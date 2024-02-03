Katlanabilir iPad netleşmeye başladı: iPad Mini rafa kalkabilir

Günümüzde Samsung başta olmak üzere çok sayıda üretici, odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Apple'ın ise bu pazara farklı bir şekilde adım atması bekleniyor. Söylentiler bunun bir katlanabilir iPhone yerine iPad olacağı yönünde. Bu süreçte karşımıza çıkacak ilk model ise, iPad Mini'nin yerini alabilir.
iPad Mini rafa kalkabilir
Bildiğiniz gibi Apple, geçen yıl yeni iPad modellerini pas geçti. Mevcut raporlar ise OLED iPad Pro ve iPad Air 6 modellerinin önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtılacağını söylüyor. Ancak yeni iPad Mini'ye ilişkin halen bir gelişme paylaşılmadı. Sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec ise, Apple'ın iPad Mini'nin yerini alacak katlanabilir bir cihaz planladığını bildirdi. Üstelik bu model, 7 ila 8 inç arası bir ekran boyutuna sahip olacak.
Katlanabilir iPad'in çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak yayın kaynağı, cihazın lansman zaman aralığının 2026 ile 2027 arasında olabileceğini paylaştı. Bunun içinse Samsung ve LG ile görüşmeler halen sürüyor. Ancak Apple, ultra ince cam, kapak pencereleri ve menteşe tasarımı konusunda nihai kararı vermiş değil.
Ayrıca 20 inç ekrana ve Windows Space'e benzer hibrit bir iPad/MacBook yönünde de söylentiler bulunduğunu belirtelim. Ancak bu modelin lansman tarihi paylaşılmadı. Dolayısıyla Apple, ana akım sürümleri değiştirmek yerine yalnızca iPad Mini ile rekabete dahil olabililir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.