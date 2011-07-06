iOS Geliştiricileri Röportaj Serisi: #1 Firemint'den Robert Murray

iOS platformundaki uygulama sayısı 500,000'i aşmak, App Store yeni rekorların altına imza atmak üzere. Peki iOS'in bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan, gün içersinde kullanıcıların dakikalarca vakit geçirdiği ve Apple'ın sürekli övdüğü uygulamaları hazırlayan isimleri biraz daha yakından tanımak ister misiniz ? Eğer cevabınız evet ise "iOS Geliştiricileri ile Röportaj Serisi" isimli yazı dizimizin ilk ayağı olan bu haberimizde Real Racing serisi, Flight Control'u geliştiren firma olan Firemint'ın önemli ismi Robert Murray ile yapılan röportajı okuyabilirsiniz.

İsminiz ?

Robert Murray

Şirketinizin ismi nedir ?

Firemint

Nerede yaşıyorsunuz ?

Richmond, Victoria, Australia; Melbourne'den çok uzak sayılmayız.

İnternet sitenizin ve Twitter adresiniz nedir ?

www.firemint.com, @firemint

Uygulamalarınızdan bahseder misiniz ?

Firemint'ın iki önemli uygulaması var; Flight Control ve Real Racing. Her iki oyunun da iPhone ve iPad'e özel versiyonları bulunuyor. Ayrıca 2010 yılının Aralık ayında Real Racing'in devamı olarak Real Racing 2'yi yayınladık. Son olaraksa iPad 2'ye özel olarak optimize ettiğimiz Real Racing 2 HD'i yayınladık. Son güncelleme ile oyunu tam anlamıyla yaşamak için yepyeni bir yol olan 1080p çift ekran desteği sunmaya başladık. Çift ekran desteği, oyunu 1080p çözünürlüğünde TV'ye aktarırken; iPad'in ekranınında ise tur zamanları, hız, pozisyon gibi bilgilerin gösterilmesini sağlıyor.

Bu yıl içersinde yayınlayacağımız diğer bir önemli oyun ise Agent Squeek. Hayallerinde gizli bir ajan olan tatlı, peynir sever faremizin maceralarını anlatıyor.

Ne kadar süredir geliştiricisiniz ?

Firemint, 1999 yılından bu yana olan bir firma ancak ilk başlarda Dimensional Software bünyesindeydi. Bağımsız olarak oyun geliştirmeye ise 2003 yılında başladık.

Peki ne kadar süredir iOS'e uygulama geliştiriyorsunuz ?

İlk oyunumuz olan Flight Control'u 2009 yılının Mayıs ayında yayınlamış olmamıza rağmen, aslında, Real Racing için 2008'in Mayıs ayında çalışmalara başladık.

iOS'den başka, uygulama geliştirdiğiniz platform var mı ? Var ise bunlar neler ?

Geçmişte N-Gage ve Gameboy Advance'ın da yer aldığı birçok platforma oyun hazırladı. Her ne kadar Firemint olarak üzerine odaklandığımız platform iOS olsa da, Flight Control'u Nintendo DS, Windows, Mac OS X, Android, Windows Phone 7 ve Playstation 3 platformlarında kullanıcılara sunduk.

Hangi iOS cihazını ya da cihazlarını tercih ediyorsunuz ?

Telefon görüşmelerim, SMS, internet ve oyun için iPhone 3Gs'i tercih ederken; evdeyken ya da toplantılarda oyun, internet ve elektronik postalar için iPad kullanıyorum.

iOS'e uygulama geliştirme konusunda en sevdiğiniz şey nedir ?

Birleştirilmiş setleri ile geliştirme yapmak için harika. Ayrıca güçlü yayınlama işlemi ile geliştiriciye verdiği kontrol de mükemmel.

iOS uygulaması geliştirmez iken neler yapıyorsunuz ?

Yeni uygulamalar düşünüyorum ! Aslında şunu belirtmeliyim ki kod yazmak için yeterli vaktim yok. En son Flight Control'un ilk sürümünde kodlama yapmıştım ve bunu tatillerimde yapmak zorundaydım. Ben daha çok dizayn ve üretim ile ilgileniyorum. İlerde klavye çalacak, biraz Red Bull içeceğim zamanı dört gözle bekliyorum.

Bundan sonra sizden ne beklemeliyiz ?

Agent Squeek ! iOS için bu yıl içersinde yayınlamayı planlıyoruz ve bundan dolayı son derece heyecanlıyız. Derinliği ile bir sürü insanı etkileyecek, süpriz olacak.

Bu yazı, TiPb'in Robert Murray ile yaptığı röportajdan derlenmiş olup; röportajın aslına buradan ulaşabilirsiniz.