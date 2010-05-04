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HP Pavilion dv8t Quad Edition dizüstü bilgisayarında kampanya

Yurtdışı merkezli bir alışveriş sitesi 18.4 inç'lik HP Pavilion dv8t Quad Edition dizüstü bilgisayarı 949.99$'dan satıyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LogicBuy isimli alışveriş sitesi, HP'nin 18.4 ekrana sahip dizüstü bilgisayarlarının satışında 500$lık varan indirime gitti.HP'nin Pavilion dv8t Quad Edition modeli kullanıcılara Intel Core i7-720QM (1.6Ghz) işlemci, 4GB DDR3 sistem belleği, 500 GB (7200rpm) kapasiteli sabit diski 18.4 inç'lik Full HD ekran, 1 GB'lık GeForce GT 230M ekran kartı gibi bileşenleri sunuyor. Bunların dışında, dahili kamera,parmak izi okuyucusu, opsiyonel bluray sürücü gibi bileşenlere de sahip olan dizüstü bilgisayar'da Windows 7 işletim sistemi kullanılıyor.

Normal fiyatı 1499.99$ olan HP Pavilion dv8t dizüstü bilgisayar, LogicBuy tarafından 949.99$ fiyat etiketiyle yeniden satış listesindeki yerini aldı. Yurtdışında yaşayan veya yurtdışından bilgisayar satın almak imkanı olanlar ilgili siteye buradan ulaşabilir.


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Erasmus78 9 yıl
Helalinden 750 TL vereyim.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
sadece amerikaya satış yapıyor sanırım
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XPerience 9 yıl
Güzel haber ancak alıcılar aynı fiyata sahip ve daha iyi özellikleri olan şu notebooka bakmalılar harika fırsat Lenovo IdeaPad Y560
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Mechatronik 9 yıl

XPerience

Güzel haber ancak alıcılar aynı fiyata sahip ve daha iyi özellikleri olan şu notebooka bakmalılar harika fırsat Lenovo IdeaPad Y560


sitede çoğu laptobun fiyatı indirimli sanki
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onno92 9 yıl
Ekran kartı gt330 olacaktı. O zaman düşünmeye bile gerek kalmazdı.
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CoNneCtinG_04 9 yıl

onno92

Ekran kartı gt330 olacaktı. O zaman düşünmeye bile gerek kalmazdı.

gt 230 m daha iyi gt330m 9600 gt ayarlrnda br krttı sanırm
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thorismund 9 yıl
Bu özelliklere göre süper bir indirim yapılmıs, nb alıcakların dikkate alması gereken bir model olabilir...
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