iOS 5 yayınlandı

Dünya üzerinde 250 milyondan fazla mobil cihazın işletim sistemi olan iOS'in merakla beklenen 5.büyük sürümü sonunda yayınlandı. Sistemin yeni sürümü, başta iMessage ve bilgisayarsız çalışma desteği başta olmak üzere 200'den fazla yeni özellikle geliyor.

iPhone 4S'in yanı sıra geriye dönük olarak iPhone 3Gs, iPhone 4, 3. ve 4.nesil iPod Touch ile 1. ve 2.Nesil iPad ile uyumlu olan iOS 5'in içerdiği yenilikler ve iyileştirmeler şöyle;

• Bildirimler;

Bildirimleri, Bildirim Merkezi ile tek bir yerde görüntülemek için herhangi bir ekranı en üst noktasından aşağıya doğru kaydırma

Yeni bildirimler ekranın en üstünde kısa bir süre görünür

Bildirimleri kilitli ekranda görüntüleme

Kilitli ekranda bildirim uygulaması simgesini sağa doğru kaydırarak doğrudan uygulamaya gitme

• iMessage;

Diğer iOS 5 kullanıcılarıyla sınırsız yazılı, fotoğraflı ve görüntülü mesaj alışverişi gerçekleştirme

Teslim makbuzları ve okundu bilgileriyle mesajları takip etme

Grup mesajlaşma ve güvenli şifreleme

Hücresel ağ ve Wi-Fi üzerinden çalışır*

• Gazete Bayisi;

Dergi ve gazete aboneliklerini Ana Ekran’da otomatik olarak düzenler

En son sayının kapağını görüntüler

Yeni sayılar arkaplanda indirilir

• Yapılacak listelerinin yönetimi için anımsatıcılar;

iCloud, iCal ve Outlook ile eşzamanlanır

iPhone 4S ve iPhone 4 için belirli bir konumdan ayrıldığınızda veya konuma vardığınızda konuma dayalı anımsatıcılar

• Yerleşik Twitter desteği;

Ayarlar’da bir kez giriş yapma ve doğrudan Kamera, Fotoğraflar, Harita, Safari ve YouTube uygulamalarından Tweet gönderme

Tweet’lere konum ekleme

Kişiler’de Twitter profil resimlerini ve kullanıcı adlarını görüntüleme

• Kameraya sahip aygıtlar için kamera iyileştirmeleri;

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS ve iPod touch (4. nesil) üzerinde kamera kestirmesini göstermek için aygıt uyku durumundayken Ana Ekran düğmesine iki kez basma

Resim çekmek için Sesi Aç düğmesi

Çekimleri hizalamak için isteğe bağlı ızgara çizgileri

Önizleme ekranında büyütmek için kıstırıp açma

Önizleme ekranından film rulosuna kaydırma

Odağı ve pozlamayı kilitlemek için dokunup parmağı basılı tutma, iPad 2 ve iPod touch (4. nesil) yalnızca pozlamanın kilitlenmesini destekler

• Kameraya sahip aygıtlar için fotoğraf iyileştirmeleri;

Kırpma ve döndürme

Kırmızı gözü silme

Tek dokunuşla iyileştirme

Fotoğrafları albümler halinde düzenleme

• Mail iyileştirmeleri;

Metni; kalın, italik veya altı çizgili fontlarla biçimleme

Girintileme denetimi

Adres alanlarında adları yeniden düzenlemek için sürükleme

İletilere bayrak işareti ekleme

İletileri toplu bir şekilde bayrak işaretli, okunmuş veya okunmamış olarak işaretleme

Mail için uyarı seslerini özelleştirme

S/MIME

• Takvim iyileştirmeleri;

iPad’de Yıl görüntüsü ve iPhone ile iPod touch için yeni Hafta görüntüsü

Etkinlik yaratmak için dokunma

Etkinlik ilişiklerini görüntüleme ve ekleme

• Game Center iyileştirmeleri;

Game Center hesabınız için kişisel fotoğrafları kullanma

Genel başarı puanlarınızı arkadaşlarınızla karşılaştırma

Arkadaş önerileri ve arkadaşların arkadaşları ile yeni Game Center arkadaşları bulma

Özel oyun önerileri ile yeni oyunları keşfetme

• iPad 2 ve iPhone 4S için AirPlay Yansıtma

• iPad için Çoklu Görev Hareketleri;

Dört veya beş parmağınızı kıstırarak Ana Ekran’a geçme

Yukarı kaydırarak çoklu görev çubuğuna ulaşma

Sola veya sağa doğru kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapma

• Ayarlama Yardımcısı ile aygıt üzerinde ayarlama, etkinleştirme ve konfigürasyon

• Yazılım güncellemeleri, bilgisayarla fiziksel bağlantı olmadan kablosuz olarak kullanılabilir

• iCloud desteği;

Buluttaki iTunes

Fotoğraf Yayını

Buluttaki Belgeler

Uygulamalar ve Kitaplar için otomatik indirme ve satın alma tarihçesi

Yedekleme

Kişiler, Takvim ve Mail

iPhone’umu Bul

• iPad için yeniden tasarlanmış Müzik uygulaması

• Saatlik hava durumu tahmini

• Gerçek zamanlı hisse senedi fiyatları

• iTunes ile kablosuz olarak eşzamanlama

• Klavye iyileştirmeleri;

iPad için ayrık klavye

Otomatik düzeltme doğruluğu iyileştirilmiştir

Çince ve Japonca giriş iyileştirilmiştir

Yeni Emoji klavyesi

Otomatik düzeltme için kişisel sözlük

Sık kullanılan sözcükler için isteğe bağlı klavye kestirmesi yaratma

• Erişilebilirlik iyileştirmeleri

iPhone 4S ve iPhone 4 üzerinde gelen aramalar ve uyarılar için LED flaşı yakma seçeneği

iPhone üzerinde gelen aramalar için özel titreşim modelleri

iOS’i hareket engellilere özel giriş aygıtlarıyla kullanmak için yeni arayüz

Metin seçimini seslendirme seçeneği

VoiceOver için özel öğe etiketleme

• Exchange ActiveSync iyileştirmeleri

Görevleri kablosuz olarak eşzamanlama

İletileri bayrak işaretli, okunmuş veya okunmamış olarak işaretleme

Çevrimdışı desteği iyileştirilmiştir

GAL servisinden yeni kişi kaydetme

• Geliştiriciler için 1500’den fazla yeni API

• Hata düzeltmeleri



Kullanıcıların yeni sürümü telefonlarına yükleyebilmeleri için yapmaları gereken tek şey cihazlarını iTunes 10.5 ile eş zamanlamak...