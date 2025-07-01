Nvidia, GeForce GTX 700, 900 ve 10 serisine veda ediyor

Maxwell, Pascal ve Volta mimarileri için son dönem
Nvidia, 580 sürücü serisiyle birlikte artık GeForce GTX 700 ve 900 serisi gibi Maxwell tabanlı kartlar, GTX 10 serisindeki Pascal modelleri ve sınırlı sayıda üretilen Volta tabanlı TITAN V modellerine olan desteği kesiyor. Kaçıranlar için özellikle 2014 ve 2016 yıllarında piyasaya çıkan bu kartların, güncel sürücülerle desteklenmeye devam etmesi birçok kullanıcı için şaşırtıcı bir şkilde uzun sürmüştü.
NVIDIA, bu adımın ardından artık bu mimarilere özel Game Ready sürücüler sunmayacak. Ancak bu durum tüm GTX kartlarını kapsamıyor. Şirket, Turing tabanlı GeForce GTX 16 serisine olan desteğini şimdilik sürdürecek. Yani örneğin GTX 1650 ve 1660 gibi modeller, en azından bir süre daha yeni sürümlerden faydalanmaya devam edecek.
Şu an için 580 sürücü serisinin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak duyurunun etkisi hemen görülmeyecek. Yani kullanıcılar, mevcut sürümlerle sistemlerini bir süre daha kullanabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: