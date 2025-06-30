Yüksek bellekli Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER ortaya çıktı

RTX 5070 Ti SUPER özellikleri sızdı
Yeni kart, Nvidia’nın GB203-350-A1 "Blackwell" GPU çekirdeğini kullanıyor. Mevcut RTX 5070 Ti ile aynı sayıda çekirdeğe (8960) sahip olsa da daha yüksek saat hızları ve artırılmış bellek kapasitesi sayesinde performansta önemli bir artış olması bekleniyor. Güç tüketimi ise 300W’dan 350W seviyesine çıkarak yüzde 16 artış gösteriyor.
Kartın en dikkat çekici yeniliği ise 24 GB GDDR7 VRAM ile donatılmış olması. Bu, RTX 5070 Ti’ın 16 GB belleğine göre ciddi bir yükseltme anlamına geliyor. Ek olarka RTX 5070 Ti SUPER, 28 Gbps hızında çalışan belleklerle 896 GB/s bant genişliği sunacak.
Bu özellikleriyle RTX 5070 Ti SUPER, yüksek çözünürlükte oyun oynamak isteyenler için güçlü bir seçenek olacakmış gibi duruyor. 4K çözünürlükte VRAM sınırlamasına takılmadan oyun keyfi yaşamak veya artırılmış bellek kapasitesi sayesinde yapay zeka ve içerik üretimi gibi profesyonel iş yüklerinde daha etkili bir performans sergilemesi bekleniyor.
Fiyat yüksek olmayacak
Fiyat konusunda ise ciddi bir değişiklik öngörülmüyor. Kartın 749 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor; bu da mevcut RTX 5070 Ti ile benzer bir fiyatlandırmaya işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: