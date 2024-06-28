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    Bütçe dostu telefon Realme C61 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Realme, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu duyurdu. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla öne çıkarılan Realme C61, giriş seviye bütçe dostu telefon olarak ilk Hindistan'da satışa çıkacak.

    Realme C serisinin yeni üyesi Realme C61, Hindistan’da resmî olarak tanıtıldı. C61, çelik kadar sert olan isimsiz güçlendirilmiş cam dışında standart özelliklere sahip bütçeye uygun bir telefon.

    Realme C61 neler sunuyor?

    realme c61 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Realme, sağlam gövdesiyle öne çıkardığı C61 modelini Hindistan’da sundu. Realme, telefonun entegre metalik çerçeveye sahip ArmorShell koruması ile geldiğini söylüyor. Ekran için güçlendirilmiş camın yanı sıra su ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasıyla geliyor. HD+ çözünürlük, 560 nit parlaklık, 90Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç LCD panele bakıyoruz.

    Realme C61, UNISOC T612 işlemciden güç alıyor. Realme’ye göre sınıfının en güçlü işlemcisi. Telefon, 4GB RAM (+4GB sanal) 256GB depolama alanı ile geliyor. Ek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için microSD kart yuvası mevcut. Arkada derinlik sensörüyle birlikte 32MP ana kamera, önde 5MP kamera mevcut. 5000 mAh batarya, standart 10w şarjı destekliyor. Realme, 1000 şarj döngüsünden sonra %80 pil sağlığının korunduğunu belirtiyor.

    Realme, telefona 320’den fazla kalite testi uygulandığını söylüyor. 1 milyon kez düğmeye basma, standartların dışında kullanma, 40.000 kez USB takıp çıkarma, 21 gün yüksek sıcaklık ve yüksek nemde kullanma gibi çeşitli testler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ayrıca C61, 4 yıl takılmadan kullanım sunmasıyla sınıfının en uzun ömürlü telefonu olarak gösteriliyor.

    Realme C61 fiyatı

    Realme C61, yeşil ve siyah renk seçeneğiyle duyuruldu. Telefonun başlangıç fiyatı; 92 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 4GB + 64GB: 92 dolar
    • 4GB + 128GB: 101 dolar
    • 6GB + 128GB: 107 dolar

    Realme C61 özellikleri

    realme c61 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD
    • İşlemci: UNISOC T612
    • Bellek: 4GB, 6GB
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Batarya: 5000 mAh, 10W hızlı şarj
    • Arka kamera: 32MP f/1.8
    • Ön kamera: 5MP
    • İşletim sistemi: Android 14, Realme UI
    • Boyut ve ağırlık: 167.26 x 76.67 x 7.84mm, 187 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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