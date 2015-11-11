iPad Mini 4 kutu açma videosu

Eylül ayındaki Sonbahar etkinliğinde Apple, yeni nesil iPhone modelleriyle birlikte Apple TV ve tablet tanıtımı da yaptı. iPad Air 2'ye dokunmayan şirket iPad Pro ve iPad Mini 4'ü tanıtmıştı.

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Apple'ın iPad Pro ile birlikte tanıttığı iki yeni tabletten biri olan iPad Mini 4 elimize ulaştı ve biz de bu videomuzda cihazı kutusundan çıkarıyor aynı zamanda detaylarına ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz, iyi seyirler.