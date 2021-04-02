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    Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme

    02 Nisan 2021, 15:39
    39,8b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Huawei'in akıllı saat dünyasındaki amiral gemisi olan Watch GT2 Pro hem tasarımı hem de malzeme kalitesi başta olmak üzere sahip olduğu özelliklerle öne çıkmayı başarıyor, işte detaylar.

    Huawei'in akıllı saat dünyasındaki iddialı modeli olan Watch GT2 Pro'nun öne çıkan var. Sapphire cam ve titanyum gövdeye sahip olan saat, uzun pil ömrüyle dikkat çekerken, gelişmiş aktivite ve sağlık takibi konusunda da başarılı bir model. Detayları videoda anlattım. 



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    Jül Sezar (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erdi Bey iPhone 7 incelemesi bekliyoruz
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saat alma planım varda listeye aldım bunuda gerçekten şık duruyor
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarım güzel videoyu izleyeceim
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk çıktığından beri kullanıyorum, günlük ihtiyaçları karşılıyor. Kaç adım yürümüşüm, günlük nabız, stres durumu, spor aktiviteleri için onlarca seçenek, hava durumu vs. Öyle zaten onu da yapsın şunu da yapsın gibi bir isteğim yoktu, en şık görünen saat olarak dikkatimi çektiğinden aldım.

    Bir arkadaş da gelen mesajı cevaplayamıyoruz demiş, ufacık ekranda cevap yazmakla uğraşıncaya kadar telefonla destan yazarsın.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende var ancak pek çok eksiği var... Örneğin rehberin tamamini görmüyorsun, harita uygulaması yok denilebilir, gelen mesajı cevaplamiyorsun(saçma sapan bir mood uygulaması var hiçbir işe yaramıyor) daha sayacagim onlarca eksiği var ... Ben memnun değilim iade etmek istiyorum ancak kullandım artık.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 aydır kullanıyorum en ufak bir sıkıntı yaşamadım şarzı okadar uzun dayanıyorkı şarz etmeyi unutuyorum. Tek eksik konuşma yapamıyorsunuz ama aynı tasarımda farklı bir modeli var dıye biliyorum onda konuşma ayapabiliyormuşsun
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    K Kadir çimenci (Kadir ÇİMENCİ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de bu saati bir hafta önce almıştım bu videoyu yayınladığın için iyi oldu teşekkür ederim saat anlatılmaz güzel bir saat gerçekten
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    jaynecobb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    çok iyi görünüyor ya
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    Jül Sezar (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erdi Bey iPhone 7 incelemesi bekliyoruz
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu arada akilli saat kullansaydim benimde alacagim saat bu olurdu bende begeniyorum
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    apple da saat cikarmis apple watch mus adi onuda incelermisiniz erdi bey
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