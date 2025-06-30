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    Nvidia RTX 5070 SUPER sızdırıldı: 18 GB bellek ile geliyor

    Nvidia’nın yaklaşan RTX 5070 SUPER modeli, 18 GB VRAM, 6400 çekirdek ve 275W güç tüketimiyle gelebilir. Yeni kart, özellikle yüksek bellek ihtiyacı duyan kullanıcıları hedefliyor.

    Nvidia RTX 5070 SUPER sızdırıldı: 18 GB bellek ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 5070 SUPER ekran kartına ait teknik özellikler sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre kart, mevcut RTX 5070 modeline kıyasla önemli bir bellek artışı ve hafif bir performans yükseltmesiyle gelecek.

    RTX 5070 SUPER özellikleri

    Sızıntının kaynağı güvenilirliğiyle tanınan Kopite7kimi. Aktarılan bilgilere göre RTX 5070 SUPER, Blackwell mimarisine dayanan GB205-400-A1 GPU'sunu kullanacak. Bu yonga, RTX 5070’in 6144 çekirdeğine karşılık 6400 CUDA çekirdeği barındırıyor. Bu da yüzde 4,1’lik bir çekirdek artışı anlamına geliyor.

    Ancak esas dikkat çeken detay bellek tarafında. Nvidia, bu kartta 28 Gbps hızında GDDR7 bellekleri kullanarak 192-bit veri yolu üzerinden 18 GB VRAM sunacak. Bu da RTX 5070’in 12 GB kapasitesine kıyasla tam yüzde 50 daha fazla bellek demek. Daha yüksek bellek miktarı, özellikle yüksek çözünürlükte oyun ve içerik üretimi konusunda fayda sağlayacaktır. Bellek bant genişliğinde ve veri yolunda ise herhangi bir fark olmayacak; 192 bit ve 28 Gbps.

    Bellek ve çekirdek artışıyla birlikte güç tüketiminde de (TBP) yüzde 10’luk bir artış yaşanıyor. Dolayısıyla RTX 5070’in 250W’lık tüketimine göre SUPER modeli 275W güç tüketecek.

    Aynı fiyattan çıkabilir

    Önceki SUPER serisinde olduğu gibi Nvidia’nın fiyat politikasını koruyabileceği konuşuluyor. RTX 5070 SUPER’in 549 dolarlık bir fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor. Bu senaryo gerçekleşirse, 18 GB VRAM’e sahip bu kart fiyat-performans anlamında piyasada güçlü bir seçenek hâline gelebilir. Kartın, CES 2026’da tanıtılması bekleniyor.

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