Bütçe dostu telefon Realme C61 tanıtıldı: İşte özellikleri

Realme C serisinin yeni üyesi Realme C61, Hindistan’da resmî olarak tanıtıldı. C61, çelik kadar sert olan isimsiz güçlendirilmiş cam dışında standart özelliklere sahip bütçeye uygun bir telefon.
Realme C61 neler sunuyor?
Realme C61, UNISOC T612 işlemciden güç alıyor. Realme’ye göre sınıfının en güçlü işlemcisi. Telefon, 4GB RAM (+4GB sanal) 256GB depolama alanı ile geliyor. Ek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için microSD kart yuvası mevcut. Arkada derinlik sensörüyle birlikte 32MP ana kamera, önde 5MP kamera mevcut. 5000 mAh batarya, standart 10w şarjı destekliyor. Realme, 1000 şarj döngüsünden sonra %80 pil sağlığının korunduğunu belirtiyor.
Realme, telefona 320’den fazla kalite testi uygulandığını söylüyor. 1 milyon kez düğmeye basma, standartların dışında kullanma, 40.000 kez USB takıp çıkarma, 21 gün yüksek sıcaklık ve yüksek nemde kullanma gibi çeşitli testler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ayrıca C61, 4 yıl takılmadan kullanım sunmasıyla sınıfının en uzun ömürlü telefonu olarak gösteriliyor.
Realme C61 fiyatı
Realme C61, yeşil ve siyah renk seçeneğiyle duyuruldu. Telefonun başlangıç fiyatı; 92 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 4GB + 64GB: 92 dolar
- 4GB + 128GB: 101 dolar
- 6GB + 128GB: 107 dolar
Realme C61 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD
- İşlemci: UNISOC T612
- Bellek: 4GB, 6GB
- Depolama: 128GB, 256GB
- Batarya: 5000 mAh, 10W hızlı şarj
- Arka kamera: 32MP f/1.8
- Ön kamera: 5MP
- İşletim sistemi: Android 14, Realme UI
- Boyut ve ağırlık: 167.26 x 76.67 x 7.84mm, 187 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.