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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #3 LockInfo'nun geliştiricisi David Ashman

7 yıl
4,2b
1
18
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #3 LockInfo'nun geliştiricisi David Ashman
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iOS'in uygulama portföyü açısından en zengin platform olmasını sağlayan geliştiriciler ile röportajlara devam ediyoruz. Bu hafta biraz daha yakından tanıyacağımız isim dba Technologies'den David Ashman, yani birçok Jailbreakli iOS cihazında yüklü olan LockInfo uygulamasının geliştiricisi...

İsminiz ?

David Ashman

Şirketinizin ismi nedir ?

dba Technologies

Nerede yaşıyorsunuz ?

Washington DC

İnternet ve Twitter adresiniz nedir ?

İnternet adresimiz; http://www.dba-technologies.com. Bunun yanı sıra üç farklı Twitter hesabımız var. Genel sohbet için @Stimpy5050, LockInfo ile ilgili desteğimiz için @LockInfo ve dbaTech ile ilgili diğer gelişmeler için @dbaTechnologies

Şimdiye kadar hangi uygulamaların altına imza attınız ?

LockInfo (+Plugins), Popup Blocker, WeatherIcon

Peki bu üçlünün yanı sıra sevdiğiniz diğer uygulamalar neler ?

TweetDeck, biteSMS, Reeder, WeekCal

Ne zamandan beri geliştiricisiniz ?

Program dillerini kurcalamaya Apple II ile başladım. Lisans eğitimimi Bilgisayar bilimi üzerine aldım ve son 15 senedir geliştirici olarak çalışıyorum.

Peki iOS platformu ile ilgilenmeye ne zaman başladınız ?

Son üç senedir Objective C, özellikle de iOS platformu üzerinde çalışıyorum.

iOS platformu yanı sıra hangi platformlarda çalışmalarınız var ?

Son 15 senedir Java üzerinde çalıştım ancak daha çok sunucu tarafında fakat geçmişte hazırladığım bazı applet'ler yok değil. Ayrıca PHP üzerine de bazı çalışmalar yapıyorum.

Peki iOS uygulaması geliştirirken nasıl bir Mac kullanıyorsunuz ?

8GB bellekli i7'li Macbook Pro ana sistemim, fakat genelde çalışırken bilgisayarımı 30 inçlik Apple Cinema Display'e bağlıyorum.

Peki kişisel olarak kullandığınız iOS'li cihaz ya da cihazlarınız neler ?

Hem kişisel cihaz hem de uygulama geliştirirken ana cihaz olarak iPhone 4 kullanırken; internette gezinme, not alma ve videolar seyretmek içinse 1.Nesil iPad kullanıyorum. Ayrıca uygulama geliştirirken kullandığım 4 adet iPhone'um var. Bunların yanı sıra evimde bir de Apple TV bulunuyor.

iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #3 LockInfo'nun geliştiricisi David Ashman
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iOS'li cihazlar dışında kullandığınız mobil cihazlar neler ?

Yok ki... Kullandığım herşey şu anda iOS'li.

iOS'e uygulama geliştirirken en sevdiğiniz şey nedir ?

Zor bir problemi çözmekle uğraşmak ve çözerken adrenalin boşalması. Bu söylediğim bütün platform ve diller için geçerli, fakat geçmişteki çalışmalarımdan farklı olarak bilhassa iOS'de bu çok daha farklı ve yeni.

Peki en sevmediğiniz şey nedir ?

Rastgele olan bellek hataları. Bu hataları yeniden üretmek neredeyse imkansız fakat olduğu zaman ise herşey karışmış demektir.

Apple'ın iOS SDK'ine neler eklemesini isterdiniz ?

Mail veri tabanına erişebilen API'lerin bulunmasını isterim. Her ne kadar iOS'in mail uygulaması yeterli olsa da, geliştiricilerin o veri tabanına erişebilmesi halinde mükemmel uygulamalar hazırlayabileceğini düşünüyorum. Ayrıca SpringBoard'da (Home Screen) statik uygulama ikonlarından daha fazlasını sunabilen ve uygulamalara kilit ekranını daha verimli kullanabilmelerine imkan veren widget API'si olsun isterim.

Peki App Store'da görmek istediğiniz özellikler var mı ?

Alternatif kar paylaşım modelleri görmek isterim çünkü Apple'ın %30'luk kesintisinin bazı projeler için iyi olmadığın düşünüyorum.

Diyelim kod yazarken size kulak misafiri olduk. En çok hangi kelimeyi duyardık ?

f ile başlayan kelimeyi tercih ediyorum. Kişisel olarak yani.

iOS'e uygulama geliştirmediğiniz zamanlarda neler yapıyorsunuz ?

Herhangi bir proje üzerinde çalışmıyorsam eğer, daha çok ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Ayrıca biraz TV bağımlısıyım ve konserlere gitmeyi seviyorum.

İlerleyen dönemlerde sizden neler beklemeliyiz ?

Kökenlerime geri dönecek ve biraz WheatherIcon üzerinde çalışacağım. Ayrıca LockInfo için yapılacak bazı şeyler var. Bunların yanı sıra bazı resmi App Store uygulama fikirlerim yok değil fakat şu anda üzerinde yeterince konuşacak kadar şekillendirmiş değilim.

Bu yazı, TiPb'in David Ashman ile yaptığı röportajdan derlenmiş olup; röportajın aslına buradan ulaşabilirsiniz. 

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caves 7 yıl
iyi de android zaten açık kaynak kodlu olma iddiası ile piyasaya sürülmüş bir işletim sistemi. daha sonra 3.0 ile google kaynak kodları paylaşmaktan vazgeçti yanlış hatırlamıyorsam.

rekabet ile ilgili söylediklerinize katılıyorum. bunun yararı her zaman tüketiciyedir. ancak apple gibi yenilikçi şirketlerin "ürününe sahip çıkma" anlayışına da katılıyorum. bu da bence firmaları yenilikçi olmaya itiyor. yoksa piyasa birbirinin kopyası ürünlerden geçilmez.
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caves 7 yıl
Klasör.:X:.
iOSli cihazlar dışında kullandığınız mobil cihazlar neler ? @David Ashman Yok ki... Kullandığım herşey şu anda iOSli.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yani Apple düşmanlığı adına röportajdaki geliştiriciyi bile yalanladınız ya, pes...
Çok merak ettim, Apple düşmanlığı konusunda tedavi olmayı düşündünüz mü?
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caves 7 yıl
Chaghatai
@centauri..dalga mı geçiyorsun, androidde notification bar yıllardır var appleın yaptığı resmen android ve webos bildirimlerinin birleştirilmesi olmuş... ama her firma apple gibi değil, istese google da notification barın patentini alırdı ve applea şu an dava açardı. Neyse ki öyle değil ve bu rekabetten biz faydalanıyoruz.Neden mi? Çünkü bazı firmalar rakiplerin atağından korkup onlara saldırmak yerine, rekabeti kabullenip onları başka şeylerle geçmeyi düşünüyor.Not: Galaxy Sin tasarımının 3gse biraz fazla benzediğini düşünüyorum ama insan yine de telefonun tipini patent alıp sonradan dava açmamalı başka firmalara...

Genelde, hem desktop hem mobil işletim sistemlerinde yıllardır apple yapar sektör takip eder... patentleme her şirketin doğal hakkıdır ve ihlal edilirse tazminat talep edilir. eğer apple'da birilerinin patentlediği teknolojilerden yararlanırsa tazminatı öder (bkz: apple'ın nokia'ya ödediği tazminat)
"başkaları yapınca patentle korumuyor, rekabetin gelişmesini istiyormuş."
Nerde olmuş bu?
1 Yanıt Yanıtla
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Chaghatai 7 yıl caves
caves

Chaghatai

@centauri..dalga mı geçiyorsun, androidde notification bar yıllardır var appleın yaptığı resmen android ve webos bildirimlerinin birleştirilmesi olmuş... ama her firma apple gibi değil, istese google da notification barın patentini alırdı ve applea şu an dava açardı. Neyse ki öyle değil ve bu rekabetten biz faydalanıyoruz.Neden mi? Çünkü bazı firmalar rakiplerin atağından korkup onlara saldırmak yerine, rekabeti kabullenip onları başka şeylerle geçmeyi düşünüyor.Not: Galaxy Sin tasarımının 3gse biraz fazla benzediğini düşünüyorum ama insan yine de telefonun tipini patent alıp sonradan dava açmamalı başka firmalara...


Genelde, hem desktop hem mobil işletim sistemlerinde yıllardır apple yapar sektör takip eder... patentleme her şirketin doğal hakkıdır ve ihlal edilirse tazminat talep edilir. eğer apple'da birilerinin patentlediği teknolojilerden yararlanırsa tazminatı öder (bkz: apple'ın nokia'ya ödediği tazminat)

"başkaları yapınca patentle korumuyor, rekabetin gelişmesini istiyormuş."

Nerde olmuş bu?


iyi okumadınız galiba? bi zihniyet telefonun tipinin patentini alıyor. ben de diyorum ki diğeri notification bar'ın patentini almıyor. Zihniyet farkı sadece...
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Chaghatai 7 yıl
@centauri..
dalga mı geçiyorsun, android'de notification bar yıllardır var apple'ın yaptığı resmen android ve webos bildirimlerinin birleştirilmesi olmuş... ama her firma apple gibi değil, istese google da notification bar'ın patentini alırdı ve apple'a şu an dava açardı. Neyse ki öyle değil ve bu rekabetten biz faydalanıyoruz.
Neden mi? Çünkü bazı firmalar rakiplerin atağından korkup onlara saldırmak yerine, rekabeti kabullenip onları başka şeylerle geçmeyi düşünüyor.
Not: Galaxy S'in tasarımının 3gs'e biraz fazla benzediğini düşünüyorum ama insan yine de telefonun tipini patent alıp sonradan dava açmamalı başka firmalara...
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Centauri 7 yıl
Chaghatai
vay be apple iOS 5te notification barı androidden çalarken kilit ekranını da kendi geliştiricisinden çalmış...yakında dava da açarlar bu adamcağıza! Aplleın iOS 5!teki kilit ekranıyla neredeyse birebir aynı, şaka gibi! =D

1- Notification bari Android den calmis degil notification bar iPhone da MobileNotifier adiyla cok uzun zamandir vardi, Apple bu yazilimin gelisitiricisini ise aldi notification bari da sisteme ekledi.
2 - Apple cok bariz bir calma durumu olmadikca dava acmiyor, Samsung mesela resmen iPhone u kopyaliyordu acik acik yillardir, ancak bu sene dava acti Apple
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fotifoti 7 yıl
güzel röportaj olmuş ama biraz daha doyurucu olabilirdi sanıyorum :) dh'a teşekkürler
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detroit21 7 yıl
Yeter da damlamayin su haberlere yediremiyorsaniz,fazla geliyorsa bu haberler cirkinlik yapmaya gerek yok!Baska foruma !!!
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Film Bu Ya 7 yıl detroit21
detroit21

Yeter da damlamayin su haberlere yediremiyorsaniz,fazla geliyorsa bu haberler cirkinlik yapmaya gerek yok!Baska foruma !!!


niye lan ne battı?



SymPhoney

kaynak siteyi de öğrendiğimiz iyi oldu değerli bilgiler var: tipb.com


önerdiğin başka blog veya siteler var mı iOS için?
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NDS 7 yıl
" Diyelim kod yazarken size kulak misafiri olduk. En çok hangi kelimeyi duyardık ?
f ile başlayan kelimeyi tercih ediyorum. Kişisel olarak yani." f ile başlayan kelime
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Klasör.:X:. 7 yıl NDS
NDS

" Diyelim kod yazarken size kulak misafiri olduk. En çok hangi kelimeyi duyardık ?

f ile başlayan kelimeyi tercih ediyorum. Kişisel olarak yani." f ile başlayan kelime



adam muhtemelen kod yazarken flash yok, flash koymayacam, flash koyanın.... diye sayıklıyordu... :D
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Chaghatai 7 yıl
vay be apple iOS 5'te notification barı android'den çalarken kilit ekranını da kendi geliştiricisinden çalmış...yakında dava da açarlar bu adamcağıza! Aplle'ın iOS 5!teki kilit ekranıyla neredeyse birebir aynı, şaka gibi! =D
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Klasör.:X:. 7 yıl
iOS'li cihazlar dışında kullandığınız mobil cihazlar neler ?

@David Ashman
Yok ki... Kullandığım herşey şu anda iOS'li.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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In-ception 7 yıl
kaynak siteyide öğrendiğimiz iyi oldu değerli bilgiler var: tipb.com
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