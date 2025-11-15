Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hideo Kojima ve Disney+ ortaklığında yeni bir Death Stranding dizisi duyuruldu

    Eğlence dünyasına hızlı bir giriş yapan Hideo Kojima, Death Stranding evreninde geçecek sinema filmi ve Mosquito animasyon filminin ardından yeni bir dizi daha duyurdu. 

    Death Stranding Isolations
    Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima, Death Stranding serisi ile birlikte yeni bir maceraya yelken açtı. Oyun içi geçiş sahnelerinin başarısının tesadüf olmadığını gösterircesine seriden bir film ve iki animasyon dizisi çıkarmayı başardı. 

    Death Stranding Isolations duyuruldu

    Hideo Kojima daha önce Death Stranding evreninde geçecek sinema filmini ve geçtiğimiz haftalarda da yeni bir karaktere odaklanacak Mosquito animasyon filmini duyurmuştu. Bu hafta ise Death Stranding Isolations dizisi duyuruldu. 

    Death Stranding Isolations yine aynı evrende ancak ana akıştan bağımsız olarak ilerleyen bir dizi olacak. Gizemli felaket sonrası insanlığın parçalandığı bir dünyada; bir yaşlı adam, bir kadın savaşçı, Sam Bridges’a kin besleyen bir genç erkek ve yalnızlığı benimsemiş bir kız karakterin yollarının kesişimi ele alınacak.

    Yeni dizi, el çizimi 2D animasyon stilinde hazırlanan bir yapım olacak ve Japon animasyon stüdyosu E&H Production tarafından üretilecek.  Yönetmen koltuğunda Takayuki Sano, orijinal karakter tasarımında ise Ilya Kuvshinov yer alıyor. Death Stranding Isolations 2027 yılında Disney + platformunda yayınlanacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözde uçuşan cisimler yorumları durolane iğne yorum forza horizon 5 2 kişilik nasıl oynanır arkadan vuran her zaman suçlu mudur toyota yaris en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum