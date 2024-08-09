Temu'nun kurucusu Çin'in en zengin kişisi oldu

Bloomberg tarafından servis edilen habere göre Çin'in en zengin kişisi haline gelen Colin Huang, dünya genelindeki en zenginler listesinde ise 25. sırada yer aldı. Çinli pazar yeri Temu'nun kurucusunun servetinin 48.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Daha önce bu unvan 47.4 milyar dolar serveti olduğu öngörülen Zhong Shanshan'a aitti.
Basamakları hızla tırmandı
Forbes dergisinin bildirdiğine göre, Zhong Shanshan'a ait bir şirkette çıkan sorunlar nedeniyle Çin'in önceki en zengin kişisinin serveti Mayıs ve Temmuz ayları arasında 20 milyar dolar azaldı. Bu gelişmelerin ardından, Çin'in en zengin kişisi unvanı Temu'nun sahibine geçti.
Daha önce Google'da mühendis olarak görev yapan Colin Huang, 2015 yılında Pinduoduo adlı çevrim içi ticaret platformunu kurdu. 2021 yılının başlarına serveti 71.5 milyar dolara ulaşan Huang, hızlı bir şekilde dünyanın en zengin insanları arasına giriş yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.