IFA 2012 : Hi-Call eldivene entegre Bluetooth kulaklıklar ilgi çekiyor

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Günlük hayatta bizi aramasını istediğimiz kişiye baş parmak ve serçe parmağı ile yaptığımız ahize hareketi artık gerçekten telefonla konuşmamızı sağlıyor.
Hi-Fun firması tarafından IFA 2012'de sergilenen Bluetooth eldiven aksesuarı baş parmağında kulaklık, serçe parmağında mikrofon olmak üzere kulağınıza oturacak şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda soğuk kış günleri için ideal. Eldivenin bilek kısmında ise çağrı kabul ve red tuşları bulunuyor.
Firma ilginç aksesuarını Ekim başlarında 49 Avro karşılığında piyasaya sürecek.
http://www.hi-fun.com/it/new/eventi/incredibile-successo-di-hi-call-il-guanto-telefonico-all-ifa-di-berlino Yorum Yaz Paylaş Tweetle
El tutma şekli olmamış.
Aslında saçma değil ülkem şartları için gereksiz sadece, Malum ekvatora uzak ülkelerde kış 6, hatta 8 ay sürüyor. Berenin altına bluetooth sıgdırmaya calışmakta zor oluyor, Snow board yada kayak yapan tekno freakler icinde uygun bir cihaz bence
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