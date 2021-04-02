Huawei'in akıllı saat dünyasındaki amiral gemisi olan Watch GT2 Pro hem tasarımı hem de malzeme kalitesi başta olmak üzere sahip olduğu özelliklerle öne çıkmayı başarıyor, işte detaylar.

Huawei'in akıllı saat dünyasındaki iddialı modeli olan Watch GT2 Pro'nun öne çıkan var. Sapphire cam ve titanyum gövdeye sahip olan saat, uzun pil ömrüyle dikkat çekerken, gelişmiş aktivite ve sağlık takibi konusunda da başarılı bir model. Detayları videoda anlattım.