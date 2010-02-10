Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi

9 yıl
93,4b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile HTC'nin gelecek planları ve akıllı cep telefonu pazarı üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Windows Mobile ve Android işletim sistemli akıllı telefonları ile tanınan HTC'nin Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile HTC'nin gelecek planları ve akıllı cep telefonu pazarı üzerine konuştuk


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barkenxia 7 yıl
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden alınmış olan ve aynı zamanda ülkemizde satılan HTC cihazların içinden çıkan kartta garantisinin Türkiye'de geçerli olduğunun belirtilmesine rağmen neden garanti
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANIL 9 yıl
Merhaba,
Ben Amerika kökenli bir yazılım firmasında çalışıyorum ve bölgesel ayar ve dil seçeneklerinin türkçe seçilmesinde dahi çıkan büyük teknik sorunlara uzun süredir şahidim (Genelde Framework tabanlı sorunlardır). Microsoftun Türkçe lokal desteğinin bu kadar zayıf olması hem bu tür cihazlarda hem de Microsoft işletim sistemleri üzerinde çalışan onlarca uygulamada herzaman Türk kullanıcıları için büyük problem olmuştur.
Buradan Donanım Haber aracılığıla bir kez daha Microsoft'u bu konuda hassasiyete davet ediyorum HTC elinden geleni yapıyor.Ancak bu tip problemler sadece mobil değil bütün işletim sistemlerinde Microsoft tarafından birinci elden en kısa sürede çözülmeli.
Bu güzel söyleşi için hem Mesut beye hem İbrahim beye teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 9 yıl
HTC böyle kaba cihazlar yerine daha basit cihazlar da üretmeli bence. Mesela efsane C500 gibi cihazlar da olmalı portföyde. Her seferinde daha kaba bir cihazla karşımıza çıkıyorlar. Sp5 den sonra o tarz telefon üretmeyi bıraktılar malesef. Ben dokunmatik ekrandan nefret ediyorum ve HTC nin şuanda bana sunduğu model yok. Bu çok büyük bir eksik... 5 yıldır C500 kullanıyorum. Hala taş gibi ama hızı yavaş kamerası berbat vs vs... Ama görüntü olarak tasarım olarak gelmiş geçmiş en iyi HTC bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 9 yıl
HTC böyle kaba cihazlar yerine daha basit cihazlar da üretmeli bence. Mesela efsane C500 gibi cihazlar da olmalı portföyde. Her seferinde daha kaba bir cihazla karşımıza çıkıyorlar. Sp5 den sonra o tarz telefon üretmeyi bıraktılar malesef. Ben dokunmatik ekrandan nefret ediyorum ve HTC nin şuanda bana sunduğu model yok. Bu çok büyük bir eksik... 5 yıldır C500 kullanıyorum. Hala taş gibi ama hızı yavaş kamerası berbat vs vs... Ama görüntü olarak tasarım olarak gelmiş geçmiş en iyi HTC bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chylos 9 yıl
Merhaba
Ülkemizde satılan cihazların onarım işlerini kim gerçekleştirecek acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-KuTLuBeY- 9 yıl

chylos

Merhaba

Ülkemizde satılan cihazların onarım işlerini kim gerçekleştirecek acaba ?

HTC yi tek ithal eden firma KVK dır.. onarımını da kvk yapıyor yani..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
ne kadar küçük mercek o kadar az ışık, birde fotoları amoledde görmek var. leica kullansalar? yok galiba pahalı modellerde bile?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
O kadar para verilip alınan bi cihazaın görüntü kalitesini yükseltmemeleri ayıp ayıp

Ama bide şöyle bişi var kalite artarsa bu sefer kimse hem kaliteli fotoğraf çekimi yapan cihaz ile ayrıca fotoğraf maiknesine para vermek istemez buda diğer üreticiyi zarara uğratır.. karşılıklı danışıklı dövüşmü var acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
microsonic 9 yıl
İbrahim bey'in el hakeretleri hoşuma gitmedi. : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shassa 9 yıl
ben yakın zamanda telefon alıcam bilgilerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum aklımdaki telefonlar SE w995 nokıa n86 samsung s8300 ultra touch
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl

shassa

ben yakın zamanda telefon alıcam bilgilerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum aklımdaki telefonlar SE w995 nokıa n86 samsung s8300 ultra touch

biraz daha sabret piyasa yakında kızışır.. yeni yeni modeller gelicek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shassa 9 yıl
kesinlikle süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
selamun aleyküm
yorum yapmaya niyetim yoktu. Sadece okuyacaktım fakat bariz aralarında çekim farkı olan cihazlar için saçma test sonucunu sunan arkadaşıma cevap vermek durumundayım Iphone içlerinde en kötü fotoğraf çeken cihazdır. Yanlış bilgilendirme yapmayın, yapmamalıyız. Araştırın. Karşılaştırma yaptığınız cihazların birbirinin rakibi olması gerektiğinide bilin, bilmelisiniz.
Saygılarımla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
Her Cihazın kendine göre üstünlükleri eksiklikleri kusurları mutlaka vardır.. Ama zaten Bu tip Cihazlarda mükemmele yakın görüntü elde etmek ne kadar doğru olurki.
2010 da çok ii modellerin piayasa gireceği söylenmiş. inş gelirler ancak HTC söyleşide 3.2 mp den bahsediyor hala bu çok ayıp. şuan ortalama 5 mp olan çekim özelliğini 8 mp olmasada 7 yapın 6 yapın ama hadi oda olmuyo 5 mp yi biraz geliştirin. normal fotoğraf makinasında 3 mp ile çektiğim bi fotoğrafı bu tür PDA lerde görmek imkansız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,4b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,3b izlenme · 1 gün
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,2b izlenme · 8 ay
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,1b izlenme · 1 ay
08:16
Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme
19,3b izlenme · 8 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
4,9b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
9,8b izlenme · 15 sa. yeni video
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
21:47
HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"
26,1b izlenme · 1 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,8b izlenme · 2 gün
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
12:26
Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme
12,1b izlenme · 5 ay
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim