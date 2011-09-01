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IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200

7 yıl
5,1b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Toshiba, IFA 2011 fuarında sergilenmesi beklenen tabletini tanıttı.7.7 mm'lik inceliğiyle tablet pazarındaki rakiplerine üstünlük kuran AT200, teknik özellikleriyle de rakiplerinden aşağı kalmıyor.

2011 yılının 4.çeyreğinde tüm Avrupa'da satışa sunulacak olan tabletle ilgili olarak Toshiba Ürün Pazarlama Genel Müdürü Marco Perino, "Android 3.2 Honeycomb özellikler ile yeni ultra-ince 25,7cm (10.1") tablet, Toshiba AT200, ustaca tasarlanmış Toshiba ürünlerinin en önemlilerinden biridir" derken; sözlerine "Sadece 7,7 mm kalınlığıyla, son derece şık Toshiba AT200, kolaylıkla taşınabilir olduğu kadar akıllı ve güçlü." diyerek devam etti.

Fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı AT200'ün öne çıkan özellikleri şunlar;

  • Android™ 3.2, Honeycomb
  • 10,1 inç boyutlarında 1280x800 piksel görüntü sağlayan LCD panel
  • 1.2GHz frekansında çalışan TI OMAP 4430
  • 1GB'lık sistem belleği
  • 64 GB’a kadar dahili bellek, microSD kart girişi
  • Micro-USB mikro-HDMI
  • Bluetooth,Wi-Fi (802.11b/g/n)
  • GPS, 3 eksenli İvmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, ortam ışığı sensörü
  • 5.0 megapiksellik arka kamera
  • 2.0 megapiksellik ön kamera
  • 2x1,5W'lık Stereo hoparlörler
  • Ağırlık: 558gr
  • Boyutlar: 256mm x 176mm x 7.7mm
  • Pil ömrü (Aydınlatma 60 nit iken)
    • 8 saat(%100 video Playback)
    • 8 saat (%65 WLAN ile Web gözatma %10 video geri oynatım; %25 standby)
IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: İşte Toshiba'dan beklenen tablet; 7.7 mm'lik AT200
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eScapeeXc 7 yıl en beğenilen
Tasarim guzel olmus. Ozellikleri ise Galaxy Tab den bana gore daha iyi. Alinasi bir cihaz. Fiyati da makul seviyelerde olursa, alacak olan arkadaslara simdiden hayirli olsun derim ben :)
Tasarim guzel olmus. Ozellikleri ise Galaxy Tab den bana gore daha iyi. Alinasi bir cihaz. Fiyati da makul seviyelerde olursa, alacak olan arkadaslara simdiden...
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obi1 7 yıl
tabletler her durumda birbirine benzemek zorunda, tıpkı lcd televizyonların birbirine benzemesi gibi. ama apple bu kesin açar davayı.
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Marmarali 7 yıl
Cok guzel görünüyor
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TearsForFears 7 yıl
Tasarımı beğendim.Özelliklerine göre uygun fiyatı olursa tercih edilebilir.
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IceRulez 7 yıl
Rainbow6
su tabletlerin cercevelerini inceltseler 10 inc alinabilir bi tablet olur bu halleriyle tasimasida kullanmasida yorucu oluyor

daha sonra olur o iş :) bildiğin üzre board boyutu o kadar boardı küçültme şansları ileride nasip olacak onlara daha küçük işlemcilerle daha küçük ramlerle daha küçük hdd ler vs vs vs
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swat882 7 yıl
ucuz olacak diye bekleyenler fazla beklemesin toshiba ürünleri türkiyeye pahalıya geliyor
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Rainbow6 7 yıl
su tabletlerin cercevelerini inceltseler 10 inc alinabilir bi tablet olur bu halleriyle tasimasida kullanmasida yorucu oluyor
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Akbabus 7 yıl
Tasarım ve özellikler müthiş..Fakat pil ömründen kaydgı duyuyorum ben.Samsung Galaxy Tab 9 saate kadar İpad2 10 saate kadar pil ömrü vaadediyordu eğer pil olayıda sağlamsa şimdilik kusursuz diyebiliriz..
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mabovski 7 yıl
Ipad Killer
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snow-leopard 7 yıl
400 tl ye hp touch pad alıp android kurmak varken bunları pahalı buluyorum
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yunus88 7 yıl
Xoom kullanıcısı olarak kıskandım :)
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merttr 7 yıl
ilk defa bir android tablet bu kadar çekici geldi bana, biraz 3.parti yazılım geliştiricilerine bu tableti özel kılacak uygulama geliştirtebilirlerse mükemmel ötesi olur ama nedense toshibanın bu konuda başarılı olacağını düşünmüyorum o yüzden ice cream sandwich ile bu şekilde bir tablet çıkarırlarsa düşüneceğim almayı.
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