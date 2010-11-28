Hanvon'dan 6-inç ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: WISEreader B630

Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi elektronik kitap okuyucularını ikinci plana itse de üreticiler için pazar hâlâ çekiciliğini koruyor ve Sony gibi endüstri devlerinin yanında farklı büyüklüklerdeki pek çok elektronik kitap okuyucularına yatırım yapmayı sürdürüyorlar. İşte o firmalardan birisi olan Hanvon, WISEreader B630 adını taşıyan 6-inç boyutundaki yeni elektronik kitap okuyucusunu duyurdu. 206 x 133 x 11.3 mm boyutlarında ve 262.6 gram ağırlığında olan cihaz, 800MHz'de çalışan Intel Celeron sınıfı işlemciden güç alıyor ve Windows CE işletim sistemini kullanıyor.

Üzerinde E Ink tabanlı 16 seviye gri ekran (800 x 600 piksel çözünürlüğünde ) ve fiziksel QWERTY klavye bulunan elektronik kitap okuyucusu gücünü,1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. Tam şarj ile 8000 sayfa çevirebilen WISEreader B630, microSD kart desteği ile 32GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. EPUB da dahil olmak üzere yaygın dosya formatlarına destek sunan ve PC bağlantısını mini USB 2.0 portu üzerinden gerçekleştiren Hanvon WISEreader B630, sadece Beyaz renk seçeneği ile 229 Avro seviyesindeki etiket fiyatı üzerinden Avrupa'da satışa sunuluyor.