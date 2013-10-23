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iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı

5 yıl
10,1b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gün Oksa, Mustafa Çayırpınar ve Mesut Çevik'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iPad Air, iPad Mini Retina ve yeni Macbook'ları duyurulduğu Apple Lansmanı Canlı yayını tekrarını izleyebilirsiniz.
 

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erci501 5 yıl en beğenilen
Gün=bestapplefan
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kucukyenici 5 yıl
giogo

Hayal kırıklığı yaşadım..Nerde 8mp arka kamera ?Nerde A7`den güçlü A7x işlemci ?Nerde touch ıd ?Apple`ın yenilik dediği ne şimdi ? kasayı ufaltıp yeni işlemci koyması mı yenilik ?İpad 5`i sabırsızlıkla bekleyen biri olarak şuan vazgeçmiş durumdayım.


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giogoHayal kırıklığı yaşadım..Nerde 8mp arka kamera ?Nerde A7`den güçlü A7x işlemci ?Nerde touch ıd ?Apple`ın yenilik dediği ne şimdi ? ...
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Barracuda X 4 yıl
ipad mini 2 retina 64 gb wifi sıfır isteyen bana ulaşsın
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ben ipad mini2-ipad mini-ya da ipad 2 alacağım da bir türlü karar veremedim.Görüşlerinizi bildirirsniz sevinirim :))
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01volkan01 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar ben ipad mini2-ipad mini-ya da ipad 2 alacağım da bir türlü karar veremedim.Görüşlerinizi bildirirsniz sevinirim :))

Retina mini al dostum 32 lik benimde amacim o suan tel 5 s
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oktayakgoz 5 yıl
raidon
Gün Oksa tam bir apple aşığı hiç bir şekilde toz kondurmuyor firmaya :)

Duygusal bir bağ var bence. Ki normal zaten.
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mervemerrt 5 yıl
Merhaba, peki bu iPad retina yani 'iPad mini 2' nin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda bir bilgiye sahip misiniz?
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igetsky 5 yıl
ben mesut cevik demedigi video var mı?


ipad mini 2 yani retinali versiyonunu merakla bekliyordum nihayet cıkmıs
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raidon 5 yıl
Gün Oksa tam bir apple aşığı hiç bir şekilde toz kondurmuyor firmaya :)
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Smile75 5 yıl
iPad Air tasarımını çok beğendim.
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mehmet_8383 5 yıl
Bence çok güzel olmuş;
-görülüyor ki ipad aldığımızda en azından 2-3 yıl boyunca tüm oyunları oynayabileceğimizi biliyoruz.
ben android tabletlerde asus'tan çok ümitliydim fakat onlarda gelmeden demode oldu, yeni note 10.1 ide gördük daha şuan ki güncel oyunlarda bile takılıyor ileride ne olacağı belli zaten.
Not: telefonun s4 ama tabletim appele olacak mecburen....
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erci501 5 yıl en beğenilen
Gün=bestapplefan
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Faewox 5 yıl
Neredeyse ipad4'ten hiç bir farkı yok çıkacak olan bu ipad5'te ipad3 gibi rezil olucak gibime geliyor.
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kucukyenici 5 yıl
giogo

Hayal kırıklığı yaşadım..Nerde 8mp arka kamera ?Nerde A7`den güçlü A7x işlemci ?Nerde touch ıd ?Apple`ın yenilik dediği ne şimdi ? kasayı ufaltıp yeni işlemci koyması mı yenilik ?İpad 5`i sabırsızlıkla bekleyen biri olarak şuan vazgeçmiş durumdayım.


Yorma kendini. Nasıl olsa alacaklar? :-)
Durum aşağıdaki reklamlarla aynı...

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