` quaD. 11 yıl
Gigabyte'nin Artık Her Kart Çıkarışında Nerdeyse Zalman Kullanması Bunların Anlaştığını Gösteriyor..Fakat Artık Gigabyte'nin Başka Bir Model Kullanmasını İsterim Çünki Daha Performanslı Bir Soğutucu Takmalılar Ve Tasarım Farklı Olmalı Kullanıcı İçin...
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