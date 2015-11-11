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iPad Mini 4 kutu açma videosu

3 yıl
22b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eylül ayındaki Sonbahar etkinliğinde Apple, yeni nesil iPhone modelleriyle birlikte Apple TV ve tablet tanıtımı da yaptı. iPad Air 2'ye dokunmayan şirket iPad Pro ve iPad Mini 4'ü tanıtmıştı.
Apple'ın iPad Pro ile birlikte tanıttığı iki yeni tabletten biri olan iPad Mini 4 elimize ulaştı ve biz de bu videomuzda cihazı kutusundan çıkarıyor aynı zamanda detaylarına ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz, iyi seyirler.
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volkie 3 yıl en beğenilen
Su kutu acma olayi bir bana mi gereksiz geliyor, biraz amerikan ozentisi gibi, hele hele ipad, kutunun icinde ipad birde sarj cihazi var
2 Yanıt Yanıtla +25
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Patren 3 yıl
ipad kutu acma gercekten sacma olmus tum iphone urunlerin artik kutu acma yapiyorsunuz apple bunlari yaparsaniz seneye iphone 7 lansmanina goturcem mi dedi
1 Yanıt Yanıtla +16
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silversmith 3 yıl
Evet arkadaşlar sıkı durun; şarj cihazı ve kullanım kılavuzu halâ kutunun içerisinden çıkıyor!
Yanıtla +6
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tricore 3 yıl
Amd64x2
Öyle deme hocam, tablet kutusundan elektrik süpürgesi, telefon kutusundan da soba borusu çıkacağını zanneden insanlar var. Aldıkları ürünün kutularını açtıkları zaman bu videoları izledikleri için şok olmuyorlar.

boşluğma geldi nasıl güldürdün ya öyle...
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EnemyDestroyeD 3 yıl
bende düşünüyrum almayı 4. nesil Ipadım teklemeye başladı :( 3 yıl olmadı daha
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robustt 3 yıl
Siz kutu açmaya, bizde izlemeye devam edelim! Zaten ne koysanız izleniyor!
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ilgazarda 3 yıl
DH'de keko youtube kanalları gibi kutu açma işlerine girişti, ne oldu acaba Apple'a verip veriştirirken birden ne kadar ürünü varsa videosunu yapmaya başladınız ?
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deoksiriboz1000 3 yıl
Konu apple olunca yine doluşmuş buraya liseliler. Topu topu yılda 3-4 ürün çıkarıyor. Onları inceleyince de apple haber oluyormuş. Bence asıl androidhaber oldu da neyse.
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silversmith 3 yıl
Evet arkadaşlar sıkı durun; şarj cihazı ve kullanım kılavuzu halâ kutunun içerisinden çıkıyor!
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silversmith 3 yıl
Evet arkadaşlar, bugün kutuda neler var hep birlikte açıyoruz!
Gerçi burada açılmışı var haydi görüşürüz! :)
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confuest 3 yıl fx57
Özlemişiz be reiz, bu sefer videoda dil sürçmesi olmuş ama olsun varlığın yeter
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dostum kertenkele 3 yıl
Kutunun kartondan mamül olduğunu görüp aydınlanmış olduk sayenizde
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@CAN@ 3 yıl
Cihaz oldukça güzel. Ama mobil versiyonda videoyu HD kalitesinde izlememe rağmen kalite sanki daha düşük gibi. Ayrıca video düzenlenirken hatalar var gibi.
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meruh79 3 yıl
Bence bişey açılacak ise eğer Tayyip,in çağrılması gerekiyordu..
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