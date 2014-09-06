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IFA 2014: Acer Liquid Leap bileklik

Mobil dünyadaki yeniliklere hızla adapte olmayı seven şirketlerden biri olan Acer, Liquid Leap adını verdiği aktivite takip bilekliği ile IFA 2014’teydi.
4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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IFA 2014: Acer Liquid Leap bileklik

Mobil dünyadaki yeniliklere hızla adapte olmayı seven şirketlerden biri olan Acer, Liquid Leap adını verdiği aktivite takip bilekliği ile IFA 2014’teydi. 

FitBit, Turkcell T-Fit gibi ürünlere bir rakip de Acer’dan geldi. IFA 2014’te bir aktivite takip bilekliği ile karşımıza çıkan şirket, Taiwan’da düzenlenen Computex fuarından sonra yeni ürününün satışa sunulabilir ilk versiyonlarını sergiledi. 

Rakiplerinde olduğu gibi adım sayma, yakılan kaloriyi hesaplama, yürünen mesafeyi ölçme gibi özellikler sunan bileklik, uyku verimliliğini de derin uyku, hafif uyku şeklinde ölçmeye çalışıyor.

Akıllı telefonlar ile Bluetooth 3.0 üzerinden bağlantı kuran cihaz, müzik kontrolü, bildirimleri görüntüleme, şablonlardan seçerek mesaj gönderme, çağrı reddetme gibi özelliklere de sahip. Bir kaç gün içinde Almanya’da satışa sunulacak olan Acer Liquid Leap için belirlenen fiyat ise 99 Dolar.


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eric13 4 yıl
acerse at cope
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samsung95 4 yıl
xperialara gerek yok tabi
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