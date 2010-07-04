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iBuyPower, 3DVision Surround destekli yeni oyuncu bilgisayarını duyurdu

8 yıl
5,9b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan iBuyPower, Nvidia 3DVision Surround teknolojisine destek verdiğini açıkladı. Gamer Paladin serisi oyuncu sistemlerinde, seçenekler arasına 3DVision Surround teknolojisini de ekleyen firma, 120Hz monitör tercihini Samsung'dan yana kullanarak firmanın SyncMaster 2233RZ modelini kullanıyor.

3DVision Surround teknolojisini Gamer Paladin F890 3D modeliyle birlikte sunan iBuyPower, bu modelinde Intel Core i7 platformuna yer verirken, 24GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve ekran kartı konfigürasyonunu kullanıcı tercihine bağlı olarak, SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 470 ya da GeForce GTX 480 olarak sağlayabiliyor.

Birden fazla disk ile 4TB'a kadar depolama alanı sunabilen yeni sistem, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1500 Watt kapasiteli güç kaynağı ile sağlıyor.

iBuyPower'ın 3D destekli yeni oyuncu bilgisayarı Gamer Paladin F890 3D'nin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.


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cengizhan72 8 yıl
En kralı olsa bile 3 ila 4 yıl sonra başlar can çekişmeye,yukarıda arkadaşların belirtttiği gibi çok paran olması gerek.
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NeeDFoRSpeeDRocK 8 yıl
Anında PC isteyenler alıyor sanırım xD
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Rock_Rage 8 yıl
Acaba bunları alan insan varmıdır cok merak ediyorum hani anlarım alienvare falan olsa zaten bu ozellikleri isteyen bi insan bunu alır kendi toplar.Bilyorum artık cok zengin olup ne alıgını bilmeyen insalara mı satıyorlar.
SAYGILARLA
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highgen 8 yıl
4200 usd hesap çıktı minimum parçalarla


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Nef'i 8 yıl
24 gb ne ya sanki server
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