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Tam Boyutta Gör Pinduoduo ve Temu alışveriş platformlarının kurucusu Colin Huang, Çin'in en zengin kişileri listesinde birinci sıraya yerleşti. Ünlü girişimci, sıralamada ülkenin en büyük içecek şirketinin sahibi Zhong Shanshan'ı geride bıraktı. Temu ülkemizde gümrük vergisi düzenlemelerinin bir numaralı sebebi olarak gündeme gelmişti.

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Bloomberg tarafından servis edilen habere göre Çin'in en zengin kişisi haline gelen Colin Huang, dünya genelindeki en zenginler listesinde ise 25. sırada yer aldı. Çinli pazar yeri Temu'nun kurucusunun servetinin 48.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Daha önce bu unvan 47.4 milyar dolar serveti olduğu öngörülen Zhong Shanshan'a aitti.

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Basamakları hızla tırmandı

Forbes dergisinin bildirdiğine göre, Zhong Shanshan'a ait bir şirkette çıkan sorunlar nedeniyle Çin'in önceki en zengin kişisinin serveti Mayıs ve Temmuz ayları arasında 20 milyar dolar azaldı. Bu gelişmelerin ardından, Çin'in en zengin kişisi unvanı Temu'nun sahibine geçti.

Daha önce Google'da mühendis olarak görev yapan Colin Huang, 2015 yılında Pinduoduo adlı çevrim içi ticaret platformunu kurdu. 2021 yılının başlarına serveti 71.5 milyar dolara ulaşan Huang, hızlı bir şekilde dünyanın en zengin insanları arasına giriş yapmıştı.

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Temu'nun kurucusu Çin'in en zengin kişisi oldu