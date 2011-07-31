iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #3 LockInfo'nun geliştiricisi David Ashman

iOS'in uygulama portföyü açısından en zengin platform olmasını sağlayan geliştiriciler ile röportajlara devam ediyoruz. Bu hafta biraz daha yakından tanıyacağımız isim dba Technologies'den David Ashman, yani birçok Jailbreakli iOS cihazında yüklü olan LockInfo uygulamasının geliştiricisi...

İsminiz ?

David Ashman

Şirketinizin ismi nedir ?

dba Technologies

Nerede yaşıyorsunuz ?

Washington DC

İnternet ve Twitter adresiniz nedir ?

İnternet adresimiz; http://www.dba-technologies.com. Bunun yanı sıra üç farklı Twitter hesabımız var. Genel sohbet için @Stimpy5050, LockInfo ile ilgili desteğimiz için @LockInfo ve dbaTech ile ilgili diğer gelişmeler için @dbaTechnologies

Şimdiye kadar hangi uygulamaların altına imza attınız ?

LockInfo (+Plugins), Popup Blocker, WeatherIcon

Peki bu üçlünün yanı sıra sevdiğiniz diğer uygulamalar neler ?

TweetDeck, biteSMS, Reeder, WeekCal

Ne zamandan beri geliştiricisiniz ?

Program dillerini kurcalamaya Apple II ile başladım. Lisans eğitimimi Bilgisayar bilimi üzerine aldım ve son 15 senedir geliştirici olarak çalışıyorum.

Peki iOS platformu ile ilgilenmeye ne zaman başladınız ?

Son üç senedir Objective C, özellikle de iOS platformu üzerinde çalışıyorum.

iOS platformu yanı sıra hangi platformlarda çalışmalarınız var ?

Son 15 senedir Java üzerinde çalıştım ancak daha çok sunucu tarafında fakat geçmişte hazırladığım bazı applet'ler yok değil. Ayrıca PHP üzerine de bazı çalışmalar yapıyorum.

Peki iOS uygulaması geliştirirken nasıl bir Mac kullanıyorsunuz ?

8GB bellekli i7'li Macbook Pro ana sistemim, fakat genelde çalışırken bilgisayarımı 30 inçlik Apple Cinema Display'e bağlıyorum.

Peki kişisel olarak kullandığınız iOS'li cihaz ya da cihazlarınız neler ?

Hem kişisel cihaz hem de uygulama geliştirirken ana cihaz olarak iPhone 4 kullanırken; internette gezinme, not alma ve videolar seyretmek içinse 1.Nesil iPad kullanıyorum. Ayrıca uygulama geliştirirken kullandığım 4 adet iPhone'um var. Bunların yanı sıra evimde bir de Apple TV bulunuyor.

iOS'li cihazlar dışında kullandığınız mobil cihazlar neler ?

Yok ki... Kullandığım herşey şu anda iOS'li.

iOS'e uygulama geliştirirken en sevdiğiniz şey nedir ?

Zor bir problemi çözmekle uğraşmak ve çözerken adrenalin boşalması. Bu söylediğim bütün platform ve diller için geçerli, fakat geçmişteki çalışmalarımdan farklı olarak bilhassa iOS'de bu çok daha farklı ve yeni.

Peki en sevmediğiniz şey nedir ?

Rastgele olan bellek hataları. Bu hataları yeniden üretmek neredeyse imkansız fakat olduğu zaman ise herşey karışmış demektir.

Apple'ın iOS SDK'ine neler eklemesini isterdiniz ?

Mail veri tabanına erişebilen API'lerin bulunmasını isterim. Her ne kadar iOS'in mail uygulaması yeterli olsa da, geliştiricilerin o veri tabanına erişebilmesi halinde mükemmel uygulamalar hazırlayabileceğini düşünüyorum. Ayrıca SpringBoard'da (Home Screen) statik uygulama ikonlarından daha fazlasını sunabilen ve uygulamalara kilit ekranını daha verimli kullanabilmelerine imkan veren widget API'si olsun isterim.

Peki App Store'da görmek istediğiniz özellikler var mı ?

Alternatif kar paylaşım modelleri görmek isterim çünkü Apple'ın %30'luk kesintisinin bazı projeler için iyi olmadığın düşünüyorum.

Diyelim kod yazarken size kulak misafiri olduk. En çok hangi kelimeyi duyardık ?

f ile başlayan kelimeyi tercih ediyorum. Kişisel olarak yani.

iOS'e uygulama geliştirmediğiniz zamanlarda neler yapıyorsunuz ?

Herhangi bir proje üzerinde çalışmıyorsam eğer, daha çok ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Ayrıca biraz TV bağımlısıyım ve konserlere gitmeyi seviyorum.

İlerleyen dönemlerde sizden neler beklemeliyiz ?

Kökenlerime geri dönecek ve biraz WheatherIcon üzerinde çalışacağım. Ayrıca LockInfo için yapılacak bazı şeyler var. Bunların yanı sıra bazı resmi App Store uygulama fikirlerim yok değil fakat şu anda üzerinde yeterince konuşacak kadar şekillendirmiş değilim.

Bu yazı, TiPb'in David Ashman ile yaptığı röportajdan derlenmiş olup; röportajın aslına buradan ulaşabilirsiniz.