Giriş seviyesi Realme C61'in özellikleri ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı

Realme C61, giriş seviyesi modellerde sıklıkla gördüğümüz Unisoc T612 yonga setinden güç alıyor. Telefonda 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ekran tarafında ise HD+ çözünürlükte IPS LCD panel yer alıyor.
32 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen telefonun pil kapasitesi ise 5000 mAh olarak belirtiliyor. Realme bataryanın uzun ömürlü olduğunu ve 1000 şarj döngüsünden sonra bile %80'in üzerinde pil ömrü sunacağının sözünü veriyor.
Realme telefonun sağlamlığına da vurgu yapıyor ve güçlendirilmiş cam ile korunduğunu ve TUV Rheinland sertifikasına sahip olduğunu belirtiyor.
Realme C61 fiyatı
Realme C61, 28 Haziran'dan itibaren Safari Yeşili ve Mermer Siyah renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulacak. Fiyatlar ise oldukça rekabetçi: 4/64 GB için 92 dolar, 4/128 GB için 100 dolar, 6/128 GB için 107 dolar.
Realme C61 özellikleri
- Ekran: 6,5 inç LCD, 720 x 1600 piksel, IPS LSd
- İşlemci: Unisoc Tiger T612
- RAM: 4GB ve 6GB
- Depolama: 64GB ve 128GB
- Arka Kamera: 32 MP ana kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5000 mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- Diğer: IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.