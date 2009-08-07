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HIS Radeon HD 4850 iCooler IV modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS Radeon HD 4850 iCooler IV modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından HIS, yeni model duyurularına devam ediyor. Yeni nesil ekran kartları için "ICEQ5" çalışmalarına devam eden firma, Radeon HD 4850 iCooler IV modelini kullanıma sunuyor. Özelleştirilmiş detaylarıyla öne çıkan ekran kartı, baskılı devre tasarımı, soğutucusu ve doğal HDMI bağlantısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro GPU'sundan güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Standart saat hızlarında görev yapan yani grafik işlem birimi 625MHz, bellekleri ise 1986MHz'de çalışan Radeon HD 4850 iCooler IV modelinin kullanılan özel soğutucu sayesinde referans tasarımı baz alan Radeon HD 4850 modellerine kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan Radeon DH 4850 tabanlı yeni modelde DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI ara birimine de destek sunuluyor.

HIS tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 4850 iCooler IV modelinin fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

HIS Radeon HD 4850 iCooler IV modelini kullanıma sunuyor
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HIS Radeon HD 4850 iCooler IV modelini kullanıma sunuyor
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stronger941 10 yıl
İcooler III ve İcoller IV sadece şekil farkımı var.. yoksa sogutmasıda farklımı bunun ??
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BlackBeasT 10 yıl
DX11 öncesi eritin stockları
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thorismund 10 yıl
@dreamblue35
+1 forever 4770oc x2
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MÜŞAVİR 10 yıl
Iceq4 varken gereksiz stok eritmekten başka bişi değil


Nvidianın izinden gidiyor ATI'de, isim değilde soğutucu değiştiriyor farklı olarak.
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ParaBende 10 yıl
Iceq4 varken gereksiz stok eritmekten başka bişi değil
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dreamblue35 10 yıl
4770 x2
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Alper# 10 yıl

SY34

Iceq4 varken gereksiz stok eritmekten başka bişi değil

Aynen


Biraz yaratıcı çaılışmalar olsun hep aynı şekil sadece isim

Alınmaz verdiğin paraya değmez
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