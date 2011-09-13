iOS 5 8. Beta 16 Eylül'de, GM ise 23 Eylül'de yayınlanabilir

Firmalara yakın kaynaklarıyla bilinen BGR'a göre, Apple, geliştiriciler ile sürdürdüğü iOS 5 testlerini yakında tamamlayıp, sisteme son şeklini verecek.
BGR'ın güvenilir kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Apple, bu hafta Cuma günü (16 Eylül) iOS 5'in sekizinci betasını; bu tarihten yaklaşık bir hafta sonra ise (23 Eylül civarı) iOS 5'in Golden Master dediğimiz, eğer hata yoksa son kullanıcıya yayınlanacak olan sürümü geliştiricilerin kullanımına sunacak. Ayrıca bu sürüm, muhtemelen montajı hali hazırda yapılmış ancak sistem yüklenmemiş olan yeni üretim iPhone'lara yüklenecek sürüm olacak.
5 Ekim itibariyle Apple, servis sağlayıcısı iş ortaklarından iOS 5 son sürümü için onay aldıktan sonra sisteme son şeklini vermiş olacak. Ancak eğer operatörlerden herhangi bir sorun olduğuna dair bilgi gelirse; GM sürümü yeni üretim cihazlara da yüklenmiş olacağı için Apple, küçük bir güncelleme ile sorunu giderecek.
Hatırlanacağı gibi, dün, Apple'ın Foxconn'a yeni iPhone'lar için iOS 5'i 23 Eylül ile 30 Eylül arasında bir tarihte göndereceği iddia edilmişti.
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Final ile GM sürüm arasındaki fark nedir ? Birde bu işten anlıyoruz diye takılıyorum ha bu farkı ilk defa duyuyorum
beta gm cikmaz, direk gm cikar.
JB kullanmayanlar için kıroyum para bende demiş bir arkdaş. Ne alaka cihazına bir şey olduğunda yada kilitlendiğinde de apple servisi aynı şeyi sana söyleyebilir.
Şimdi diyeceksinki öyle birşey olmadı bu zamana kadar. Olduğunu düşün.
JB nedir?
JB bence bir tür hırsızlık yollu insanların günler aylarca belki yıllarca uğraştığı alın terini akıttığı ve sonra küçük meblalar karşılığı sattığı appleri ücretsiz indirmeye yaran dijital hırsızlık yöntemi.
Şimdi aynı arkadaş çıkıp ne alaka JB sadece program indirmek " Çalmak " için kullanılmıyor diyecek. Ama bu seferde apple şirketinin sana verdiği hizmeti yazılımı beğenmeğip üzerinde değişklik yapmaya çalışmaktır.
Aynı arkadaş demişki JB kullanmıyacaksan HTC al Samsung al. Sen JB kullanacağına HTC al Samsung al
Doğru söze ne hacet ! ... Bende telefonumu JB ile kullanıyorum ama kimse kimseyi yargılayamaz ...
Son noktasına kadar Katılıyorum.