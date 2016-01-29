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iPad Air 3, 4GB RAM ve 4K çözünürlüklü ekranla gelebilir

Tedarik zinciri kaynaklı söylentiler, Apple'ın Mart ayında tanıtılması beklenen iPad Air 3'ü, 4K çözünürlüklü ekran ve 4GB RAM ile donatabileceğini ortaya koyuyor.
3 yıl
5,6b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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iPad Air 3, 4GB RAM ve 4K çözünürlüklü ekranla gelebilir
Koyu Apple fanları iPad'in bambaşka bir kimlikle geri dönmeye hazırlandığını bilmekten mutluluk duyabilir. Digitimes'ın Tayvan merkezli tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre iPad Air 3 muhteşem bir 4K çözünürlüklü ekran ve 4 GB RAM donanımı ile birlikte gelecek. Ayrıca söz konusu tabletin 9.7 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı ve daha büyük bir batarya ile destekleneceği bildiriliyor. Önceki iddiaları doğrulayan yeni rapor, tabletin bu yıl Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını söylüyor.

iPad Air 3'ün 4K dokunmatik ekran panellerinin TPK Holding ve General Interface Solution (GIS) tarafından tedarik edileceği bildiriliyor. Her ne kadar yeni iPad Air'in 3D Touch teknolojisine sahip olmadan geleceği söylense de tedarikçilerin 2016 yılının ilk yarısında 3D Touch ile donatılmış panel siparişlerinde bir miktar artış bekledikleri bildiriliyor. Bu durum da yeni iPad'ler için basınca duyarlı ekran teknolojisi konusundaki beklentileri arttırıyor.

Tabletin 4 inçlik iPhone 5se akıllı telefon ve Apple Watch 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Daha önceki söylentiler iPad Air 3'ün geçtiğimiz yıl tüketicilere sunulan "Apple Pencil" desteğiyle gelebileceğini iddia ediyordu. Yeni nesil tablet hakkındaki ayrıntıların henüz resmi bir ağız tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha net bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://www.digitimes.com/news/a20160127PD204.html Yorum Yaz
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Turkforce 3 yıl en beğenilen
Yalandır, iftiradır bu haber 4GB falan nedir Apple 1gb ram ile her şeyi çalıştırabilir. :-)
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khytr89 3 yıl
Essiz guzellikteki harika tasarimli ipad air 3 4k ekran ile 4gb ram mi barindiracak ? Ya gulerler adama :) appleciyiz biz, bizi boyle soymasina alisamayiz :) ayni paraya 720p ekran ve 1gb ram koymasi lazim ki agiz tadiyla elmamizi gosterelim ;) zenginim cope bile bu kadar para dokebiliyorum imaji vermem lazim cevreme yaaa... nolur ayni paraya vga ekranli, 512mb ramlisi de olsun, 2 kat odemeye raziyim nooollurrrr...
Essiz guzellikteki harika tasarimli ipad air 3 4k ekran ile 4gb ram mi barindiracak ? Ya gulerler adama :) appleciyiz biz, bizi boyle soymasina alisamayiz :) a...
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robustt 3 yıl
Madem Retina ekran gözün seçmediği pixel yogunluğuna sahip o zaman neden 4k ekran tercih edilsin?
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yunus626emre 3 yıl
4GB ram yapıp 4000 lira etikey yazıyor.
Nasıl alalım
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snncbc 3 yıl
Sahsi gorusum 2gb ram i arttirmazlar. Air 2 kullanicisiyim. Muhtesem acikcasi. Muhtemelen a9x islemci ve force touch koyup surecekler piyasaya.
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Umutcan 3 yıl
Ipadlerin ekran oranı 16:9 deği 4:3 ki tabletlerin dikey kullanımı için böyle olması daha faydalı. Film izleyenler için kötü olsa da diğer tüm uygulamalarda avantaj. Dolayısıyla 4k değil de ona yakın bir değer olacaktır 3 ve 4k arasında pixel sayısı olur. Özel bir çözünürlükte gelir.
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esmerbuyucu 3 yıl Umutcan
Kitap okumak veya internette sörf yaparken bir şey okumak için 4:3 daha iyi tabletlerde. Zaten 16:9 içerikler de alttan üstten siyahlıkla izlenebiliyor büyük bir sorun değil. Zaten 16:9 telefonlarda ve televizyonlarda oluyor genelde. Bilgisayarlarda da okumayı kolaylaştırmak için 16:10 tercih sebebi hem dikey hem yatay olarak.
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TRSOF 3 yıl
apple ve 4gb ram
niye böyle bi şey yapsınlar ki
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BekirTemel 3 yıl
apple yapmaz bunu kolay klay belki proya gelir
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Ginga Bishounen 3 yıl
En fazla 3gb yaparlar.
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Master_Evil 3 yıl
4 gb ram gelmez daha
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casperfriendly 3 yıl
Muazzam olur keşke olsa. Her ne kadar, ram dört olmasa da çözünürlük artacaktır.
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assasin34 3 yıl
satmaz..
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ErKaN-23 3 yıl
Benim bildiğim apple 4gb ram koymaz yani gelmez, ekrana her zaman önem verir 4k olabilir,
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bellair 3 yıl
en fazla 2k olur. 4k beklemek hayal gibi :)
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