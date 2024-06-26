Giriş seviyesi Realme C61'in özellikleri ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Realme'nin yeni giriş seviyesi modeli Realme C61'in özellikleri ve fiyatı 28 Haziran'daki tanıtımdan önce ortaya çıktı. Metal çerçeve ve IP54 koruma gibi bu sınıfta görmeye alışık olmadığımız iki özelliğe sahip olan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme C61, giriş seviyesi modellerde sıklıkla gördüğümüz Unisoc T612 yonga setinden güç alıyor. Telefonda 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ekran tarafında ise HD+ çözünürlükte IPS LCD panel yer alıyor.

32 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen telefonun pil kapasitesi ise 5000 mAh olarak belirtiliyor. Realme bataryanın uzun ömürlü olduğunu ve 1000 şarj döngüsünden sonra bile %80'in üzerinde pil ömrü sunacağının sözünü veriyor.

Realme telefonun sağlamlığına da vurgu yapıyor ve güçlendirilmiş cam ile korunduğunu ve TUV Rheinland sertifikasına sahip olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Realme C61 fiyatı

Realme C61, 28 Haziran'dan itibaren Safari Yeşili ve Mermer Siyah renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulacak. Fiyatlar ise oldukça rekabetçi: 4/64 GB için 92 dolar, 4/128 GB için 100 dolar, 6/128 GB için 107 dolar.

Realme C61 özellikleri

Ekran: 6,5 inç LCD, 720 x 1600 piksel, IPS LSd

6,5 inç LCD, 720 x 1600 piksel, IPS LSd İşlemci: Unisoc Tiger T612

Unisoc Tiger T612 RAM: 4GB ve 6GB

4GB ve 6GB Depolama: 64GB ve 128GB

64GB ve 128GB Arka Kamera: 32 MP ana kamera

32 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5000 mAh batarya

5000 mAh batarya Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 Diğer: IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi

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Giriş seviyesi Realme C61'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı