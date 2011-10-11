iPhone 4S'nin performans sonuçları ve parça maliyetleri

Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 4S için ilk performans sonuçları yayınlandı. Geekbench ile yapılan testlerde iPhone 4S, iPhone 4 ve iPad 2 ile karşılaştırıldı. Aynı zamanda iPhone 4S'nin parça maliyetlerine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu videomuzda iPhone 4S'ye ilişkin son gelişmeleri değerlendiriyor, telefonun performansına bakıyoruz.

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