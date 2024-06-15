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    Realme C61'in model adı onaylandı: İşte beklenen özellikler

    C serisini genişletmeye hazırlanan Realme, yeni cihazı Realme C61 üzerinde çalışmakta. Cihazın model adı ise NBTC sertifikasında listelenirken onaylandı. İşte detaylar:
    Realme C61'in model adı onaylandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme C61, NBTC sertifikası alırken görüntülendi ve model adı da böylece onaylandı. Ayrıca BIS ve FCC veritabanlarında da listelenen cihazın bazı teknik özellikleri ise bu listeler sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Realme C61'in beklenen özellikleri:

    Realme'nin yeni C serisi üyesi Relame C61, RMX3930 model numarasıyla ortaya çıktı. Listelere göre 5000mAh bataryadan güç alacak cihaz, Android 14 tabanlı Realme kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkacak. 

    Realme C61'in model adı onaylandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    188 gram ağırlığında ve 167,26 × 76,67 × 7,84 mm ölçülerine sahip olacak cihaz, bağlantı seçenekleri kısmında ise LTE, WiFi 5 a/b/g/n/ac (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve BDS desteğine sahip olacak. Son olarak Realme C61'in Realme C63'e göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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