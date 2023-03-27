Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Çığır açan yapay zeka modeli GPT-4 çıktı! Farkları neler?

    GPT-4, OpenAI'nin dil modeli sistemlerinin en yeni sürümüdür. Önceki sürümü olan GPT 3.5, Kasım 2022'de piyasaya sürüldüğünde şirketin son derece popüler ChatGPT sohbet botunu güçlendirmişti.

    Teknoloji araştırma şirketi OpenAI, metin üreten yapay zeka modelinin GPT-4 adlı güncellenmiş bir sürümünü yayınladı ve dil modelinin bazı yeni yeteneklerini gösterdi. GPT-4 yalnızca kulağa daha doğal gelen metinler üretmekle ve sorunları çözmekle kalmıyor aynı zamanda görüntüleri de işleyebiliyor.

    GPT-4, insanlara göre hazırlanmış birçok sınava girdi ve insan düzeyinde puanlar aldı. Her şeyde başarılı olmasa da tutarlı bir şekilde önceki versiyonundan daha iyi performans gösterdi: Örneğin, İngiliz dili ve edebiyatı sınavlarında düşük performans gösterdi. Yine de kapsamlı problem çözme yeteneği, herhangi bir sayıda gerçek dünya uygulamasına uygulanabilir; örneğin, karmaşık bir programı yönetme, bir kod bloğundaki hataları bulma, yabancı dil öğrenenlere gramer nüanslarını açıklama veya güvenlik açıklarını belirleme gibi.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız