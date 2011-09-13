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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5 8. Beta 16 Eylül'de, GM ise 23 Eylül'de yayınlanabilir

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Firmalara yakın kaynaklarıyla bilinen BGR'a göre, Apple, geliştiriciler ile sürdürdüğü iOS 5 testlerini yakında tamamlayıp, sisteme son şeklini verecek.

BGR'ın güvenilir kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Apple, bu hafta Cuma günü (16 Eylül) iOS 5'in sekizinci betasını;  bu tarihten yaklaşık bir hafta sonra ise (23 Eylül civarı) iOS 5'in Golden Master dediğimiz, eğer hata yoksa son kullanıcıya yayınlanacak olan sürümü geliştiricilerin kullanımına sunacak. Ayrıca bu sürüm, muhtemelen montajı hali hazırda yapılmış ancak sistem yüklenmemiş olan yeni üretim iPhone'lara yüklenecek sürüm olacak.

5 Ekim itibariyle Apple, servis sağlayıcısı iş ortaklarından iOS 5 son sürümü için onay aldıktan sonra sisteme son şeklini vermiş olacak. Ancak eğer operatörlerden herhangi bir sorun olduğuna dair bilgi gelirse; GM sürümü yeni üretim cihazlara da yüklenmiş olacağı için Apple, küçük bir güncelleme ile sorunu giderecek.

Hatırlanacağı gibi, dün, Apple'ın Foxconn'a yeni iPhone'lar için iOS 5'i 23 Eylül ile 30 Eylül arasında bir tarihte göndereceği iddia edilmişti.


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deejaycluber 7 yıl
Final değil ama gm çıkar burada herkes gm bekliyor
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Canzz 7 yıl deejaycluber
deejaycluber

Final değil ama gm çıkar burada herkes gm bekliyor

Final ile GM sürüm arasındaki fark nedir ? Birde bu işten anlıyoruz diye takılıyorum ha bu farkı ilk defa duyuyorum
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er-soy 7 yıl
iPhone 5 tanıtılmadan iOS 5 cikmazzzzz.
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deejaycluber 7 yıl
Bence Pazartesi arkadaslar
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porcupinefloyd 7 yıl
iOs 5 beta 7 kullanıyorum,şimdiye kadar sadece videolar bölümünde video silerken sorun yaşadım.
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FieSTaA 7 yıl
eylülde yayınlanacaktı jbsiz kaldık gelsin artık ios5
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Rhaegar 7 yıl
İnsan bi aciklama falan yapar daha ortada beta gm yok
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cemsch 7 yıl
JB'i korsan app indirmek için kullandığımızı düşünen zihniyet
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Extreme Victory 7 yıl Rhaegar
Peterez

İnsan bi aciklama falan yapar daha ortada beta gm yok

beta gm cikmaz, direk gm cikar.
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des0uza 7 yıl
Sen ne bekliyordun peki
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des0uza 7 yıl
Bu iOS 5 ten ses Seda yok. İlla iphone5 in cikmasinimi bekleyeceğiz.
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:SworD: 7 yıl
ne yanı hepınız sabırsızlıkla bu gunumu beklıyordunuz, halen bekleyiş içindesınız


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Rhaegar 7 yıl
23ünde çok zor görünüyor
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bekoc 7 yıl
hala ses seda yok. bu ekim içinde bence iphone 5 ile çıkışı söylenir.
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deejaycluber 7 yıl
Su günlerde çıksa iyi olacak cok geciktiler bence bu sefer sıkıntıdan sensation falan bakmaya başladım saticam valla elikde sifir olani konusunu bile actım forumda kullandığımıda kardesime veriden kurtulacağım beklemekten
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DH Misafiri 7 yıl
Neden JB ?
JB kullanmayanlar için kıroyum para bende demiş bir arkdaş. Ne alaka cihazına bir şey olduğunda yada kilitlendiğinde de apple servisi aynı şeyi sana söyleyebilir.
Şimdi diyeceksinki öyle birşey olmadı bu zamana kadar. Olduğunu düşün.
JB nedir?
JB bence bir tür hırsızlık yollu insanların günler aylarca belki yıllarca uğraştığı alın terini akıttığı ve sonra küçük meblalar karşılığı sattığı appleri ücretsiz indirmeye yaran dijital hırsızlık yöntemi.
Şimdi aynı arkadaş çıkıp ne alaka JB sadece program indirmek " Çalmak " için kullanılmıyor diyecek. Ama bu seferde apple şirketinin sana verdiği hizmeti yazılımı beğenmeğip üzerinde değişklik yapmaya çalışmaktır.
Aynı arkadaş demişki JB kullanmıyacaksan HTC al Samsung al. Sen JB kullanacağına HTC al Samsung al
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nc39 7 yıl

Aynı arkadaş demişki JB kullanmıyacaksan HTC al Samsung al. Sen JB kullanacağına HTC al Samsung al


Doğru söze ne hacet ! ... Bende telefonumu JB ile kullanıyorum ama kimse kimseyi yargılayamaz ...
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Extreme Victory 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Neden JB ?
JB kullanmayanlar için kıroyum para bende demiş bir arkdaş. Ne alaka cihazına bir şey olduğunda yada kilitlendiğinde de apple servisi aynı şeyi sana söyleyebilir.
Şimdi diyeceksinki öyle birşey olmadı bu zamana kadar. Olduğunu düşün.
JB nedir?
JB bence bir tür hırsızlık yollu insanların günler aylarca belki yıllarca uğraştığı alın terini akıttığı ve sonra küçük meblalar karşılığı sattığı appleri ücretsiz indirmeye yaran dijital hırsızlık yöntemi.
Şimdi aynı arkadaş çıkıp ne alaka JB sadece program indirmek " Çalmak " için kullanılmıyor diyecek. Ama bu seferde apple şirketinin sana verdiği hizmeti yazılımı beğenmeğip üzerinde değişklik yapmaya çalışmaktır.
Aynı arkadaş demişki JB kullanmıyacaksan HTC al Samsung al. Sen JB kullanacağına HTC al Samsung al

Son noktasına kadar Katılıyorum.
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