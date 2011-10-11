iPhone 4S'nin performans sonuçları ve parça maliyetleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 4S için ilk performans sonuçları yayınlandı. Geekbench ile yapılan testlerde iPhone 4S, iPhone 4 ve iPad 2 ile karşılaştırıldı. Aynı zamanda iPhone 4S'nin parça maliyetlerine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu videomuzda iPhone 4S'ye ilişkin son gelişmeleri değerlendiriyor, telefonun performansına bakıyoruz.
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Konu açılmış ve 2 dk sonra yorum yapmışsınız. Acaba videoyu hangi ara izlediniz de yorum yaptınız?
Tam yukarıdaki mesajımı yazdım kontrol ediyordum ki sizin yorumunuzu gördüm.Denk geldi aslında.Buraya da kopyalayayım.
iOS, sistemi son derece az yoran bir işletim sistemidir.Android, işlemciyi ve RAM'i nerede kullanacağını bilemeden sonuna kadar harcayıp sistem kararsızlıklarına sebep olan bir işletim sistemidir.Yani çift çekirdekleri gözünüzde fazla büyütmeyin.Olay işletim sisteminin çalışma mantığında yatıyor.iPhone 4S'in RAM'i daha yüksek olsaydı tabi ki daha iyi olurdu.Ayrıca 512 MB olduğu konusunda bir bilgi yok.Büyük ihtimalle 1 GB RAM var.Ama kesin değil.
iOS'a yazılan tüm oyunlar iOS'a göre optimize ediliyor.Yani indirdiğinizde kasan bir oyun bulamazsınız.Zaten kasma ihtimali de düşüktür.Android açık kaynak kodludur.Önüne gelen oyun/program yazar.Virüs kaynar.İndirirsiniz kasar.Optimize edilmez çünkü.Ve Google Depo'ya gönderilen hiçbir oyunu/programı kondtrol etmiyor.Yani Andorid'de görünürde çok fazla oyun/program var ama yarısı çöp.Bunun herkes farkındadır sanırım.
Yani Android'in sistem gereksinimlerinin sürekli yükseltilmesinin sebebi sistemi verimli kullanamamasıdır.Yeni özellikler eklendiğinde üreticiler mecburen daha yüksek saat hızlarında çalışan işlemciler koyuyor.Millet de buradan Android'ler iOS'tan daha hızlı çalışıyor sanıyor.Halbuki ilgisi yok. Dediğiniz gibi çift çekirdekli olup ta ana menüde bile takılan Android'ler ortada. 1.2 GHz'de çalışıp, 800 MHz'de çalışan iPhone 4'ten gerek oyunlarda, gerek genel kullanımda daha kötü sonuçlar veren Android'ler insanları maalesef hiç düşündürmüyor.
Android performans açısından bu kadar geride kalıyor.Görünürde iyi çalışan ama sistem ve şarj canavarı bir işletim sistemidir Android.
iPhone 4'te aslında 1 GHz'lik bir işlemci var.ama Apple saat hızını 800 MHz'e düşürdü.Çünkü 1 GHz'e ihtiyaç duymuyor. Peki 1 GHz'de çalışsa daha mı iyi olurdu? Tabi ki daha iyi olurdu.Ama Apple gerek duymamış.Şarj durumunu da düşünmüş olmalı.4S'te saat hızı 900-1000 MHz'e çekildi ve A4'ten A5 işlemciye geçiş yapıldı.Ortalama 2 kat hız artışı sağlandı. GPU ise şu anda hiçbir modelde bulunmayan müthiş bir GPU. Grafik olarak ortalama 6.8 ( 7 ) kat daha iyi performans elde ediliyor.
Aslında Symbian da bir nevi iOS gibi çalışıyor ama yanlış programlanmış, düzeltilmemiş saçma bir sistem olduğundan bu iki sistemden de geri kalıyor.Ama Anna ve Belle ile performans olarak çok iyi yerler geldiler.Symbian cihazlara düşük işlemciler, RAM'ler takılmasının sebebi de budur aslında.Daha üst bir model koysalar da işe yaramayacak çünkü.
2012'de 4 çekirdekli 2.5 GHz hızında çalışan 4.65 inç lik Android telefonlar gelecek.Açıkçası bu milleti keriz yerine koymaktan başka bir şey değil.
Bunların aksini yazmaya veya kanıtlamaya çalışmayın. Bunlar Google tarafından da bilinen, gizlenmeye çalışılan ama pek te gizlenemeyen gerçeklerdir.İki işletim sisteminin de çalışma mantığını araştırırsanız yazdıklarımın hepsinin doğru olduğunu anlayacaksınız.Yani yorum yapmaya kalkamadan önce isterseniz araştırma yaparak kendinize bir iyilik edin.
Her şeye rağmen Android iyi bir işletim sistemi.Gün geçtikçe gelişiyor gittikçe güzel bir hal alıyor.Şu anki durum tabi ki iOS > Android > Symbian. Ve bu kıyaslamanın değişmesi pek olası gözükmüyor.
Saygılar, NomadCRY.