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    Anlık Bildirim

    Temu'nun kurucusu Çin'in en zengin kişisi oldu

    Türkiye'deki gümrük vergisi düzenlemelerinin başlıca sebebi olarak gösterilen Temu'nun kurucusu Colin Huang, Çin'in en zengin insanı oldu. Bloomberg'e göre serveti 48.6 milyar dolar.
    Temu'nun kurucusu Çin'in en zengin kişisi oldu Tam Boyutta Gör
    Pinduoduo ve Temu alışveriş platformlarının kurucusu Colin Huang, Çin'in en zengin kişileri listesinde birinci sıraya yerleşti. Ünlü girişimci, sıralamada ülkenin en büyük içecek şirketinin sahibi Zhong Shanshan'ı geride bıraktı. Temu ülkemizde gümrük vergisi düzenlemelerinin bir numaralı sebebi olarak gündeme gelmişti.

    Bloomberg tarafından servis edilen habere göre Çin'in en zengin kişisi haline gelen Colin Huang, dünya genelindeki en zenginler listesinde ise 25. sırada yer aldı. Çinli pazar yeri Temu'nun kurucusunun servetinin 48.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Daha önce bu unvan 47.4 milyar dolar serveti olduğu öngörülen Zhong Shanshan'a aitti.

    Temu'nun kurucusu Çin'in en zengin kişisi oldu Tam Boyutta Gör

    Basamakları hızla tırmandı

    Forbes dergisinin bildirdiğine göre, Zhong Shanshan'a ait bir şirkette çıkan sorunlar nedeniyle Çin'in önceki en zengin kişisinin serveti Mayıs ve Temmuz ayları arasında 20 milyar dolar azaldı. Bu gelişmelerin ardından, Çin'in en zengin kişisi unvanı Temu'nun sahibine geçti.

    Daha önce Google'da mühendis olarak görev yapan Colin Huang, 2015 yılında Pinduoduo adlı çevrim içi ticaret platformunu kurdu. 2021 yılının başlarına serveti 71.5 milyar dolara ulaşan Huang, hızlı bir şekilde dünyanın en zengin insanları arasına giriş yapmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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