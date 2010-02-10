HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile HTC'nin gelecek planları ve akıllı cep telefonu pazarı üzerine konuştuk
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Windows Mobile ve Android işletim sistemli akıllı telefonları ile tanınan HTC'nin Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile HTC'nin gelecek planları ve akıllı cep telefonu pazarı üzerine konuştuk
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Ben Amerika kökenli bir yazılım firmasında çalışıyorum ve bölgesel ayar ve dil seçeneklerinin türkçe seçilmesinde dahi çıkan büyük teknik sorunlara uzun süredir şahidim (Genelde Framework tabanlı sorunlardır). Microsoftun Türkçe lokal desteğinin bu kadar zayıf olması hem bu tür cihazlarda hem de Microsoft işletim sistemleri üzerinde çalışan onlarca uygulamada herzaman Türk kullanıcıları için büyük problem olmuştur.
Buradan Donanım Haber aracılığıla bir kez daha Microsoft'u bu konuda hassasiyete davet ediyorum HTC elinden geleni yapıyor.Ancak bu tip problemler sadece mobil değil bütün işletim sistemlerinde Microsoft tarafından birinci elden en kısa sürede çözülmeli.
Bu güzel söyleşi için hem Mesut beye hem İbrahim beye teşekkürler.
Ülkemizde satılan cihazların onarım işlerini kim gerçekleştirecek acaba ?
HTC yi tek ithal eden firma KVK dır.. onarımını da kvk yapıyor yani..
Ama bide şöyle bişi var kalite artarsa bu sefer kimse hem kaliteli fotoğraf çekimi yapan cihaz ile ayrıca fotoğraf maiknesine para vermek istemez buda diğer üreticiyi zarara uğratır.. karşılıklı danışıklı dövüşmü var acaba..
biraz daha sabret piyasa yakında kızışır.. yeni yeni modeller gelicek..
yorum yapmaya niyetim yoktu. Sadece okuyacaktım fakat bariz aralarında çekim farkı olan cihazlar için saçma test sonucunu sunan arkadaşıma cevap vermek durumundayım Iphone içlerinde en kötü fotoğraf çeken cihazdır. Yanlış bilgilendirme yapmayın, yapmamalıyız. Araştırın. Karşılaştırma yaptığınız cihazların birbirinin rakibi olması gerektiğinide bilin, bilmelisiniz.
Saygılarımla...
2010 da çok ii modellerin piayasa gireceği söylenmiş. inş gelirler ancak HTC söyleşide 3.2 mp den bahsediyor hala bu çok ayıp. şuan ortalama 5 mp olan çekim özelliğini 8 mp olmasada 7 yapın 6 yapın ama hadi oda olmuyo 5 mp yi biraz geliştirin. normal fotoğraf makinasında 3 mp ile çektiğim bi fotoğrafı bu tür PDA lerde görmek imkansız