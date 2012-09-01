IFA 2012 : Hi-Call eldivene entegre Bluetooth kulaklıklar ilgi çekiyor

Günlük hayatta bizi aramasını istediğimiz kişiye baş parmak ve serçe parmağı ile yaptığımız ahize hareketi artık gerçekten telefonla konuşmamızı sağlıyor.





Hi-Fun firması tarafından IFA 2012'de sergilenen Bluetooth eldiven aksesuarı baş parmağında kulaklık, serçe parmağında mikrofon olmak üzere kulağınıza oturacak şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda soğuk kış günleri için ideal. Eldivenin bilek kısmında ise çağrı kabul ve red tuşları bulunuyor.





Firma ilginç aksesuarını Ekim başlarında 49 Avro karşılığında piyasaya sürecek.