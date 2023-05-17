MG4 ön inceleme | İlk sürüş | Fiyat ve donanım bilgileri

Autocar Ödülleri'nde "En iyi elektrikli otomobil" seçilen yeni MG4'ü Antalya yollarında deneyimleyerek artı ve eksi yönlerini siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalıştık.

Autocar Ödülleri'nde "En iyi elektrikli otomobil" seçilen yeni MG4'ü Antalya yollarında deneyimleyerek artı ve eksi yönlerini siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalıştım.

Benim kullandığım araç üst seviyede yer alan Luxury versiyondu. Bu versiyonun fiyatı 1.269.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. 150 kW elektrik motoru ve 64 kWsa batarya ile donatılan bu otomobil WLTP'ye göre 435 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

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00:00 - Dış tasarım

04:46 - Bagaj

06:38 - İç mekân (arka koltuklar)

10:25 - İç mekân (ön koltuklar)

18:10 - Sürüş deneyimi ve teknik detaylar

30:11 - Fiyat

30:56 - Özet (artı ve eksi yönler)

34:15 - Kapanış

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