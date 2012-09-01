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IFA 2012 : Hi-Call eldivene entegre Bluetooth kulaklıklar ilgi çekiyor

6 yıl
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14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatta bizi aramasını istediğimiz kişiye baş parmak ve serçe parmağı ile yaptığımız ahize hareketi artık gerçekten telefonla konuşmamızı sağlıyor.

Hi-Fun firması tarafından IFA 2012'de sergilenen Bluetooth eldiven aksesuarı baş parmağında kulaklık, serçe parmağında mikrofon olmak üzere kulağınıza oturacak şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda soğuk kış günleri için ideal. Eldivenin bilek kısmında ise çağrı kabul ve red tuşları bulunuyor.

Firma ilginç aksesuarını Ekim başlarında 49 Avro karşılığında piyasaya sürecek.

http://www.hi-fun.com/it/new/eventi/incredibile-successo-di-hi-call-il-guanto-telefonico-all-ifa-di-berlino Yorum Yaz
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mehmednaim 6 yıl en beğenilen
İşte beklenen ürün :)
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1 Avatar
isimsiz34 6 yıl
ben böyle konuşurken gören deli gözüyle bakar :D ama güzel ürün alınabilitesi var
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isimsiz34 6 yıl
ben böyle konuşurken gören deli gözüyle bakar :D ama güzel ürün alınabilitesi var
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MrKemal17 6 yıl
müthiş birşey olmuş
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smunknown 6 yıl
Bunu yikayabiliyor muyuz acaba?
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dellino 6 yıl
10 dakika eli böyle tutsan parmakların kireçlenme yapar.
El tutma şekli olmamış.
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turbo-powwer 6 yıl
Harika bulus
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huseyincarnege 6 yıl
teknoleji yapcaz diyede insanları maskaraya etmek cokmu doru bilemiyom :)
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regaibyigit. 6 yıl
Yararlı ama çok pahalı, bizim ülkeye gelmesi 200 lirayı bulur.
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dede17 6 yıl
Hem de ne deli zır deli zanneder
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DH Misafiri 6 yıl
SatanistKesenMucahitKedi
Bu ne saçma şeydir arkadaş.

Aslında saçma değil ülkem şartları için gereksiz sadece, Malum ekvatora uzak ülkelerde kış 6, hatta 8 ay sürüyor. Berenin altına bluetooth sıgdırmaya calışmakta zor oluyor, Snow board yada kayak yapan tekno freakler icinde uygun bir cihaz bence
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OROFI 6 yıl
Bu ne saçma şeydir arkadaş.
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