iLuv'dan selfie tutkunlarına özel mobil cihaz kılıfları





Selfie tabiri kullanılan kendi fotoğrafını çekme trendi adeta patlama yaparken, hem donanım hem yazılım hem de aksesuar tarafında firmalar bu trendden faydalanabilme imkanlarını arıyor. Aksesuar üreticisi iLuv bunlardan birisi.





Firma Apple ve Samsung cihazları için geliştirdiği Selfy adlı yeni kılılflar, fotoğraf çekimi için ekstra bir kontrol aparatını beraberinde getiriyor. Firma, aparatı kılıfın arka kısmına monte ederek herhangi bir fazlalığa veya çıkıntıya izin vermemiş. Ancak yapısı itibariyle kılıfın kalın olduğunu söylemek mümkün.





Aparatın aslında kılıf ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Bluetooth üzerinden cihaz ile bağlanıyor ve uzak deklanşör görevi görmeye başlıyor. Bu bakımdan kılıf olmadan da aparatı kullanmak mümkün. Kılıf bu noktada hem sağlamlık sağlıyor hem de cihazın dikey veya yatay durmasını sağlıyor. Selfy serisinde iPhone 5S, Galaxy S5, iPad Air ve iPad mini Retina için modeller yer alıyor.





Selfy serisinin içerisinde kılıflar ile kullanılacak bazı eklentiler mevcut. Bunlar içerisinde tripod ayakları, bisikletler için standlar, kask için standlar ve araç içi kullanım için standlar yer alıyor. iLuv Selfy kılıfları 50$ başlangıç etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak.

http://www.iluv.com/selfy/product_more_info.asp?sku=ai5self