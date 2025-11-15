Hideo Kojima ve Disney+ ortaklığında yeni bir Death Stranding dizisi duyuruldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima, Death Stranding serisi ile birlikte yeni bir maceraya yelken açtı. Oyun içi geçiş sahnelerinin başarısının tesadüf olmadığını gösterircesine seriden bir film ve iki animasyon dizisi çıkarmayı başardı.

Death Stranding Isolations duyuruldu

Hideo Kojima daha önce Death Stranding evreninde geçecek sinema filmini ve geçtiğimiz haftalarda da yeni bir karaktere odaklanacak Mosquito animasyon filmini duyurmuştu. Bu hafta ise Death Stranding Isolations dizisi duyuruldu.

Death Stranding Isolations yine aynı evrende ancak ana akıştan bağımsız olarak ilerleyen bir dizi olacak. Gizemli felaket sonrası insanlığın parçalandığı bir dünyada; bir yaşlı adam, bir kadın savaşçı, Sam Bridges’a kin besleyen bir genç erkek ve yalnızlığı benimsemiş bir kız karakterin yollarının kesişimi ele alınacak.

Yeni dizi, el çizimi 2D animasyon stilinde hazırlanan bir yapım olacak ve Japon animasyon stüdyosu E&H Production tarafından üretilecek. Yönetmen koltuğunda Takayuki Sano, orijinal karakter tasarımında ise Ilya Kuvshinov yer alıyor. Death Stranding Isolations 2027 yılında Disney + platformunda yayınlanacak.

