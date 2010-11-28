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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hanvon'dan 6-inç ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: WISEreader B630

8 yıl
9,1b
1
6
E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi elektronik kitap okuyucularını ikinci plana itse de üreticiler için pazar hâlâ çekiciliğini koruyor ve Sony gibi endüstri devlerinin yanında farklı büyüklüklerdeki pek çok elektronik kitap okuyucularına yatırım yapmayı sürdürüyorlar. İşte o firmalardan birisi olan Hanvon, WISEreader B630 adını taşıyan 6-inç boyutundaki yeni elektronik kitap okuyucusunu duyurdu. 206 x 133 x 11.3 mm boyutlarında ve 262.6 gram ağırlığında olan cihaz, 800MHz'de çalışan Intel Celeron sınıfı işlemciden güç alıyor ve Windows CE işletim sistemini kullanıyor.

Üzerinde E Ink tabanlı 16 seviye gri ekran (800 x 600 piksel çözünürlüğünde ) ve fiziksel QWERTY klavye bulunan elektronik kitap okuyucusu gücünü,1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. Tam şarj ile 8000 sayfa çevirebilen WISEreader B630, microSD kart desteği ile 32GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. EPUB da dahil olmak üzere yaygın dosya formatlarına destek sunan ve PC bağlantısını mini USB 2.0 portu üzerinden gerçekleştiren Hanvon WISEreader B630, sadece Beyaz renk seçeneği ile 229 Avro seviyesindeki etiket fiyatı üzerinden Avrupa'da satışa sunuluyor.


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IUnknown 8 yıl
x86 üzerine windows ce niye koymuşlarki? neyse bizde 2 kat fiyata gelir.
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ToisAndro 8 yıl
Batuist arkadaşım sana aynen katılıyorum. Bu cihaz gereğinden çok pahalı ama 50 dolar civarına bu tür bir e-kitap okuyucu yaptırabilir devlet. Öğrenciye uygun fiyata verir ve her sınıf atlamasında e-kitap içeriğini güncelleyebilir.
Bedava yaptıkları işten para bile kazanabilirler. Maddi durumu yetmeyenlere de üzerine zimnetli olacak şekilde kiralayabilir. Öğrenciler için de zevkli bir öğrenme aracı olur. Hem nasıl olsa bedava dedikleri kitapların parası da bizden çıkmıyor mu?
Hatta "herkese bir pc" gibi bir kampanya başlatan bir kuruluş vardı. Akıllı tabletleri 99 dolara veriyorlar.
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Batuist 8 yıl

raz0r38

Batuist arkadaşım sana aynen katılıyorum. Bu cihaz gereğinden çok pahalı ama 50 dolar civarına bu tür bir e-kitap okuyucu yaptırabilir devlet. Öğrenciye uygun fiyata verir ve her sınıf atlamasında e-kitap içeriğini güncelleyebilir.

Bedava yaptıkları işten para bile kazanabilirler. Maddi durumu yetmeyenlere de üzerine zimnetli olacak şekilde kiralayabilir. Öğrenciler için de zevkli bir öğrenme aracı olur. Hem nasıl olsa bedava dedikleri kitapların parası da bizden çıkmıyor mu?

Hatta "herkese bir pc" gibi bir kampanya başlatan bir kuruluş vardı. Akıllı tabletleri 99 dolara veriyorlar.

her yıl öğrencilere dağıtılan kitap parasına rahatlıkla yaptırılabilir.. çünkü milyonlarca adet sipariş verirsen ciddi bir indirim söz konusu olur.. artı bir iki yıl sonra zaten kendini bastırmayacağın kitapların karşılığında amorti eder kara geçersin.. devir aslında bilgilenme değil bilgiye erişim devri.. yani önemli olan bilgiyi ne kadar sürede ve nasıl bulduğun.. çünkü artık bir konuda hiçbirşey bilmiyorsan bile bir iki arama sayesinde tonla bilgi internetten karşına dökülüyor.. çocuklarıda aynı şekilde bilgiye çok hızlı kavuşturmak lazım.. aradıkları şeyi anaında bir arama kutusuna yazarak çabucak ulaşıp merak ettikleri şeyleri anada öğrenecekleri içinde kalıcı olacaktır.. bu gibi cihazların ben ileride okullarda standart olacağını düşünüyorum.. artık 10 yıl mı sürer yirmi yılmı bilmem ama gün gelcek ağaç kesmek yasaklancak ve kitap basılmıcak.. geçen yeğenimin çantasını elime aldım inan ben bile zor taşırım.. Medeniyet dediğin şey bence mersedese binmek değil...!!!
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Batuist 8 yıl
aslında bu şekilde onlarca cilt tutan ansiklopedileri e-kitap içerisinde satabilirler.. çokta tutulurdu bence.. özellikle öğrenciler için faydalı olabilirdi..
Hatta tüm ders kitapları bile e-kitapta toplanıp hem çocukların on kiloya kadar varan taşımak zorunda oldukları kitapların yükünü omuzlarından alır hemde yeni kitap basmayarak ağaçlardan tasarruf edilebilir.. oldukça çevreci bir uygulama olurdu..
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