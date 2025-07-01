Nvidia’nın yapay zeka sunucuları yeni iPhone’lardan bile öncelikli

Foxconn en büyük siparişi aldı
Tayvan merkezli üretici Foxconn, Nvidia'nın GB300 siparişlerinin en büyük bölümünü almayı başardı. En üst düzey konfigürasyonunda 72 Blackwell AI GPU barındıracak olan bu sistemler, dünyanın en güçlü yapay zeka platformu olma hedefiyle geliştiriliyor. Nvidia'nın önceki nesil sunucusu GB200 ile benzerlik gösteren GB300, üretim geçişinde Foxconn için fazla sorun yaratmayacak. Artan talep sayesinde Foxconn’un sunucu gelirlerinin yarısından fazlasının bu AI sistemlerinden gelmesi bekleniyor.
Foxconn’un yanı sıra Quanta, Wiwynn ve Inventec gibi diğer büyük sözleşmeli üreticiler de Nvidia sunucularının sevkiyatına hazırlanıyor. Quanta, yılın ikinci çeyreğinde GB200 sevkiyatına başlamıştı. Şu anda müşterileriyle birlikte GB300 sunucularını test eden şirket, Eylül ayına kadar bu modelleri sevk etmeyi planlıyor. Winwynn ve Inventec'in ürünlerinin de Eylül ayına kadar sevk edilmesi bekleniyor.
iPhone’dan daha öncelikli
Öte yandan artan talep ve yüksek fiyatlar, Nvidia’ya rakip çiplerin de önünü açmış durumda. Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devleri kendi iç çiplerini geliştirirken, Broadcom ve Marvell gibi üçüncü parti tasarımcılara da sipariş veriliyor. Ancak Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu gelişmelerin pazarda büyük bir etki yaratmayacağı görüşünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: