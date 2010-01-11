HIS özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu

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Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde pazarın saygın isimlerinden biri olan HIS, kullanıcıların merakla beklediği ICEQ5 serisi HD 5800 modellerinden önce özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5770 modelini daha duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper GPU'sundan güç alan ve 128-bit bellek veri yolu desteğiyle gelen ekran kartında 1GB GDDR5 bellek kullanılıyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve Bakır ısı borusu kullanan soğutucu ile kartın, referans tasarıma göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için Crossfire X desteği sunarken, UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ayrıca kutu içeriğinde Dirt 2 oyununu da getirecek olan yeni modelin 140-150 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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