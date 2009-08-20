HIS özel tasarımlı Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu

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AMD-ATi'nin ilk defa geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu Radeon HD 4770 modeli için özel tasarım çözümler görünmeye başladı. Masaüstü sistemler için endüstride ilk defa 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sundan güç alan Radeon HD 4770 modeli için kendi özel çözümünü gösteren isimlerden birisi de ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS oldu ve firma Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu. Standart tasarımlı HD 4770 modeline göre ciddi farklılıklara sahip olan yeni modelin soğutucusu ve özelleştirilmiş baskılı devesi ile dikkat çekmeyi bekleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 40nm RV740 GPU'sundan güç alan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan yeni modelin özel tasarım soğutucusu ile referans modele göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor. Yine referans tasarım modelden farklı olarak pek çok HIS modelinde olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edilen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4770 iCooler III, Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarak 3B başarımının yanında çoklu ortam uygulamaları için yüksek video deneyimi de vaat ediyor. DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak doğal HDMI desteği de sunan HIS Radeon HD 4770 iCooler III, bu sayede tek bir kablo üzerinden yüksek tanımlı içeriğin yeni nesil HDTV veya LCD monitörlere aktarılabilmesine de olanak tanıyor. Eylül ayında ülkemiz pazarında satışa sunulacak yeni modelin, referans model ile aynı fiyata sahip olacağı bildirildi.

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