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    Giriş seviyesi Realme C61'in özellikleri ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı

    Realme'nin giriş seviyesi modeli Realme C61'in özellikleri ve fiyatı 28 Haziran'daki tanıtımdan önce ortaya çıktı. Fiyat segmentinden beklenmeyen bazı özelliklere sahip olan telefon neler sunuyor?
    Giriş seviyesi Realme C61'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme'nin yeni giriş seviyesi modeli Realme C61'in özellikleri ve fiyatı 28 Haziran'daki tanıtımdan önce ortaya çıktı. Metal çerçeve ve IP54 koruma gibi bu sınıfta görmeye alışık olmadığımız iki özelliğe sahip olan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Realme C61, giriş seviyesi modellerde sıklıkla gördüğümüz Unisoc T612 yonga setinden güç alıyor. Telefonda 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ekran tarafında ise HD+ çözünürlükte IPS LCD panel yer alıyor.

    32 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen telefonun pil kapasitesi ise 5000 mAh olarak belirtiliyor. Realme bataryanın uzun ömürlü olduğunu ve 1000 şarj döngüsünden sonra bile %80'in üzerinde pil ömrü sunacağının sözünü veriyor.

    Realme telefonun sağlamlığına da vurgu yapıyor ve güçlendirilmiş cam ile korunduğunu ve TUV Rheinland sertifikasına sahip olduğunu belirtiyor.

    Giriş seviyesi Realme C61'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Realme C61 fiyatı

    Realme C61, 28 Haziran'dan itibaren Safari Yeşili ve Mermer Siyah renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulacak. Fiyatlar ise oldukça rekabetçi: 4/64 GB için 92 dolar, 4/128 GB için 100 dolar, 6/128 GB için 107 dolar.

    Realme C61 özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç LCD, 720 x 1600 piksel, IPS LSd
    • İşlemci:  Unisoc Tiger T612
    • RAM: 4GB ve 6GB
    • Depolama: 64GB ve 128GB
    • Arka Kamera: 32 MP ana kamera
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5000 mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
    • Diğer: IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/entrylevel_realme_c61_arrives_with_ip54_dust_and_water_resistance-news-63446.php https://buy.realme.com/in/goods/713
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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