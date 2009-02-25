HIS özel soğutuculu Radeon HD 4870 modelini gösterdi

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla popüler olan HIS ürün gamına HD 4870 tabanlı yeni bir ekran kartı daha ekliyor. Firmanın özel tasarımlı ekran kartında daha önce Radeon HD 4830 ve 4850 modellerinde de kullanılan soğutucuya verilirken, kartın referans tasarımlı Radeon HD 4870 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilmekte.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartının grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. DX 10.1 desteği sunan kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebiliyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. GPU merkezli özel soğutucunun yanı sıra bellek slotlarının da pasif soğutucularla desteklendiği ekran kartının, standart soğutucuyu kullanan referans tasarımlı Radeon HD 4870 1GB modellerine yakın bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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