Merakla beklenen POCO X7 ve X7 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, POCO markasının yeni modelleri olan POCO X7 ve POCO X7 Pro’yu tanıttı. Orta segmentte dikkat çekici özellikler ve uygun fiyatlarla piyasaya çıkan cihazlar, Çin’de satışta olan Redmi serisinden ilham alıyor. İşte amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan POCO X7 ve X7 Pro özellikleri ve fiyatı...

POCO X7 ve X7 Pro 5G Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı 1 sa. önce eklendi

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4 modeline oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihaz, 6.67 inç AMOLED ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekran, dayanıklılık açısından da iddialı. Ayrıca 20MP çözünürlüğünde delikli kamera sensörü ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Kameraya değinmişken, telefonun arka yüzünde Sony’nin IMX882 sensörünü kullanan 50 MP’lik OIS destekli ana kamera (f/1.5) bulunuyor. Buna ek olarak 8 MP ultra geniş açı kamerası yer alıyor.

POCO X7 Pro, MediaTek’in 4 nm sürecinden geçen Dimensity 8400 Ultra işlemcisiyle güçlendirilmiş. Bu işlemciye ise LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. X7 Pro, termal verimlilik ve performans odaklı Wildboost Optimization 3.0 ve 5.000m2 VC soğutmalı LiquidCool 4.0 teknolojisi ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun 6.000 mAh bataryası 90W hızlı şarj desteği sunuyor ve 0’dan %100’e yalnızca 42 dakikada dolabiliyor. Şirket, 1.000 şarj döngüsünden sonra %90 kapasite korunacağı sözünü veriyor. POCO X7 Pro, kutusundan HyperOS 2 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle çıkıyor.

AI bölümünde ise AI Erase Pro, AI Film, ve AI Notes gibi yenilikçi yapay zeka özelliklerini destekliyor. Ayrıca Google Gemini uygulaması, yazma, öğrenme ve beyin fırtınası gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Son olarak telefonun diğer özellikleri arasında, IP68 sertifikası, NFC, IR blaster, çift SIM desteği ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor.

POCO X7 Pro fiyatı

POCO X7 Pro, 8GB RAM ve 256GB depolama ve 12GB+512 olma küzere iki sürümle tanıtıldı. Telefonun 8+256GB modeli 299 dolar, 12+512GB sürümü ise 349 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

8 GB RAM, 256 GB depolama: $299

12 GB RAM, 512 GB depolama: $349

POCO X7 Pro özellikleri

Ekran: 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.200 nit, 1220 x 2712 piksel

6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.200 nit, 1220 x 2712 piksel İşlemci: Dimensity 8400 Ultra

Dimensity 8400 Ultra RAM: 8/12GB

8/12GB Depolama: 256 GB, 512GB

256 GB, 512GB Arka Kamera: 50MP OIS + 8MP geniş açı

50MP OIS + 8MP geniş açı Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps

8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps Ön Kamera: 20MP

20MP Pil: 6.000 mAh batarya 90W hızlı şarj

6.000 mAh batarya 90W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2.0 4 yıl Android güncelleme desteği

Android 15, HyperOS 2.0 4 yıl Android güncelleme desteği Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

POCO X7

Serinin temel modeli POCO X7 ise, Pro modelle benzer bir ekran deneyimi sunuyor. 6.67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor. Ancak kavisli tasarıma ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip. Gücünü ise Dimensity 7300 Ultra yonga setinden alan telefona, 50 MP OIS destekli IMX 882 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörleri eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Ön bölümnde ise yine 20MP selfie kamerasına yer verilmiş. Batarya bölümünde telefon, 5.110 mAh kapasite ve 45W hızlı şarj desteği ile geliyor. Kutusundan HyperOS'un ilk sürümüyle çıkacak POCO X7, IP68 sertifikası, NFC ve ekran altı parmak izi okuyucu gibi özelliklerle donatılmış. Renk seçenekleri arasında ise Gümüş, Yeşil ve Vegan Deri Sarı yer alıyor.

POCO X7 fiyatı

8 GB RAM, 256 GB depolama: $249

12 GB RAM, 512 GB depolama: $299

POCO X7 özellikleri

Ekran: Kavisli 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED 120Hz, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.000 nit

Kavisli 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED 120Hz, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 3.000 nit İşlemci: Dimensity 7300 Ultra

Dimensity 7300 Ultra RAM: 8/12GB

8/12GB Depolama: 256 GB, 512GB

256 GB, 512GB Arka Kamera: 50MP OIS + 8MP geniş açı + 2MP makro

50MP OIS + 8MP geniş açı + 2MP makro Video kayıt: 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps

4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps Ön Kamera: 20MP

20MP Pil: 5.110 mAh batarya 45W hızlı şarj

5.110 mAh batarya 45W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 15, HyperOS - 4 yıl Android güncelleme desteği

Android 15, HyperOS - 4 yıl Android güncelleme desteği Bağlantı: Wi-Fi 6e, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

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POCO X7 ve X7 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri