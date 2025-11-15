Hideo Kojima ve Disney+ ortaklığında yeni bir Death Stranding dizisi duyuruldu

Death Stranding Isolations duyuruldu
Hideo Kojima daha önce Death Stranding evreninde geçecek sinema filmini ve geçtiğimiz haftalarda da yeni bir karaktere odaklanacak Mosquito animasyon filmini duyurmuştu. Bu hafta ise Death Stranding Isolations dizisi duyuruldu.
Death Stranding Isolations yine aynı evrende ancak ana akıştan bağımsız olarak ilerleyen bir dizi olacak. Gizemli felaket sonrası insanlığın parçalandığı bir dünyada; bir yaşlı adam, bir kadın savaşçı, Sam Bridges’a kin besleyen bir genç erkek ve yalnızlığı benimsemiş bir kız karakterin yollarının kesişimi ele alınacak.
Yeni dizi, el çizimi 2D animasyon stilinde hazırlanan bir yapım olacak ve Japon animasyon stüdyosu E&H Production tarafından üretilecek. Yönetmen koltuğunda Takayuki Sano, orijinal karakter tasarımında ise Ilya Kuvshinov yer alıyor. Death Stranding Isolations 2027 yılında Disney + platformunda yayınlanacak.
