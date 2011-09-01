IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Toshiba, IFA 2011 fuarında sergilenmesi beklenen tabletini tanıttı.7.7 mm'lik inceliğiyle tablet pazarındaki rakiplerine üstünlük kuran AT200, teknik özellikleriyle de rakiplerinden aşağı kalmıyor.

2011 yılının 4.çeyreğinde tüm Avrupa'da satışa sunulacak olan tabletle ilgili olarak Toshiba Ürün Pazarlama Genel Müdürü Marco Perino, "Android 3.2 Honeycomb özellikler ile yeni ultra-ince 25,7cm (10.1") tablet, Toshiba AT200, ustaca tasarlanmış Toshiba ürünlerinin en önemlilerinden biridir" derken; sözlerine "Sadece 7,7 mm kalınlığıyla, son derece şık Toshiba AT200, kolaylıkla taşınabilir olduğu kadar akıllı ve güçlü." diyerek devam etti.

Fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı AT200'ün öne çıkan özellikleri şunlar;

Android™ 3.2, Honeycomb

10,1 inç boyutlarında 1280x800 piksel görüntü sağlayan LCD panel

1.2GHz frekansında çalışan TI OMAP 4430

1GB'lık sistem belleği

64 GB’a kadar dahili bellek, microSD kart girişi

Micro-USB mikro-HDMI

Bluetooth,Wi-Fi (802.11b/g/n)

GPS, 3 eksenli İvmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, ortam ışığı sensörü

5.0 megapiksellik arka kamera

2.0 megapiksellik ön kamera

2x1,5W'lık Stereo hoparlörler

Ağırlık: 558gr

Boyutlar: 256mm x 176mm x 7.7mm

Pil ömrü (Aydınlatma 60 nit iken) 8 saat(%100 video Playback) 8 saat (%65 WLAN ile Web gözatma %10 video geri oynatım; %25 standby)

