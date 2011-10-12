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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5 yayınlandı

7 yıl
22,5b
1
206
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Dünya üzerinde 250 milyondan fazla mobil cihazın işletim sistemi olan iOS'in merakla beklenen 5.büyük sürümü sonunda yayınlandı. Sistemin yeni sürümü, başta iMessage ve bilgisayarsız çalışma desteği başta olmak üzere 200'den fazla yeni özellikle geliyor.

iPhone 4S'in yanı sıra geriye dönük olarak iPhone 3Gs, iPhone 4, 3. ve 4.nesil iPod Touch ile 1. ve 2.Nesil iPad ile uyumlu olan iOS 5'in içerdiği yenilikler ve iyileştirmeler şöyle;

• Bildirimler;
Bildirimleri, Bildirim Merkezi ile tek bir yerde görüntülemek için herhangi bir ekranı en üst noktasından aşağıya doğru kaydırma
Yeni bildirimler ekranın en üstünde kısa bir süre görünür
Bildirimleri kilitli ekranda görüntüleme
Kilitli ekranda bildirim uygulaması simgesini sağa doğru kaydırarak doğrudan uygulamaya gitme
• iMessage;
Diğer iOS 5 kullanıcılarıyla sınırsız yazılı, fotoğraflı ve görüntülü mesaj alışverişi gerçekleştirme
Teslim makbuzları ve okundu bilgileriyle mesajları takip etme
Grup mesajlaşma ve güvenli şifreleme
Hücresel ağ ve Wi-Fi üzerinden çalışır*
• Gazete Bayisi;
Dergi ve gazete aboneliklerini Ana Ekran’da otomatik olarak düzenler
En son sayının kapağını görüntüler
Yeni sayılar arkaplanda indirilir
• Yapılacak listelerinin yönetimi için anımsatıcılar;
iCloud, iCal ve Outlook ile eşzamanlanır
iPhone 4S ve iPhone 4 için belirli bir konumdan ayrıldığınızda veya konuma vardığınızda konuma dayalı anımsatıcılar
• Yerleşik Twitter desteği;
Ayarlar’da bir kez giriş yapma ve doğrudan Kamera, Fotoğraflar, Harita, Safari ve YouTube uygulamalarından Tweet gönderme
Tweet’lere konum ekleme
Kişiler’de Twitter profil resimlerini ve kullanıcı adlarını görüntüleme
• Kameraya sahip aygıtlar için kamera iyileştirmeleri;
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS ve iPod touch (4. nesil) üzerinde kamera kestirmesini göstermek için aygıt uyku durumundayken Ana Ekran düğmesine iki kez basma
Resim çekmek için Sesi Aç düğmesi
Çekimleri hizalamak için isteğe bağlı ızgara çizgileri
Önizleme ekranında büyütmek için kıstırıp açma
Önizleme ekranından film rulosuna kaydırma
Odağı ve pozlamayı kilitlemek için dokunup parmağı basılı tutma, iPad 2 ve iPod touch (4. nesil) yalnızca pozlamanın kilitlenmesini destekler
• Kameraya sahip aygıtlar için fotoğraf iyileştirmeleri;
Kırpma ve döndürme
Kırmızı gözü silme
Tek dokunuşla iyileştirme
Fotoğrafları albümler halinde düzenleme
• Mail iyileştirmeleri;
Metni; kalın, italik veya altı çizgili fontlarla biçimleme
Girintileme denetimi
Adres alanlarında adları yeniden düzenlemek için sürükleme
İletilere bayrak işareti ekleme
İletileri toplu bir şekilde bayrak işaretli, okunmuş veya okunmamış olarak işaretleme
Mail için uyarı seslerini özelleştirme
S/MIME
• Takvim iyileştirmeleri;
iPad’de Yıl görüntüsü ve iPhone ile iPod touch için yeni Hafta görüntüsü
Etkinlik yaratmak için dokunma
Etkinlik ilişiklerini görüntüleme ve ekleme
• Game Center iyileştirmeleri;
Game Center hesabınız için kişisel fotoğrafları kullanma
Genel başarı puanlarınızı arkadaşlarınızla karşılaştırma
Arkadaş önerileri ve arkadaşların arkadaşları ile yeni Game Center arkadaşları bulma
Özel oyun önerileri ile yeni oyunları keşfetme
• iPad 2 ve iPhone 4S için AirPlay Yansıtma
• iPad için Çoklu Görev Hareketleri;
Dört veya beş parmağınızı kıstırarak Ana Ekran’a geçme
Yukarı kaydırarak çoklu görev çubuğuna ulaşma
Sola veya sağa doğru kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapma
• Ayarlama Yardımcısı ile aygıt üzerinde ayarlama, etkinleştirme ve konfigürasyon
• Yazılım güncellemeleri, bilgisayarla fiziksel bağlantı olmadan kablosuz olarak kullanılabilir
• iCloud desteği;
Buluttaki iTunes
Fotoğraf Yayını
Buluttaki Belgeler
Uygulamalar ve Kitaplar için otomatik indirme ve satın alma tarihçesi
Yedekleme
Kişiler, Takvim ve Mail
iPhone’umu Bul
• iPad için yeniden tasarlanmış Müzik uygulaması
• Saatlik hava durumu tahmini
• Gerçek zamanlı hisse senedi fiyatları
• iTunes ile kablosuz olarak eşzamanlama
• Klavye iyileştirmeleri;
iPad için ayrık klavye
Otomatik düzeltme doğruluğu iyileştirilmiştir
Çince ve Japonca giriş iyileştirilmiştir
Yeni Emoji klavyesi
Otomatik düzeltme için kişisel sözlük
Sık kullanılan sözcükler için isteğe bağlı klavye kestirmesi yaratma
• Erişilebilirlik iyileştirmeleri
iPhone 4S ve iPhone 4 üzerinde gelen aramalar ve uyarılar için LED flaşı yakma seçeneği
iPhone üzerinde gelen aramalar için özel titreşim modelleri
iOS’i hareket engellilere özel giriş aygıtlarıyla kullanmak için yeni arayüz
Metin seçimini seslendirme seçeneği
VoiceOver için özel öğe etiketleme
• Exchange ActiveSync iyileştirmeleri
Görevleri kablosuz olarak eşzamanlama
İletileri bayrak işaretli, okunmuş veya okunmamış olarak işaretleme
Çevrimdışı desteği iyileştirilmiştir
GAL servisinden yeni kişi kaydetme
• Geliştiriciler için 1500’den fazla yeni API
• Hata düzeltmeleri

Kullanıcıların yeni sürümü telefonlarına yükleyebilmeleri için yapmaları gereken tek şey cihazlarını iTunes 10.5 ile eş zamanlamak...


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Fatal1ty. 7 yıl en beğenilen
levent_yavuz

jumaru_444


levent_yavuz

jumaru_444

beğenmedim.

neyi yada nesini????

bildirim çubuğu androidten kopya.birkez taklit etmeye başlarsanız sonu gelmez.



Eline iphone aldığın bile şüpheli, ios5 çıkalı bir saat bile olmadı beğenmedim yazmışsın. hangi ara yükledim kullandın da beğenmedin.
Hadi aslanım kendi çöplüğüne

Samsungçulara ekmek yok burada


haber içeriğin de yenilikler yazıyor zaten, beğenip beğenmemek için yüklemeye gerek yok. beğenmedi diyede arkadaşa çıkışman gerekmez, beğenmek zorunda değil.
levent_yavuzjumaru_444levent_yavuzjumaru_444
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1 Yanıt Yanıtla +29
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ozan387 7 yıl
Android de bulunan ve IOS ta da bulunması gereken özellikleri eklemişler sonunda. :) İyi iş çıkartmışlar bu güncellemeyle. İos'un Android den ilk defa bu kadar net birşey çaldığını gördüm. :)
Android de bulunan ve IOS ta da bulunması gereken özellikleri eklemişler sonunda. :) İyi iş çıkartmışlar bu güncellemeyle. İos'un Android den ilk defa bu kadar ...
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jumaru_444 7 yıl

levent_yavuz
jumaru_444

beğenmedim.

neyi yada nesini????

bildirim çubuğu androidten kopya.birkez taklit etmeye başlarsanız sonu gelmez.
levent_yavuzjumaru_444beğenmedim.neyi yada nesini????bildirim çubuğu androidt...
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DH Misafiri 7 yıl
itunes 3002 hatasi aliyorum, cozumunu bilen varmi
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BraveHeart 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

itunes 3002 hatasi aliyorum, cozumunu bilen varmi

Shift + Restore yaparak yükle. Eğer indirdiysen tabi yazılımı manuel olarak.
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DH Misafiri 7 yıl
AAHHH AHHH ANDROİD TE UMARIM 4.0 DA ÇOK KAMSAMLI BİR GÜNCELLEME YAPAR..3 YILDA OİSO GİBİ 20 YILLIK BİR İŞLETİM SİSİTEMİNE KAFA TUTUYOR...))
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar benim itunes store bir türlü açılmıyor ios 5i yükledikten sonra böyle oldu itunes store isteminiz tamamlanamadı. bilinmeyen bir hata oluştu (-9808) diye yazıyor ayrıca bu bilgisayar yetkinleştirilemedi gibi bişeylerde çıkıyor bazen lütfen yardın dun akşamdan daha böyle oldu itunesi kaldırdım tekra kurdum hatta pc ye format bile attım değişenbişey yok
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DH Misafiri 7 yıl
Iphone telefonumu yeni güncelledim Itouch yaptım :)))gevey kullananlar denemesin sakın.
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Gordon Freedos 7 yıl
hala güncellemedim. acayip merak ediyorum. kısmetse yarın güncelleyeceğim
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C-ReeD 7 yıl
iphone u mu alalı 2 hafta olmadı , ios güncellemesini ilk defa ios 5 te yapmış oldum
açıkçası biraz endişeliydim yazılanlardan ötürü , alınan hatalar , söz konusu yavaşlama veya güncelleme yi ilk defa yapacak olmamdan dolayı
4.3.3 ten 5 e yaklaşık 1 saatte indirip güncellendi , yalnızca güvenlik duvarını kapadım
ne bir hata ne de bir sorun çıkmadı güncelleme esnasında , güncellemeden sonra ilk izlenmlerim telefonun asla yavaşlamadığı
bu konuda yazılanların gerçek iphone sahipleri tarafından yazıldığını düşünmüyorum
safari de ki hızlanma ise gerçekten farkedilecek boyutta

özellikleri konusunda kullandıkça deneyimlerimi paylaşacağım

IP 4 sahiplerinin nette yazılan yavaşlama dedikodularını önemsememelerini öneriyorum
Bu yazılanlar yüzünden günlerdir bekliyodum güncellemeyi , beklemenin gereksiz olduğunu gördüm...
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abjkli 7 yıl
nasil gececegim ios 5 e itunesin neresinden?
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a.f.y. 7 yıl
apple çok sinsi bir firma.

yazılımla telefonu hantallaştırıp yeni ürüne yöneltiyorlar insanları.


özellikle 3g ve 3gs kullanıcılarını.
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MrPerFormance 7 yıl
Ben yükledim kullanıyorum. Birçok geliştirme güzel olmuş. Telefonda herhangi bir yavaşlama sözkonusu değil. Birçok özelliğinide kullanmak nasip olmadı.
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DH Misafiri 7 yıl
İos 5 yukledim 16 gb i4 kullaniyorum ama telefnumda yavaslama soz konusu oldu..
System manager da bos ram 8 ile 20 mb in uzerine cikmiyor cozemedm telefn resmen hantallasti
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neyro61 7 yıl
İos5 sürümünü sorunsuz yükledim 3GS cihazıma ancak bildirim çubuğundan işlem yapmaya kalktığımda diğer menü gec açılıyor hatta mesaj yazmaya başladığımda harfler sonradan geliyor ekrana. Yavaş sanki
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autebay 7 yıl
İos5 kullanan arkadaşlar memnunmusunuz,şarjı ne kadar gidiyor?
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