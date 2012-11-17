iPad Mini'nin hücresel şebeke destekli modelleri ABD'de satışa sunuldu

iPad Mini’nin Wi-Fi bağlantı özelliğine sahip olan modelini 2 Kasım tarihinde yurt dışında piyasaya süren Apple, cihazın LTE ve 3G desteği barındıran versiyonunu ABD'de satışa sundu.





ABD'de faaliyet gösteren AT&T, Verizon ve Sprint gibi mobil operatörler de iPad Mini'nin LTE ve 3G destekli modelini müşterileriyle buluşturmaya başladı. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunan iPad Mini'nin 16GB'lık LTE versiyonu 459$, 32GB'lık LTE versiyonu 559$ ve 64GB'lık LTE versiyonu ise 659$'dan satışa sunulmuş durumda.





Henüz ülkemizde herhangi bir modeli resmi olarak satışa sunulmayan iPad Mini'nin her iki bağlantı seçeneğine sahip modellerinin ülkemize girmesiyle birlikte nasıl bir fiyatlandırmayla Türk kullanıcılar ile buluşacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://store.apple.com/us/buy/home/shop_ipad/family/ipad_mini