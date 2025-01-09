Merakla beklenen POCO X7 ve X7 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro fiyatı
- POCO X7 Pro özellikleri
- POCO X7
- POCO X7 fiyatı
- POCO X7 özellikleri
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POCO X7 Pro
POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4 modeline oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihaz, 6.67 inç AMOLED ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekran, dayanıklılık açısından da iddialı. Ayrıca 20MP çözünürlüğünde delikli kamera sensörü ile geliyor.
POCO X7 Pro, MediaTek’in 4 nm sürecinden geçen Dimensity 8400 Ultra işlemcisiyle güçlendirilmiş. Bu işlemciye ise LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. X7 Pro, termal verimlilik ve performans odaklı Wildboost Optimization 3.0 ve 5.000m2 VC soğutmalı LiquidCool 4.0 teknolojisi ile destekleniyor.
AI bölümünde ise AI Erase Pro, AI Film, ve AI Notes gibi yenilikçi yapay zeka özelliklerini destekliyor. Ayrıca Google Gemini uygulaması, yazma, öğrenme ve beyin fırtınası gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Son olarak telefonun diğer özellikleri arasında, IP68 sertifikası, NFC, IR blaster, çift SIM desteği ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor.
POCO X7 Pro fiyatı
POCO X7 Pro, 8GB RAM ve 256GB depolama ve 12GB+512 olma küzere iki sürümle tanıtıldı. Telefonun 8+256GB modeli 299 dolar, 12+512GB sürümü ise 349 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
- 8 GB RAM, 256 GB depolama: $299
- 12 GB RAM, 512 GB depolama: $349
POCO X7 Pro özellikleri
- Ekran: 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.200 nit, 1220 x 2712 piksel
- İşlemci: Dimensity 8400 Ultra
- RAM: 8/12GB
- Depolama: 256 GB, 512GB
- Arka Kamera: 50MP OIS + 8MP geniş açı
- Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
- Ön Kamera: 20MP
- Pil: 6.000 mAh batarya 90W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2.0 4 yıl Android güncelleme desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC
POCO X7
Serinin temel modeli POCO X7 ise, Pro modelle benzer bir ekran deneyimi sunuyor. 6.67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor. Ancak kavisli tasarıma ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip. Gücünü ise Dimensity 7300 Ultra yonga setinden alan telefona, 50 MP OIS destekli IMX 882 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörleri eşlik edecek.
POCO X7 fiyatı
- 8 GB RAM, 256 GB depolama: $249
- 12 GB RAM, 512 GB depolama: $299
POCO X7 özellikleri
- Ekran: Kavisli 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED 120Hz, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.000 nit
- İşlemci: Dimensity 7300 Ultra
- RAM: 8/12GB
- Depolama: 256 GB, 512GB
- Arka Kamera: 50MP OIS + 8MP geniş açı + 2MP makro
- Video kayıt: 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
- Ön Kamera: 20MP
- Pil: 5.110 mAh batarya 45W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS - 4 yıl Android güncelleme desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC
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