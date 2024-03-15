Tam Boyutta Gör Xiaomi geçtiğimiz yıllarda tablet pazarına geri dönmüştü. Çinli teknolojki devi o dönemden bu yana büyük ekrana sahip birkaç cihaz piyasaya sürdü. Şimdi ise şirketin kompakt bir model üzerinde çalıştığına dair bilgiler geliyor.

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Söz konusu haber Xiaomi'nin bazı üst düzey yöneticileri tarafından doğrulandı. Henüz geliştirme aşamasında olan tabletin teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak 8 inçlik bir modelin yolda olduğu söyleniyor.

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HyperOS beklentisi

Cihaz muhtemelen HyperOS işletim sistemiyle çalışacak. Xiaomi'nin tablet segmentine dönüşünden neredeyse üç yıl sonra çıkaracağı küçük ekranlı tablet piyasaya sürülmeye yaklaştığında sertifikasyon kurumlarını ziyaret edecek. Ancak o zaman cihaz hakkında daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.

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Xiaomi'den 8 inç ekrana sahip kompakt tablet geliyor