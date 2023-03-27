Çığır açan yapay zeka modeli GPT-4 çıktı! Farkları neler?

Teknoloji araştırma şirketi OpenAI, metin üreten yapay zeka modelinin GPT-4 adlı güncellenmiş bir sürümünü yayınladı ve dil modelinin bazı yeni yeteneklerini gösterdi. GPT-4 yalnızca kulağa daha doğal gelen metinler üretmekle ve sorunları çözmekle kalmıyor aynı zamanda görüntüleri de işleyebiliyor.
GPT-4, insanlara göre hazırlanmış birçok sınava girdi ve insan düzeyinde puanlar aldı. Her şeyde başarılı olmasa da tutarlı bir şekilde önceki versiyonundan daha iyi performans gösterdi: Örneğin, İngiliz dili ve edebiyatı sınavlarında düşük performans gösterdi. Yine de kapsamlı problem çözme yeteneği, herhangi bir sayıda gerçek dünya uygulamasına uygulanabilir; örneğin, karmaşık bir programı yönetme, bir kod bloğundaki hataları bulma, yabancı dil öğrenenlere gramer nüanslarını açıklama veya güvenlik açıklarını belirleme gibi.