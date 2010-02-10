HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi

HTC'nin Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile HTC'nin gelecek planları ve akıllı cep telefonu pazarı üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Windows Mobile ve Android işletim sistemli akıllı telefonları ile tanınan HTC'nin Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile HTC'nin gelecek planları ve akıllı cep telefonu pazarı üzerine konuştuk