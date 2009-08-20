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HIS özel tasarımlı Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin ilk defa geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu Radeon HD 4770 modeli için özel tasarım çözümler görünmeye başladı. Masaüstü sistemler için endüstride ilk defa 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sundan güç alan Radeon HD 4770 modeli için kendi özel çözümünü gösteren isimlerden birisi de ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS oldu ve firma Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu. Standart tasarımlı HD 4770 modeline göre ciddi farklılıklara sahip olan yeni modelin soğutucusu ve özelleştirilmiş baskılı devesi ile dikkat çekmeyi bekleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 40nm RV740 GPU'sundan güç alan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan yeni modelin özel tasarım soğutucusu ile referans modele göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor. Yine referans tasarım modelden farklı olarak pek çok HIS modelinde olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edilen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4770 iCooler III, Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarak 3B başarımının yanında çoklu ortam uygulamaları için yüksek video deneyimi de vaat ediyor. DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak doğal HDMI desteği de sunan HIS Radeon HD 4770 iCooler III, bu sayede tek bir kablo üzerinden yüksek tanımlı içeriğin yeni nesil HDTV veya LCD monitörlere aktarılabilmesine de olanak tanıyor. Eylül ayında ülkemiz pazarında satışa sunulacak yeni modelin, referans model ile aynı fiyata sahip olacağı bildirildi.

HIS özel tasarımlı Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 4770 iCooler III modelini duyurdu
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OverClocK1ng 10 yıl
Bundan bir tane almak lazım. Bizim burada bir kamyon var. Yokuşa parkediyor. Altına koydummu hayatta kaymaz. :)) Takoz niyetine :P
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caneker 10 yıl
bildigin his "fan" modelinin ustune plastik kapak yapmislar...
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artenis 10 yıl
Alınası, f/p :) 4750 gelınceye kadar :)
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fatihcanery 10 yıl
x6xd2 senin icin belki öyledir ama çoğu kullancı görünüşe önem vermez.ben mesela,performansı yeter ki iyi olsun ,bana ne görüntüsünden zaten kasanın icinde duruyor
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nirvanha 10 yıl
Neresi özel ,bi tek compenenti bile değişmiyor , bu kartların yazık valla.. Bu haberleri derlemek de cansıkıcı olsa gerek , ama işte kapitalizm'in çarkları işliyor.Birde rica etsek sevgili Fx57 her ekran kartı haberin de , arkeolojik kazılardan çıkmış gibi firmaların gpu özgeçmişini , tekrar tekrar okumak zorunda kalmasak , daha iyi olmazmıydı. Hem sizede yazık onca kelimeyi yazarken yoruluyosunuz , hem sizin hem de başkalarının zamanını söz konusu.....
Ekran kartlarının soğutucu kısmının göze hitap etmesini isteyen arkadaşlar;valla kartı kasaya takınca soğutucu kısmı kasanın altına denk geliyor duyurulur,bende armor plus olmasına rağmen daha o soğutucuyu görmek nasip olmadı , bir ara alta ve yana ayna koyup öyle deneyeceğim :D
dx11 arifesinde hala bu dx10 kartların gelmesi konusu ise;bana göre ilk önce en üst düzey kartlar çıkacak , orta ve kısa vadede geçmiş jenerasyon kartlar ucuzlamayacak ,stoklar eritilecek hepsi bu :)
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sub_s7v7n 10 yıl
kart emanet duruyor :)
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bordoomavii 10 yıl
soğutucu bloğu zaten aynı gibi duruyo stok soğutucuyla sadece üzerindeki plastik kapağı farklı yapmışlar. oda gayet kötü olmuş stok daha güzel.
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ThE LoSt 10 yıl
BUNA SOĞUTUCU MU DİOLAR YAZIK WALLA UMARIM DAHA İİ YAPMAYA ÇALIŞIRLAR PERFORMANS NE KADAR ÖNEMLİYSE GÖRSELLİKTE O KADAR ÖNEMLİDİR
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razorc 10 yıl
sonunda özel tasarımlı bir hd 4770 gördüm. HIS zaten güzel ürünler yapıyor. ICEQ serisi ekran kartlarıylar gönlümde taht kurdu, bu daa değişmeyecektir heralde :D:D
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ali277 10 yıl
Çok güzel bir tasarım olmuş.
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AntonChigurh 10 yıl
Bu firmaları anlamnın imkanı yok biyandan habire DX11 haberleri çıkıyor. Bi yandanda habire DX10 kart çıkıyor piyasaya.
İşin en garip tarafı ise şimdiye kadar bırakın DX11i DX10 oyun bile doğru dürüst yok :P
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MÜŞAVİR 10 yıl
Şu karta adam gibi bir (Göze hitap eden) soğutucu takamadılar. Tamam içindeki iyi olabilir, soğutucuda işini görüyordur da, Biraz da gözlerimiz bayram etse şöyle.

Blok Tuğla gibi olmuş kart.
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