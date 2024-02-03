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    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPad netleşmeye başladı: iPad Mini rafa kalkabilir

    Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan katlanabilir iPad modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. 2026 gibi erken bir tarihte iPad Mini'nin yerini alabilir.
    Katlanabilir iPad netleşmeye başladı: iPad Mini rafa kalkabilir Tam Boyutta Gör

    Günümüzde Samsung başta olmak üzere çok sayıda üretici, odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Apple'ın ise bu pazara farklı bir şekilde adım atması bekleniyor. Söylentiler bunun bir katlanabilir iPhone yerine iPad olacağı yönünde. Bu süreçte karşımıza çıkacak ilk model ise, iPad Mini'nin yerini alabilir.

    iPad Mini rafa kalkabilir

    Bildiğiniz gibi Apple, geçen yıl yeni iPad modellerini pas geçti. Mevcut raporlar ise OLED iPad Pro ve iPad Air 6 modellerinin önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtılacağını söylüyor. Ancak yeni iPad Mini'ye ilişkin halen bir gelişme paylaşılmadı. Sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec ise, Apple'ın iPad Mini'nin yerini alacak katlanabilir bir cihaz planladığını bildirdi. Üstelik bu model, 7 ila 8 inç arası bir ekran boyutuna sahip olacak.

    Katlanabilir iPad'in çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak yayın kaynağı,  cihazın lansman zaman aralığının 2026 ile 2027 arasında olabileceğini paylaştı. Bunun içinse Samsung ve LG ile görüşmeler halen sürüyor. Ancak Apple, ultra ince cam, kapak pencereleri ve menteşe tasarımı konusunda nihai kararı vermiş değil. 

    Ayrıca 20 inç ekrana ve Windows Space'e benzer hibrit bir iPad/MacBook yönünde de söylentiler bulunduğunu belirtelim. Ancak bu modelin lansman tarihi paylaşılmadı. Dolayısıyla Apple, ana akım sürümleri değiştirmek yerine yalnızca iPad Mini ile rekabete dahil olabililir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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