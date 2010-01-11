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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde pazarın saygın isimlerinden biri olan HIS, kullanıcıların merakla beklediği ICEQ5 serisi HD 5800 modellerinden önce özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5770 modelini daha duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper GPU'sundan güç alan ve 128-bit bellek veri yolu desteğiyle gelen ekran kartında 1GB GDDR5 bellek kullanılıyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve Bakır ısı borusu kullanan soğutucu ile kartın, referans tasarıma göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için Crossfire X desteği sunarken, UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ayrıca kutu içeriğinde Dirt 2 oyununu da getirecek olan yeni modelin 140-150 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

HIS özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
hd4890 vs hd 4870ede aynı tip soğutma vardı ıcooler serisinde yine rağbet görmedi..Bence çok iyi soğutmaya sahip daha iyisi can sağlığı
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı çok oturaklı görünmüyor olabilir fakat soğutma ve performans açısından çok iyi çıkacaktır kesinlikle , 5770 5000 serisinden en çok satan kartlardan birisi olacaktır eminim , çok iyi bir fiyat/performans kartı.
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Quad_core2 9 yıl
128 bit :S oldu mu şimdi sogutucu pek iyi degil ya tipini begenmedim :S
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LEON-X 9 yıl
ICOOLER'ı cidden beğenmiyorum tasarım olarak...

Kart her ne kadar ısınmasa da, ki normalde ısınıyor fan devirini çok arttırmıyor normalde yüksek hızda dönmesi lazımken yapmıyor bunu HD4770'te başıma geldi, biz de ne kadar sessiz diye sevindik derecelere bir baktım 80 civarıydı fana bakıyorum %30-40 arası takılıyor kendi çapında, belki ihtiyaç duymuyor devirini arttırmaya ama en azından %50 seviyesine çıkmalı bana göre...

Bu soğutucuya bakınca da fan çapı ufak kalmış, en azından biraz büyük olsa düşük devirde dönse de; yük altında biraz daha iyi serinletebilir kartı.

Teşekkürler haber için
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kartın referans tasarıma göre sessiz olması çok güzel fakat aradaki fiyat farkı ne olacak acaba :S
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Statistik 9 yıl
cok ozel olmayan ozel sogutma
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CoreXXX 9 yıl
5770 in fazla bi soğutma ihtiyacı duyacağını sanmıyorum, evdeki pc me vtx 5770 aldım yüzde 15de o.c yaptım yinede 68 dereceyi geçmedi.üstelik şimdiye kadar referans tasarımlarında yaptığı en güzel soğutucu tpini ati 5000 serisinde yapmış
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Nm1 9 yıl
Vatana ne zaman gelir? Hem bizim vatana hem vatan bilgisayara
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Trecc11 9 yıl
soğutma düşücekmiş gibi duruyor..birde fan küçük gibi..

haber için teşekkürler..

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SergenKurt 9 yıl

tımestop

soğutma düşücekmiş gibi duruyor..birde fan küçük gibi..

haber için teşekkürler..



+1 sanki aceleye gelmiş gibi olmuş kapak...

Bilgilendirme için teşekkürler..
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Black_Mamba24 9 yıl
evet fan kucuk duruyoer resimde.ama guzel hoş kart olmuş...mete bey gormesin...
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