iBuyPower, 3DVision Surround destekli yeni oyuncu bilgisayarını duyurdu

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan iBuyPower, Nvidia 3DVision Surround teknolojisine destek verdiğini açıkladı. Gamer Paladin serisi oyuncu sistemlerinde, seçenekler arasına 3DVision Surround teknolojisini de ekleyen firma, 120Hz monitör tercihini Samsung'dan yana kullanarak firmanın SyncMaster 2233RZ modelini kullanıyor.

3DVision Surround teknolojisini Gamer Paladin F890 3D modeliyle birlikte sunan iBuyPower, bu modelinde Intel Core i7 platformuna yer verirken, 24GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve ekran kartı konfigürasyonunu kullanıcı tercihine bağlı olarak, SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 470 ya da GeForce GTX 480 olarak sağlayabiliyor.

Birden fazla disk ile 4TB'a kadar depolama alanı sunabilen yeni sistem, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1500 Watt kapasiteli güç kaynağı ile sağlıyor.

iBuyPower'ın 3D destekli yeni oyuncu bilgisayarı Gamer Paladin F890 3D'nin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.