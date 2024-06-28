Bütçe dostu telefon Realme C61 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Realme C serisinin yeni üyesi Realme C61, Hindistan’da resmî olarak tanıtıldı. C61, çelik kadar sert olan isimsiz güçlendirilmiş cam dışında standart özelliklere sahip bütçeye uygun bir telefon.

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Realme C61 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme, sağlam gövdesiyle öne çıkardığı C61 modelini Hindistan’da sundu. Realme, telefonun entegre metalik çerçeveye sahip ArmorShell koruması ile geldiğini söylüyor. Ekran için güçlendirilmiş camın yanı sıra su ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasıyla geliyor. HD+ çözünürlük, 560 nit parlaklık, 90Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç LCD panele bakıyoruz.

Realme C61, UNISOC T612 işlemciden güç alıyor. Realme’ye göre sınıfının en güçlü işlemcisi. Telefon, 4GB RAM (+4GB sanal) 256GB depolama alanı ile geliyor. Ek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için microSD kart yuvası mevcut. Arkada derinlik sensörüyle birlikte 32MP ana kamera, önde 5MP kamera mevcut. 5000 mAh batarya, standart 10w şarjı destekliyor. Realme, 1000 şarj döngüsünden sonra %80 pil sağlığının korunduğunu belirtiyor.

Realme, telefona 320’den fazla kalite testi uygulandığını söylüyor. 1 milyon kez düğmeye basma, standartların dışında kullanma, 40.000 kez USB takıp çıkarma, 21 gün yüksek sıcaklık ve yüksek nemde kullanma gibi çeşitli testler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ayrıca C61, 4 yıl takılmadan kullanım sunmasıyla sınıfının en uzun ömürlü telefonu olarak gösteriliyor.

Realme C61 fiyatı

Realme C61, yeşil ve siyah renk seçeneğiyle duyuruldu. Telefonun başlangıç fiyatı; 92 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

4GB + 64GB: 92 dolar

4GB + 128GB: 101 dolar

6GB + 128GB: 107 dolar

Realme C61 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD

: 6.78 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD İşlemci : UNISOC T612

: UNISOC T612 Bellek : 4GB, 6GB

: 4GB, 6GB Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Batarya : 5000 mAh, 10W hızlı şarj

: 5000 mAh, 10W hızlı şarj Arka kamera : 32MP f/1.8

: 32MP f/1.8 Ön kamera : 5MP

: 5MP İşletim sistemi : Android 14, Realme UI

: Android 14, Realme UI Boyut ve ağırlık: 167.26 x 76.67 x 7.84mm, 187 g

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Realme C61 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı