2si1 arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici! Homend O-zone Duo Pro 9006H İnceleme

Bu videomuzda Homend'in O-zone Duo Pro 9006H model isimli hava temizleyici ve nemlendiricisinin teknik özelliklerine, tasarımına ve performansına yakından bakıyoruz.

Donanım Haber’den herkese merhabalar. Bu videomuzda Homend markasının hava temizleyici ürün ailesinden O-zone Duo Pro 9006H model isimli ikisi bir arada hava temizleyicisine yakından bakacağız. Dilerseniz başlayalım.

Pek çok üründe olduğu açılışı kutu içeriğiyle yapmak istiyorum. Uzun ince bir kutuyla karşılaşıyoruz. İçerisinden cihazın kendisi, gücünü verip çalıştırabilmemiz için bir adet priz kablosu, uzaktan kontrol için bir adet kumanda ve garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi dökümanlar çıkıyor.

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İlk intiba anlamında modelin oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim. Bazı teknolojik ürünler vardır göz önünde olmasın istersiniz. Bazıları vardır tasarımından dolayı sergilemek istersiniz. Bu model sergilemek isteyeceğiniz türden.

Ebatları itibariyle 31 santimetre çapında ve 90 cm uzunluğunda. Etki alanıysa 20m2. Alttan üst kısma uzanan ve adeta taşıma kolu gibi bir izlenime sahip olan hava çıkış noktaları aynı zamanda esnek bir yapıda. Salınım moduyla 80 derece sağa ve 80 derece sola şeklinde mekanizması üzerinde dönebilen bu modelde az önce bahsettiğimiz hava çıkış kanallarını barındıran kol mekanizması da 30 derece öne ve arkaya eğimle çalışabiliyor.

Alt bölmedeki ekran anlık hava kalitesini takip etmemizi sağlıyor. Bu ekranda aynı zamanda hangi modların açık veya kapalı olduğu, motor gücünün hangi seviyede olduğu gibi bilgileri takip etmek mümkün. Modlardan bahsetmişken biraz detaylandıralım. O-zone Duo Pro 9006H modeli başta da belirttiğimiz gibi ikisi bir arada bir model. Yani hem hava temizleme hem de nemlendirme özelliği bulunuyor.

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Nemlendirme özelliğini aktif hale getirmek için üst bölmenin kapağını açıp su eklemeniz yeterli. Tıpkı hava temizlemede motor gücünü ayarlayabildiğiniz gibi nemlendirmenin de ne ölçüde yapılacağını 3 kademeli olarak belirleyebiliyor veya otomatik moda alabiliyorsunuz. Mevcut çalışma kademesini de su miktarını takip edebileceğiniz bölmenin hemen altında yer alan bildirim ışıklarından takip edebilirsiniz. Tabi hangi özelliği hangi kademede çalıştırmakla alakalı kafanızın karışmaması adına otomatik belirleme özelliği de es geçilmemiş. Temizleme ve nemlendirmeyi otomatik moda geçirdiğinizde cihaz ortamın hava durumuna göre çalışma yoğunluğunu kendisi belirleyebiliyor. Şayet cihazı geceleri çalıştırmak isterseniz uyku modu da mevcut.

Tüm bu özelliklerin kontrolünü kumanda üzerinden yapmak mümkün. Kumanda üzerinde UV teknolojisiyle alakalı bir buton da mevcut. Bu cihazda isteğe göre ultraviyole temizlik özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman bu mod 1 saat boyunca çalışıyor ve 1 saatin sonunda otomatik olarak kapanıyor. Ayrıca yine kumanda üzerinden temizleyici motor gücünü 9 kademeli olarak ayarlama, nemlendirici modunun kademe ayarını yapma, salınım özelliğini açma kapama ve cihazı açma kapama gibi kontrolleri sağlayabiliyorsunuz.

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Peki tüm bu saydığımız özellikler nasıl çalışıyor? Yani hangi filtrelerden geçerek hava temizliği yapılıyor? Biraz da iç aksamdan bahsedelim. Bu modelde örgü bezli yapıya sahip ve büyük parçacıkları yakalayan bir ön filtre mekanizması bulunuyor. Bu filtre aynı zamanda kendisinden sonraki filtrelere daha temiz bir hava ulaştırmayı sağladığı için filtre ömrünü uzatma görevi de görüyor. Aktif karbon filtresi gaz moleküllerini hapsederken, HEPA filtre de en küçük partiküllere kadar yakalama görevi görüyor. Ayrıca mikroorganizma ve tozları yok etme amaçlı iyon teknolojisine de bu modelde yer verilmiş.

Tabi böyle anlatmakla bitmez. Gündelik hayata ne kadar etkisi oluyor derseniz, bulunduğu ortama bariz bir şekilde etki ettiğini söyleyebilirim. Aynı ofis ortamında uzun zamandır vakit harcadığımız için havalandırılmışken veya havasızken nasıl bir ortamla karşılaşacağımızı biliyoruz. Böyle bir ortamda test yapınca haliyle bir fark varsa hissetmeniz daha kolay oluyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki hem temizleyici hem de nemlendirici modlarıyla net bir şekilde ortamın hava kalitesindeki artışı hissedebildik. Daha ferah bir hava soluyabilmek açısından beklentilerimizi karşıladı. Tabi ortama etkisi hemen cihazı açar açmaz olmuyor. Nasıl ki bir klima açtığınızda etkisi zamanla oluyorsa, hava temizleme cihazlarında da benzer durum söz konusu. Süreci hızlandırmak için en yüksek güçte çalıştırmayı düşünüyorsanız o noktada da sese katlanmayı kabul etmelisiniz. Tam güçte çalışırken ortamda bariz bir şekilde çalışan bir cihaz olduğunu hissettiriyor. Ancak öyle elektrikli süpürge gibi bir sesten bahsetmiyorum. Yine klima örneğinde olduğu gibi bir gürültü seviyesinden bahsedebiliriz. Otomatik moddayken ofis ortamında genelde 4. 5. kademe veya daha altında çalıştığı bilgisini de vermiş olayım. Bu kademelerde gürültü seviyesi gayet kabul edilebilir düzeyde.

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Cihaz kontrollerini sadece kendi üzerinden veya kumandadan değil aynı zamanda Homend Smart uygulamasıyla mobil cihazlarınızdan da yapabiliyorsunuz. Uygulamayı yükleyip giriş yaptıktan sonra yönlendirmeleri takip ederek sahip olduğunuz cihazı hesabınıza ekleyebilir veya buradan pek çok kontrole erişebilirsiniz. Ana ekranda tıpkı cihaz üzerindeki dijital ekranda olduğu gibi hava kirliliği seviyesini takip edebiliyorsunuz. Kumandada sahip olduğunuz kontrollerin tamamı burada da mevcut. Ek olarak uygulama üzerinden Alexa ve Google Asistan gibi sesli komut sistemleriyle bağlantı kurabilir, diğer aile üyeleriyle cihaz paylaşımı yapabilir, hava durumuna göre veya zamanlayıcı ayarıyla hangi koşullarda hangi özelliklerin çalışıp çalışmayacağına dair senaryolar oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz senaryolar arasında tek tuşla geçiş yapmak mümkün. Yine aynı şekilde filtre değişim zamanlarını da uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz ki siz takibini yapmasanız bile hava temizleyiciniz, filtrelerin değişmesi gerektiğinde sizi gerek cihaz üzerinden gerek uygulama bildilirimleri üzerinden bilgilendiriyor.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak kendi yaptığımız testler süresince O-zone Duo Pro 9006H’nin performansından oldukça memnun kaldık. Ancak başta da belirttiğim üzere bu cihaz 20m2’lik bir alanda hava temizliği yapma amacıyla tasarlanmış. Şayet bir hava temizleyici modeli almayı planlıyorsanız bu detayı da göz önünde bulundurmakta fayda var. Eğer ki çok daha büyük odalar veya geniş salonlar için bir model düşünüyorsanız tercihinizi ona göre yapmalısınız. Ancak günümüzde ortalama bir evin boyutlarını hesaba kattığımızda çoğu evde salon dahil tüm odalarda çalışmak için yeterli bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Bu videomuzda Homend markasının O-zone Duo Pro 9006H model isimli nemlendirici özellikli hava temizleme cihazına yakından baktık. Sizler bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Şayet deneyim etme fırsatınız olduysa da yine görüşlerinizi bekliyoruz. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.