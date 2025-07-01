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    Nvidia’nın yapay zeka sunucuları yeni iPhone’lardan bile öncelikli

    Nvidia'nın yeni nesil GB300 yapay zeka sunucuları, yılın ikinci yarısında sevkiyata başlıyor. Sektör kaynakları, bu sunucuların Apple’ın yeni iPhone’undan bile öncelikli hale geldiğini belirtiyor.

    Nvidia’nın yeni yapay zeka sunucuları iPhone’dan bile öncelikli Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka donanımı alanında liderliğini pekiştirmeye hazırlanan Nvidia, Blackwell mimarisine dayanan GB300 sunucularını yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre, sunucuların sevkiyatına Temmuz ile Aralık ayları arasında başlanacak. Bu gelişme, özellikle Tayvanlı üreticiler arasında büyük bir rekabete neden olmuş durumda.

    Foxconn en büyük siparişi aldı

    Tayvan merkezli üretici Foxconn, Nvidia'nın GB300 siparişlerinin en büyük bölümünü almayı başardı. En üst düzey konfigürasyonunda 72 Blackwell AI GPU barındıracak olan bu sistemler, dünyanın en güçlü yapay zeka platformu olma hedefiyle geliştiriliyor. Nvidia'nın önceki nesil sunucusu GB200 ile benzerlik gösteren GB300, üretim geçişinde Foxconn için fazla sorun yaratmayacak. Artan talep sayesinde Foxconn’un sunucu gelirlerinin yarısından fazlasının bu AI sistemlerinden gelmesi bekleniyor.

    Foxconn’un yanı sıra Quanta, Wiwynn ve Inventec gibi diğer büyük sözleşmeli üreticiler de Nvidia sunucularının sevkiyatına hazırlanıyor. Quanta, yılın ikinci çeyreğinde GB200 sevkiyatına başlamıştı. Şu anda müşterileriyle birlikte GB300 sunucularını test eden şirket, Eylül ayına kadar bu modelleri sevk etmeyi planlıyor. Winwynn ve Inventec'in ürünlerinin de Eylül ayına kadar sevk edilmesi bekleniyor.

    iPhone’dan daha öncelikli

    Nvidia’nın yeni yapay zeka sunucuları iPhone’dan bile öncelikli Tam Boyutta Gör
    Tedarik zinciri kaynaklarının dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, GB300 sunucularının sevkiyat planlarının, Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone modelinden bile daha öncelikli hale gelmiş olması. Bu durum, yapay zeka donanımına olan talebin ulaştığı seviyeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Öte yandan artan talep ve yüksek fiyatlar, Nvidia’ya rakip çiplerin de önünü açmış durumda. Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devleri kendi iç çiplerini geliştirirken, Broadcom ve Marvell gibi üçüncü parti tasarımcılara da sipariş veriliyor. Ancak Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu gelişmelerin pazarda büyük bir etki yaratmayacağı görüşünde.

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