Günümüzde Samsung başta olmak üzere çok sayıda üretici, odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Apple'ın ise bu pazara farklı bir şekilde adım atması bekleniyor. Söylentiler bunun bir katlanabilir iPhone yerine iPad olacağı yönünde. Bu süreçte karşımıza çıkacak ilk model ise, iPad Mini'nin yerini alabilir.

iPad Mini rafa kalkabilir

Bildiğiniz gibi Apple, geçen yıl yeni iPad modellerini pas geçti. Mevcut raporlar ise OLED iPad Pro ve iPad Air 6 modellerinin önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtılacağını söylüyor. Ancak yeni iPad Mini'ye ilişkin halen bir gelişme paylaşılmadı. Sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec ise, Apple'ın iPad Mini'nin yerini alacak katlanabilir bir cihaz planladığını bildirdi. Üstelik bu model, 7 ila 8 inç arası bir ekran boyutuna sahip olacak.

Katlanabilir iPad'in çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak yayın kaynağı, cihazın lansman zaman aralığının 2026 ile 2027 arasında olabileceğini paylaştı. Bunun içinse Samsung ve LG ile görüşmeler halen sürüyor. Ancak Apple, ultra ince cam, kapak pencereleri ve menteşe tasarımı konusunda nihai kararı vermiş değil.

Apple, yeni rekor kırdı: 2.2 milyardan fazla aktif cihaz! 22 sa. önce eklendi

Ayrıca 20 inç ekrana ve Windows Space'e benzer hibrit bir iPad/MacBook yönünde de söylentiler bulunduğunu belirtelim. Ancak bu modelin lansman tarihi paylaşılmadı. Dolayısıyla Apple, ana akım sürümleri değiştirmek yerine yalnızca iPad Mini ile rekabete dahil olabililir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Katlanabilir iPad netleşmeye başladı: iPad Mini rafa kalkabilir