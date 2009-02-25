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HIS özel soğutuculu Radeon HD 4870 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel soğutuculu Radeon HD 4870 modelini gösterdi
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla popüler olan HIS ürün gamına HD 4870 tabanlı yeni bir ekran kartı daha ekliyor. Firmanın özel tasarımlı ekran kartında daha önce Radeon HD 4830 ve 4850 modellerinde de kullanılan soğutucuya verilirken, kartın referans tasarımlı Radeon HD 4870 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilmekte.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartının grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. DX 10.1 desteği sunan kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebiliyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. GPU merkezli özel soğutucunun yanı sıra bellek slotlarının da pasif soğutucularla desteklendiği ekran kartının, standart soğutucuyu kullanan referans tasarımlı Radeon HD 4870 1GB modellerine yakın bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

HIS özel soğutuculu Radeon HD 4870 modelini gösterdi
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HIS özel soğutuculu Radeon HD 4870 modelini gösterdi
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Cengiz55 10 yıl
evet basit olmuş ama fiyatı aşağı çekerseler yok satar bu kart
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EcZaNeT 10 yıl
iceq e göre basit kalmış bu kartın standart 4870 ten iyi oldugunu düşünmüyrum..
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max975 10 yıl
aynı palıt soğutması sadece siyah.
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Efendi.CLK 10 yıl
Uzunca bir süredir "Palit" markasının nerdeyse hepsinde kullanılıyor tek farkı sarımtrak/kırmızı olması, sanırım maliyet düşünülüp tercih edilmiş...
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Dark-Power 10 yıl
bence süper soğutma , bu soğutma ile 40 dereceleri geçmez boşta .

ve görünüşüde iyi bence kaba değil hiç deilse , şimdiki hd4870 ler kutu gibide
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petsiyehable 10 yıl
BAYADIR VAR ZATEN BU ÜRÜN SATIŞTA GÖRDÜM BEN BUNU BENCE HİÇ İİ DEĞİL
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maviay1980 10 yıl
Club 3D Mlup 3D Power Color Asus Masus ben anlamam HIS den başkası yalan;ama soğutucuyu sevmedim.Diğer kartların referans tasarımlarla aynı fiyat olur HIS ICEQ Turbo 4 en kralı...
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00x men00 10 yıl
garip durmuş performansını gösteremiyo adam daha güzel yapar değilmi
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N-0NE 10 yıl
Kral Çıplak =))))
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Source 10 yıl
İlk çift slot kaplayan ekran kartı nvidia nın FX 5800 serisi ekran kartı olmuştu (benim bilidğim) o zaman çok büyük bir tepki çekmişti kart çok ısınıyordu 0.13 micron teknolojisi ile üretiliyordu ilk gördüğümde ohaa bu ne demiştim
(Yıl 2003) bugün fanı ufak olan kartlara bu nasıl kart der olduk
demekki neymiş boşuna laga luga yapılıyormuş o zamanlar
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ugacomtr 10 yıl
connect3d bu serinin (4870) kralını üretiyor.. saygılar.
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Schumii 10 yıl
Baktım direk Palit dedim Benim gibi düşünen başka arkadaşlar da varmış :D
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thedevilhimveryself 10 yıl
çOK BASİT GÖZÜKÜYOR..
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strafor 10 yıl
Bende bu kartın aynısı var.

Idle : 44 - 46
Full Load : 55-65

790 / 4000 overclocklu.

Manuel Fan ayarı yapılmıyor yannız. Onu es geçmeyin. Birde IceQ kadar sessiz değil tabi ama iyi sayılabilecek bir seste.
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