Çığır açan yapay zeka modeli GPT-4 çıktı! Farkları neler?

GPT-4, OpenAI'nin dil modeli sistemlerinin en yeni sürümüdür. Önceki sürümü olan GPT 3.5, Kasım 2022'de piyasaya sürüldüğünde şirketin son derece popüler ChatGPT sohbet botunu güçlendirmişti.

Teknoloji araştırma şirketi OpenAI, metin üreten yapay zeka modelinin GPT-4 adlı güncellenmiş bir sürümünü yayınladı ve dil modelinin bazı yeni yeteneklerini gösterdi. GPT-4 yalnızca kulağa daha doğal gelen metinler üretmekle ve sorunları çözmekle kalmıyor aynı zamanda görüntüleri de işleyebiliyor.

GPT-4, insanlara göre hazırlanmış birçok sınava girdi ve insan düzeyinde puanlar aldı. Her şeyde başarılı olmasa da tutarlı bir şekilde önceki versiyonundan daha iyi performans gösterdi: Örneğin, İngiliz dili ve edebiyatı sınavlarında düşük performans gösterdi. Yine de kapsamlı problem çözme yeteneği, herhangi bir sayıda gerçek dünya uygulamasına uygulanabilir; örneğin, karmaşık bir programı yönetme, bir kod bloğundaki hataları bulma, yabancı dil öğrenenlere gramer nüanslarını açıklama veya güvenlik açıklarını belirleme gibi.