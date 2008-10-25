Gigabyte'dan 1GB bellekli ve Zalman soğutmalı GeForce 9800GTX+ geliyor

Haberini kısa bir süre önce verdiğimiz ZOTAC'ın 1GB bellekli GeForce 9800GTX+ modelinden sonra Gigabyte da yüksek bellek kapasitesine sahip GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu. Zalman tarafından hazırlanan soğutucusu ile dikkat çeken ve Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan GV-N98XPZL-1GH kod adlı ekran kartının Ultra-Durable II prensipleri çerçevesinde hazırlandığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 128x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Grafik işlem birimi 738MHz, paralel işlemcileri 1836MHz ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartı saat hızlarıyla Nvidia'nın referans çizgisini koruyor. Destek veren anakartlarla SLI kurulumunu gerçekleştirebilen kart Hybrid SLI desteği de sunuyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğiyle gelen ekran kartı Ultra-Durable II ekseninde kullanılan katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. PhysX ve CUDA desteği sunan aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde Çift DVI ve HDTV destekli TV çıkışları bulunuyor. Gigabyte'ın yeni modeliyle ilgili olarak şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.