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iPhone 4S'nin performans sonuçları ve parça maliyetleri

7 yıl
252,4b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 4S için ilk performans sonuçları yayınlandı. Geekbench ile yapılan testlerde iPhone 4S, iPhone 4 ve iPad 2 ile karşılaştırıldı. Aynı zamanda iPhone 4S'nin parça maliyetlerine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu videomuzda iPhone 4S'ye ilişkin son gelişmeleri değerlendiriyor, telefonun performansına bakıyoruz.
 

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eP_362 7 yıl
napolyon94

Kim ne derse desin Samsung !

Konu açılmış ve 2 dk sonra yorum yapmışsınız. Acaba videoyu hangi ara izlediniz de yorum yaptınız?
napolyon94Kim ne derse desin Samsung !Konu açılmış ve 2 dk sonra yorum yapmışsınız. Acaba videoyu hangi ara izlediniz d...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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NomadCRY 7 yıl
fuckulteli

iPhone 4S 800 MHz işlemci ile şu kadar hızlıyız bu kadar hızlıyız diyor, iOS için yapılan oyunlar diğer işlemtim mobil sistemleri için yapılan oyunlardan daha iyi görülüyor, oynanabilirlik görsel kalite olsun.. Peki diğer operatörlerin sürekli işlemci hızını arttırmalarının nedeni nedir o zaman? Birçok markanın kullandığı Android performans açısından gerçekten bu kadar geride mi kalıyor? Çünkü sürekli işlemci saat hızlarını arttırıyor diğer markalar.. 800 MHz işlemcili Android telefonların menü geçişlerinde bile ağır kalmasını bu akdar çok markanın kullanmasına rağmen niye önlenemeyen bir sorun?
Son zamanalrda tanıtılan Android telefonlar 1,2 - 1,5 GHz hızında işlemciler ile geliyor..

Tam yukarıdaki mesajımı yazdım kontrol ediyordum ki sizin yorumunuzu gördüm.Denk geldi aslında.Buraya da kopyalayayım.

iOS, sistemi son derece az yoran bir işletim sistemidir.Android, işlemciyi ve RAM'i nerede kullanacağını bilemeden sonuna kadar harcayıp sistem kararsızlıklarına sebep olan bir işletim sistemidir.Yani çift çekirdekleri gözünüzde fazla büyütmeyin.Olay işletim sisteminin çalışma mantığında yatıyor.iPhone 4S'in RAM'i daha yüksek olsaydı tabi ki daha iyi olurdu.Ayrıca 512 MB olduğu konusunda bir bilgi yok.Büyük ihtimalle 1 GB RAM var.Ama kesin değil.

iOS'a yazılan tüm oyunlar iOS'a göre optimize ediliyor.Yani indirdiğinizde kasan bir oyun bulamazsınız.Zaten kasma ihtimali de düşüktür.Android açık kaynak kodludur.Önüne gelen oyun/program yazar.Virüs kaynar.İndirirsiniz kasar.Optimize edilmez çünkü.Ve Google Depo'ya gönderilen hiçbir oyunu/programı kondtrol etmiyor.Yani Andorid'de görünürde çok fazla oyun/program var ama yarısı çöp.Bunun herkes farkındadır sanırım.

Yani Android'in sistem gereksinimlerinin sürekli yükseltilmesinin sebebi sistemi verimli kullanamamasıdır.Yeni özellikler eklendiğinde üreticiler mecburen daha yüksek saat hızlarında çalışan işlemciler koyuyor.Millet de buradan Android'ler iOS'tan daha hızlı çalışıyor sanıyor.Halbuki ilgisi yok. Dediğiniz gibi çift çekirdekli olup ta ana menüde bile takılan Android'ler ortada. 1.2 GHz'de çalışıp, 800 MHz'de çalışan iPhone 4'ten gerek oyunlarda, gerek genel kullanımda daha kötü sonuçlar veren Android'ler insanları maalesef hiç düşündürmüyor.

Android performans açısından bu kadar geride kalıyor.Görünürde iyi çalışan ama sistem ve şarj canavarı bir işletim sistemidir Android.

iPhone 4'te aslında 1 GHz'lik bir işlemci var.ama Apple saat hızını 800 MHz'e düşürdü.Çünkü 1 GHz'e ihtiyaç duymuyor. Peki 1 GHz'de çalışsa daha mı iyi olurdu? Tabi ki daha iyi olurdu.Ama Apple gerek duymamış.Şarj durumunu da düşünmüş olmalı.4S'te saat hızı 900-1000 MHz'e çekildi ve A4'ten A5 işlemciye geçiş yapıldı.Ortalama 2 kat hız artışı sağlandı. GPU ise şu anda hiçbir modelde bulunmayan müthiş bir GPU. Grafik olarak ortalama 6.8 ( 7 ) kat daha iyi performans elde ediliyor.

Aslında Symbian da bir nevi iOS gibi çalışıyor ama yanlış programlanmış, düzeltilmemiş saçma bir sistem olduğundan bu iki sistemden de geri kalıyor.Ama Anna ve Belle ile performans olarak çok iyi yerler geldiler.Symbian cihazlara düşük işlemciler, RAM'ler takılmasının sebebi de budur aslında.Daha üst bir model koysalar da işe yaramayacak çünkü.

2012'de 4 çekirdekli 2.5 GHz hızında çalışan 4.65 inç lik Android telefonlar gelecek.Açıkçası bu milleti keriz yerine koymaktan başka bir şey değil.

Bunların aksini yazmaya veya kanıtlamaya çalışmayın. Bunlar Google tarafından da bilinen, gizlenmeye çalışılan ama pek te gizlenemeyen gerçeklerdir.İki işletim sisteminin de çalışma mantığını araştırırsanız yazdıklarımın hepsinin doğru olduğunu anlayacaksınız.Yani yorum yapmaya kalkamadan önce isterseniz araştırma yaparak kendinize bir iyilik edin.

Her şeye rağmen Android iyi bir işletim sistemi.Gün geçtikçe gelişiyor gittikçe güzel bir hal alıyor.Şu anki durum tabi ki iOS > Android > Symbian. Ve bu kıyaslamanın değişmesi pek olası gözükmüyor.

Saygılar, NomadCRY.
fuckulteliiPhone 4S 800 MHz işlemci ile şu kadar hızlıyız bu kadar hızlıyız diyor, iOS için yapılan oyunlar diğer işlemtim mobil sistem...
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5 Yanıt Yanıtla +22
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ceo-tr 7 yıl
Kim ne derse desin sonuçta hepsi telefon !
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1 Avatar
musider 7 yıl
donanım haberde video izleyemiyorum, Video oynatıcı kaynağında bir problem bulundu ve yeniden başlatıldı hatası veriyor
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agrilion 7 yıl
yenilikte sınır yok benim için en iyi kullanabildigim telefon idealdir.
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tikisino 7 yıl
Vay be süpermiş valla hayran kaldım bir an önce türkiyeye gelsin hemen alıcam artık tüm telefonlar bunu yanında 0 bence hadi daha ileri versiyonları çıkar umarım appla hayranım
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fpscan 7 yıl
Hocam ben telefon alsam aslında aldım öncelikle Bana iPhone u önerdi 3 g yi performansı felan çok iyi ama browser da Flash desteği yok . Günümüz telefon dünyası pc gibi artık ben de biraZ araştırma yaptım ve HTC desire yi aldım :)
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
4S Galaxy S2 den daha mı iyi şimdi? (iOS kısmı hariç)
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes O Kadar Çok Konuşmuş Ki Iphone 4s Samsung Galaxy S 2 den iyidir diye ıphone samsungdan sonra çıktı ve üzerinde yeni işletim sistemi var. samsungdan iyi olması gayet normal. ama samsung Galaxy S 3 çıkınca ve android 4.0 işletim sistemiyle gelince o zaman dünyadaki en üstün telefon sınıfına oturacak görürsünüz...
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Centauri 7 yıl
DH Misafiri

Herkes O Kadar Çok Konuşmuş Ki Iphone 4s Samsung Galaxy S 2 den iyidir diye ıphone samsungdan sonra çıktı ve üzerinde yeni işletim sistemi var. samsungdan iyi olması gayet normal. ama samsung Galaxy S 3 çıkınca ve android 4.0 işletim sistemiyle gelince o zaman dünyadaki en üstün telefon sınıfına oturacak görürsünüz...

iPhone 4, iPhone 3GS de Galaxy S 2'den iyi, cunku iOS calisitiriyorlar, cok akici calisan ve cok kaliteli uretilmis cihazlar, ve cok daha kaliteli uygulamalara sahipler.
Hem uzerindeki kendi uygulamalari, hem AppStore'dakiler cok daha kalilteli.
Cihazin spec listesiyle iyi olunmuyor, ekosistemle ve kaliteyle iyi olunuyor.

Ayrica, mesela CNET'e gore, su an dunyanin en iyi telefonu iPhone 4s. Ikinci ise, iPhone 4.
Yani, iPhone 4s'i gecmeden once, iPhone 4'u gecmek lazim :)
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia N9 yerine N8s çıkartsa yerden yere vururduk. Apple Yav ne yapsa vardır filan bildiği dedik. Ne gerek vardı sanki. Iphone 5 de sorun var Küt emergency plan gönder gitsin 4s i
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JohanCruyff14 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia N9 yerine N8s çıkartsa yerden yere vururduk. Apple Yav ne yapsa vardır filan bildiği dedik. Ne gerek vardı sanki. Iphone 5 de sorun var Küt emergency plan gönder gitsin 4s i

n9 ile n8 gayet ayrı telefonlar. n9 meego işletim sistemine sahipken n8 symbian işletim sistemine sahiptir. bu bile aralarındaki farkı anlamana yeter sanırım. ayrıca hızlandırılmış n8 yani n8s, bütün n8 kullanıcılarını fazlasıyla memnun eder sanırım
lütfen bilmeden abuk sabuk konuşmayalım.
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AxeII 7 yıl
gelişmeler hiç tatmin etmedi beni ama isim var sonuçta
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IO 7 yıl
800MHz A5, 1.5Ghz S2 HDyi geçebilecek mi?
Tamam 4S 4e göre üstün ama diğerleri? Sanırım bunu sormak için daha erken
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BlackeR 7 yıl
alınır telefon ama herzaman ki gibi pahalı olacaktır.5e uzun süre var bildiğim kadarıyla ,bu nedenle çok satar.güzel teleon
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veleciraptor 7 yıl
Açıkçası Apple işlemci performansı ya da GPU performansı yönünden geride de kalmış olsaydı sırf IOS gibi oturmuş bir sistemden dolayı pekala tercih edilebilirdi. Kendinizi bir an için geçimini yazılımdan sağlayan bir geliştirici olarak varsayın. Hangi platform için yazılım hazırlardınız? Alım gücü standartların üzerinde olan bir tüketici kitlesini barındıran bir platformu mu, yoksa telefon aldıktan sonra yazılıma bütçe ayıramayabilecek bir platformu mu? Jailbreak yapmadığı sürece orijinal bir yazılımı alacak ve size para kazandıracak bir topluluğu mu, yoksa telefonuna her halükarda sizin para kazanmayı umduğunuz bir yazılımın bedava kurulabileceği bir platformu mu? Konuya yazılımından para kazanan profesyoneller açısından bakın, IOS'un sunduğu yazılım çözümlerinin neden daha iyi olduğunu çok daha rahat kavrarsınız.
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