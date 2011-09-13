iOS 5 8. Beta 16 Eylül'de, GM ise 23 Eylül'de yayınlanabilir

Firmalara yakın kaynaklarıyla bilinen BGR'a göre, Apple, geliştiriciler ile sürdürdüğü iOS 5 testlerini yakında tamamlayıp, sisteme son şeklini verecek.

BGR'ın güvenilir kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Apple, bu hafta Cuma günü (16 Eylül) iOS 5'in sekizinci betasını; bu tarihten yaklaşık bir hafta sonra ise (23 Eylül civarı) iOS 5'in Golden Master dediğimiz, eğer hata yoksa son kullanıcıya yayınlanacak olan sürümü geliştiricilerin kullanımına sunacak. Ayrıca bu sürüm, muhtemelen montajı hali hazırda yapılmış ancak sistem yüklenmemiş olan yeni üretim iPhone'lara yüklenecek sürüm olacak.

5 Ekim itibariyle Apple, servis sağlayıcısı iş ortaklarından iOS 5 son sürümü için onay aldıktan sonra sisteme son şeklini vermiş olacak. Ancak eğer operatörlerden herhangi bir sorun olduğuna dair bilgi gelirse; GM sürümü yeni üretim cihazlara da yüklenmiş olacağı için Apple, küçük bir güncelleme ile sorunu giderecek.

Hatırlanacağı gibi, dün, Apple'ın Foxconn'a yeni iPhone'lar için iOS 5'i 23 Eylül ile 30 Eylül arasında bir tarihte göndereceği iddia edilmişti.