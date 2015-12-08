iPad Mini 4 inceleme videosu "Daha hızlı, Daha ince, Daha yetenekli"

4. Nesil iPad Mini test masamızda. Hızlanan, incelen ve artan belleği ile daha yetenekli hale gelen tablet en iyi mini tablet ünvanını devam ettirmeyi başarabilecek mi?

Her yıl iki büyük etkinlik düzenleyen Apple, bunlardan birini iPhone, diğerini ise iPad özelinde gerçekleştiriyor ya da daha doğrusu gerçekleştiriyordu çünkü ilk defa bu sene yeni nesil iPhone ve iPad modellerini aynı etkinlikte tanıtıldı.

Her ne kadar iPad Pro'nun gölgesinde kalmış gibi görünse de iPad Mini 4, gerek ergonomisi gerekse de gerekse de gelişen özellikleriyle merak uyandıran dikkat çekici bir güncelleme. Şimdi isterseniz teknik özellikleriyle iPad Mini'yi yakından tanımaya başlayalım.





7.9-inç boyutunda ve 2048 x 1536 piksel çözünülüğünde IPS LCD ekrana sahip olan iPad Mini 4, Apple'ın saat hızlarını yükselttiği A8 işlemcisinden güç alan tablete 2GB DDR3 RAM ve tercihe göre 16GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği eşlik ediyor.

8MP çözünürlüğündeki ana kameranın, 1.2MP çözünürlüğündeki ön kamera ile desteklendiği tablet, selefinden farklı olarak 802.11ac WiFi desteği de sunuyor. iPad Mini 4, ihtiyaç duyduğu gücü ise 19.1 Watt/saat gücünde, 5124mAh kapasiteli pilden sağlıyor.





Tasarım, iPad Mini 4'ün en az yenilik sunan kısmı gibi görünse de detaylara indiğinizde öyle olmadığını görüyorsunuz. iPad Mini 4 selefine göre 3.2mm daha uzun, 0.1mm daha geniş ve 1.4mm daha ince. Yani açıkçası iPad Air 2'nin ekranı küçültülmüş versiyonu gibi düşünmek yanlış olmayacaktır. Halef ve selef arasında ayrıca 30 gram seviyesinde bir ağırlık farkı söz konusu.

Belki çok büyük gelişme gibi görünmüyor ancak iki cihazı da elinize aldığınızda, geliştirilen fiziksel özellikleri sayesinde iPad Mini 4'ün çok daha keyifli ve konforlu bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Hazır yeri gelmişken, fiziksel ölçüleri değişse de özelikle Apple üretimi kıfıları geriye dönük uyumluluk ya da ileriye dönük destek şeklinde iPad Mini 3 ve Mini 4 arasında kullanabiliyorsunuz. Ana hatları itibariyle alışıla gelmiş Apple tasarım çizgilerini koruyan cihazın, önceki nesilden bir önemli farkı da, donanımsal ses kısma ve ekran döndürme için kullanılan düğmenin kaldırılmış olması, bu işlemler artık cihaz üzerinden yazılımsal olarak yapılıyor.





Apple'dan alıştığımız yüksek malzeme kalitesi ve ince işçilik detaylarını devam ettiren iPad Mini 4'ün bizdeki gibi hücresel ağ desteğine sahip olan versiyonların arka kısmında, anten ve sinyalizasyon performansının en yüksek düzeyde seyretmesi için yekpare formdaki alüminyum kasanın üst kısmında plastik pencereye yer veriliyor. Uzun lafın kısası iPad Air 2 güncellenmediği için Minik ve büyük model arasındaki farklar bu jenerasyonda önemli oranda kapanırken, bu gelişme iPad Mini 4'ün bir devam modelinden ziyade iPad Air 2'nin minyatür versiyonu gibi algılanmasını sağlıyor. Uzun lafın kısası iPad Mini 4 malzeme ve işçilik kalitesinden taviz vermeden ince, şık, hafif ve pek tabi ki yüksek ergonomisiyle mobiliteden taviz vermeyen bir cihaz.





iPad Mini 4'ün ekranı, selefine kıyasla donanım seviyesinde belki de en ciddi ilerlemenin yaşandığı alan olarak dikkatimi çekiyor. Her ne kadar tamir süreci zahmetli ve pahalı olsa da daha yüksek kontrast ve genel olarak daha iyi görüntü deneyimi vaad eden boşluksuz panel ve ön cam konfigürasyonu Apple tarafından iPad Mini 4'de de kullanılmış. Önceki iPad mini modellerinde, ekranın başta yeniden renk üretimi olmak üzere parlaklık seviyesi ve detay hassasiyeti iPad Air ailesi kadar başarılı değildi, iki tableti yanyana getirdiğinizde bunu net bir şekilde tecrübe edebiliyordunuz. Her ne kadar bu konuda resmi açıklama olmasa da, tahminim daha küçük cihazın daha küçük pil kapasitesini verimli kullanabilmek adına yapılmış bir tercih olduğu yönündeydi zira bir bileşen olarak ekranın pile getirdiği yük, pil ömrüne ciddi etki ediyor.

iPad Mini 4'ün ekranı, aynı Apple'ın ifade ettiği gibi daha geniş spektrumda renk desteği sunuyor. Donanım Haber olarak monitör testlerinde kullandığımız Spyder Elite ölçüm cihazıyla yaptığım değerlendirme sonucunda sRGB paletinin büyük oranda karşılandığını söyleyebilirim. Hayat ölçümlerden ibaret olmadığı için bu değerlendirmenin günlük kullanıma yansıması büyük oranda iPad Air 2'nin sunduğu görsel deneyime yakın bir sonuç olacaktır. Ekran hala mükemmel değil ancak ciddi mesafe alınmış ve yansıma önleyici kaplama gibi destekler ile birlikte açık hava koşullarındaki kullanım da ciddi oranda geliştirilmiş. Kısacası ekran güzel işlere imza atıyor diyebilirim.





iPad Mini 4, ilk defa iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta gördüğümüz A8 işlemcisinin hız aşırtılmış versiyonunu kullanıyor. Telefonlardaki A8 işlemcisi 1.4GHz'de çalışırken, iPad Mini 4'teki A8 ise 1.5GHz'de görev yapıyor yani 100MHz'lik bir kazanın söz konusu. Ayrıca grafik işlem biriminin saat hızı da yükseltilerek işlemcinin genel performansı arttırılmış. Apple'ın açıklamasına göre iPad Mini 4, Mini 2'den ki Mini 3 de zaten aynı cihazın TouchID'li versiyonuydu, %60 daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. iPad Mini 2'deki GPU, iPhone 5s'ninjki ile aynı ve Apple, iPhone 6 Plus'nın selefinden %50 daha performanslı olduğuınu ifade ediyordu.

Aradaki çözünürlük farkını da göz önünde bulundurursak, GPU saat hızında kaydadeğer, fark olduğunu söyleyebilirim. iPad Air 2'nin A8X işlemcisiyle kıyasladığımızda daha az çekirdek, daha zayıf GPU ve daha düşük bellek veri yolu genişliği ile kafa kafaya mücadele edemese de günlük kullanımdaki çeşitli ş yükleri için iPad Mini 2, abisine yakın performans değerlerine imza atacaktır diye düşünüyorum.





Pratik kullanımdaki oyun deneyimine değinecek olursam eğer, bir iPad Air 2 performansı elde edmedeiğimiz açık hatta bu açıdan Nvidia Shield, Nexus 9 ve henüz piyasada olmayan Google Pixel C gibi cihazlardan geri kalıyor lakin 8-inç bir tablet için bizlere sunduğu oyun deneyimi fazlasıyla yeterli. Açıkçası kurup denedim, vakit harcadığım oyunlar arasında keyif katsayımı düşürecek herhangi bir yavaşlama ya da akıcılık sorunu yaşamadığımı ifade edebilirim. Tüm bu performans figürlerinden bahsederken, arka planda RAM kapasiteinin 2GB'a yükseltilmiş olmasının yarattığı sistem seviyesindeki rahatlığı da göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca Apple'ın tercihi ettiği SLC sınıfı flaş depolama birimi de tabletin genel performansını yükseltiyor. Kısacası bir donanım paketi olarak iPad Mini 4 selefine ciddi fark atmayı başararak iyi bir yere konumlanıyor.

iPad Mini 4'ün kamerası iPad Air 2 ile aynı karakteristikte. 8MP çözünürlüğündeki kamera 4:3 formatta ve 1.1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensör kullanıyor. Diyafram deperi F/2.4 olan kameranın odak uzaklığı ise 3.3mm. Yaptığım denemeler de teknik verileri doğruluyor zira iPad Mini 4, hem iyi hem de kötü ışık koşullarında abisi iPad Air 2 ile benzer grafik çiziyor.

Genel olarak fotoğraf kalitesi iyi, video kayıt başarımı ise fotoğrafa göre biraz daha geriden geliyor. Gelelim pil ömrü ve şarj süresine. Apple'ın tabletler için yaptığı 10 saat pil ömrü iddiası bu tablette de devam ediyor, internet odaklı yoğun kullanımda 11 saat civarı pil performansı yakalarken, videolarda ise 9 saatten bahsedebilirim. Tabletin şarj olma süresi ise yaklaşık 3 saat.