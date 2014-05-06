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iLuv'dan selfie tutkunlarına özel mobil cihaz kılıfları

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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iLuv'dan selfie tutkunlarına özel mobil cihaz kılıfları

Selfie tabiri kullanılan kendi fotoğrafını çekme trendi adeta patlama yaparken, hem donanım hem yazılım hem de aksesuar tarafında firmalar bu trendden faydalanabilme imkanlarını arıyor. Aksesuar üreticisi iLuv bunlardan birisi.

Firma Apple ve Samsung cihazları için geliştirdiği Selfy adlı yeni kılılflar, fotoğraf çekimi için ekstra bir kontrol aparatını beraberinde getiriyor. Firma, aparatı kılıfın arka kısmına monte ederek herhangi bir fazlalığa veya çıkıntıya izin vermemiş. Ancak yapısı itibariyle kılıfın kalın olduğunu söylemek mümkün.

Aparatın aslında kılıf ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Bluetooth üzerinden cihaz ile bağlanıyor ve uzak deklanşör görevi görmeye başlıyor. Bu bakımdan kılıf olmadan da aparatı kullanmak mümkün. Kılıf bu noktada hem sağlamlık sağlıyor hem de cihazın dikey veya yatay durmasını sağlıyor. Selfy serisinde iPhone 5S, Galaxy S5, iPad Air ve iPad mini Retina için modeller yer alıyor. 

Selfy serisinin içerisinde kılıflar ile kullanılacak bazı eklentiler mevcut. Bunlar içerisinde tripod ayakları, bisikletler için standlar, kask için standlar ve araç içi kullanım için standlar yer alıyor. iLuv Selfy kılıfları 50$ başlangıç etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak. 

http://www.iluv.com/selfy/product_more_info.asp?sku=ai5self Yorum Yaz
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
Selfie çekme takozu ve yanında uzaya bilen halat vermişler :)
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keskin53 5 yıl
aynı tuglaya benzemiş at birinin kafası yarılsın
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doctor_bey 5 yıl
Bende kılıfın üstünde ekran var sanmıştım :D
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ardarda45 5 yıl
Oppo aklıma geldi adamlar ufak bir kumanda ile işi çözmüşler on numara da olmuş bu ne. Keşke patentini falan alsalardı malum bu devirde kilidi açmak için kaydırın patenti bilem alınıyor
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drfree1 5 yıl
Bence cok güzel gözüküyor fakat o kadar kalin telefonu kullanmak istemem
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BerkhanBalta 5 yıl
zaten rezalet s5 i ötesine geçirmişler
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Blood Money 5 yıl
Yaptığınız kılıfa bir bakın, bu ne tip böyle...
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orhanyıldız 5 yıl
Bune la üste para verseler takılmaz
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matmuhendisi 5 yıl
Ipini kacirmislar .. seyini cikarmislar
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
Selfie çekme takozu ve yanında uzaya bilen halat vermişler :)
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