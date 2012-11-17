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iPad Mini'nin hücresel şebeke destekli modelleri ABD'de satışa sunuldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iPad Mini’nin Wi-Fi bağlantı özelliğine sahip olan modelini 2 Kasım tarihinde yurt dışında piyasaya süren Apple, cihazın LTE ve 3G desteği barındıran versiyonunu ABD'de satışa sundu.

ABD'de faaliyet gösteren AT&T, Verizon ve Sprint gibi mobil operatörler de iPad Mini'nin LTE ve 3G destekli modelini müşterileriyle buluşturmaya başladı. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunan iPad Mini'nin 16GB'lık LTE versiyonu 459$, 32GB'lık LTE versiyonu 559$ ve 64GB'lık LTE versiyonu ise 659$'dan satışa sunulmuş durumda. 

Henüz ülkemizde herhangi bir modeli resmi olarak satışa sunulmayan iPad Mini'nin her iki bağlantı seçeneğine sahip modellerinin ülkemize girmesiyle birlikte nasıl bir fiyatlandırmayla Türk kullanıcılar ile buluşacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://store.apple.com/us/buy/home/shop_ipad/family/ipad_mini Yorum Yaz
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Cihan 6 yıl en beğenilen bgirengir
bgirengir
almanya apple store de ipad 2 399 euro ya satilirken bilkomun sitesinde ipad 2 996 tl ye satiliyor. oranlarsak almanya apple store da 329 euro ya satilan ipad mini de ulkemizde yaklasik olarak 820 tl ye falan satilir.

999 Dan girer 899 Dan satar

Saturn ve media markt 799 tl den kampanya yapar

Vatan 820 tl der

Teknosa 1199 der turuncu indirim die 819 tl der

Boyle gider
bgirengiralmanya apple store de ipad 2 399 euro ya satilirken bilkomun sitesinde ipad 2 996 tl ye satiliyor. oranlarsak almanya apple store da...
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regaibyigit. 6 yıl
inşallah resmi olarak sene sonuna görürüz ipad miniyi
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1 Avatar
veteriner69 6 yıl
Geçen Hafta İçerenköy Carrefour'da vardı 16gb Wifi modeli 999 TL idi.
Kullandığım ipad 3 ve Galaxy Note 2 ile yanyana koyup inceledim.
Bin Tl verilecek bir şey değil, ekranı çok itici geldi. (Çözünürlük yüzünden)
Ama elde verdiği sağlamlık ve kalite hissi güzel.
Benim ipad 3 ü sattım, yeni A6x li ipad den alacağım, Galaxy Note 2'im varken mini çok anlamsız. (telefon özelliği olsaydı enteresan olabilirdi mini)
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marfoglu 6 yıl
Ipad mini cidden oldukca hafif ve kullanisli olmus kalinligi konusunda pek sadirtmadi ancak deneyim olarak birsey eksilmedi diyebilirim suanda elimde ipad 2 oldugundan zaten ozellik olarak ayni olduklarindan ve daha kucuk oldgundan sacma buluyorum zaten iphone var yanimda iosli bir cihaz tasima konusunda sikintim yok.Bunu alacaklara taveiyem daha ustun olan nexus 7e yonelmeleri eger alacadamnizda retinali bir ipad alin ki bence ipad 2yi iyiki satmmaisim malum yeni ipad ve retina display ki 3tede vardi retina neden oyle yapildi bilmiyorum cidden cok kalinlasmis 50 gram civarindada daha agir yani kullanisli degil.Lte ise zaten daha tam oturmamais durumda cogu operator ozellikle trde destek vermiyor.Ipad 4u denedim cidden daha kalin daha abr ve inanin ipad 2yi siklikla kullanan ben alisaamdim apple artik lider ya milletle dalga geciyor teknoloji gelidiyor incelecegine kalinlasihor.Bunun yaninda ipad 3 de yuksek cozunurlukte acmasindan dolayi web siteleri dana yavas aciliyor baska cozunurlukteki videolar daha kotu gosteriyor hiz konusunda one geciyor tabii islemciden dolayi ancak ipad 2 suanda bu konuda gayet yeterli bence ios6 sirf apple milleti gecirsin diye telefonu veya eski modelleri asiri yavaslatiyor.
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nurettinaz 6 yıl
Tam bir ucube görünümlü apple ın en büyük yüz karası
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swat882 6 yıl
Arkadaşlar size bir tavsiye iPad mini almaya kalkısmayın..... Hem iPad 2 teknolojisini barındırıyor hemde retina yok..... 7 inç bir tablet bakıyorsunuz bu kesinlikle nexus 7 olmalı.... Alacaksaniz retina ekranlı yeni iPad alın..... Apple elin de kalmış eski teknolojileri kakalamaya çalışıyor.....
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Lord Melkor 6 yıl
ozel_uretim
bgirengiralmanya apple store de ipad 2 399 euro ya satilirken bilkomun sitesinde ipad 2 996 tl ye satiliyor. oranlarsak almanya apple store da 329 euro ya satilan ipad mini de ulkemizde yaklasik olarak 820 tl ye falan satilir.
999 Dan girer 899 Dan satar Saturn ve media markt 799 tl den kampanya yapar Vatan 820 tl der Teknosa 1199 der turuncu indirim die 819 tl der Boyle gider

+9876089709860769876987
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cengizhan1903 6 yıl
750 tl ye bulabılırsem havada kapıcam
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simaros 6 yıl
Bu cihazi pahali buluyorum ve android i daha cok seviyorum ama yinede cok şık buluyorum ayrica malzeme kalitesi nexus 7 e göre kat kat daha iyi.
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Lord Melkor 6 yıl
Bu cihazı telefon olarak kullanabilsek kesinlikle telefonum bu olur du
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bgirengir 6 yıl
almanya apple store de ipad 2 399 euro ya satilirken bilkomun sitesinde ipad 2 996 tl ye satiliyor. oranlarsak almanya apple store da 329 euro ya satilan ipad mini de ulkemizde yaklasik olarak 820 tl ye falan satilir.
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Cihan 6 yıl bgirengir
bgirengir
almanya apple store de ipad 2 399 euro ya satilirken bilkomun sitesinde ipad 2 996 tl ye satiliyor. oranlarsak almanya apple store da 329 euro ya satilan ipad mini de ulkemizde yaklasik olarak 820 tl ye falan satilir.

999 Dan girer 899 Dan satar

Saturn ve media markt 799 tl den kampanya yapar

Vatan 820 tl der

Teknosa 1199 der turuncu indirim die 819 tl der

Boyle gider
Yanıtla +5
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murdocklawless 6 yıl
bu küçücük cihaz bizde 1200 lira filan olur kesin vergisiyle kdv siyle. değmez.
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regaibyigit. 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

bu küçücük cihaz bizde 1200 lira filan olur kesin vergisiyle kdv siyle. değmez.

saçmalık abartmayın bence 3. nesil ipad 1200 tl den girdi siz çok uçmuşsunuz
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regaibyigit. 6 yıl
inşallah resmi olarak sene sonuna görürüz ipad miniyi
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