iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı

Genel Yayın Yönetmeni
|ipad mini 2 retina 64 gb wifi sıfır isteyen bana ulaşsın
|Arkadaşlar ben ipad mini2-ipad mini-ya da ipad 2 alacağım da bir türlü karar veremedim.Görüşlerinizi bildirirsniz sevinirim :))
DH Misafiri
Retina mini al dostum 32 lik benimde amacim o suan tel 5 s
raidon
Duygusal bir bağ var bence. Ki normal zaten.
|Merhaba, peki bu iPad retina yani 'iPad mini 2' nin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda bir bilgiye sahip misiniz?
| ben mesut cevik demedigi video var mı?
ipad mini 2 yani retinali versiyonunu merakla bekliyordum nihayet cıkmıs
|Gün Oksa tam bir apple aşığı hiç bir şekilde toz kondurmuyor firmaya :)
|iPad Air tasarımını çok beğendim.
|Bence çok güzel olmuş;
-görülüyor ki ipad aldığımızda en azından 2-3 yıl boyunca tüm oyunları oynayabileceğimizi biliyoruz.
ben android tabletlerde asus'tan çok ümitliydim fakat onlarda gelmeden demode oldu, yeni note 10.1 ide gördük daha şuan ki güncel oyunlarda bile takılıyor ileride ne olacağı belli zaten.
Not: telefonun s4 ama tabletim appele olacak mecburen....
|Gün=bestapplefan
|Neredeyse ipad4'ten hiç bir farkı yok çıkacak olan bu ipad5'te ipad3 gibi rezil olucak gibime geliyor.
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giogo
Yorma kendini. Nasıl olsa alacaklar? :-)
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