iPad Air 3, 4GB RAM ve 4K çözünürlüklü ekranla gelebilir

Koyu Apple fanları iPad'in bambaşka bir kimlikle geri dönmeye hazırlandığını bilmekten mutluluk duyabilir. Digitimes'ın Tayvan merkezli tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre iPad Air 3 muhteşem bir 4K çözünürlüklü ekran ve 4 GB RAM donanımı ile birlikte gelecek. Ayrıca söz konusu tabletin 9.7 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı ve daha büyük bir batarya ile destekleneceği bildiriliyor. Önceki iddiaları doğrulayan yeni rapor, tabletin bu yıl Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını söylüyor.

Tabletin 4 inçlik iPhone 5se akıllı telefon ve Apple Watch 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Daha önceki söylentiler iPad Air 3'ün geçtiğimiz yıl tüketicilere sunulan "Apple Pencil" desteğiyle gelebileceğini iddia ediyordu. Yeni nesil tablet hakkındaki ayrıntıların henüz resmi bir ağız tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha net bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://www.digitimes.com/news/a20160127PD204.html

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iPad Air 3'ün 4K dokunmatik ekran panellerinin TPK Holding ve General Interface Solution (GIS) tarafından tedarik edileceği bildiriliyor. Her ne kadar yeni iPad Air'in 3D Touch teknolojisine sahip olmadan geleceği söylense de tedarikçilerin 2016 yılının ilk yarısında 3D Touch ile donatılmış panel siparişlerinde bir miktar artış bekledikleri bildiriliyor. Bu durum da yeni iPad'ler için basınca duyarlı ekran teknolojisi konusundaki beklentileri arttırıyor.