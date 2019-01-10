iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?

Neden Apple ürünleri kullanıyorum? Soruyorsunuz, neden arıyorsunuz, bu videoda bütün sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Bu videoyu baştan sona iPhone ve iPad ile hazırladım.

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Yayın akışı:

01:40 iPhone XR Kutusundan çıkıyor

09:42 Kutu açma videosu sonrası dosyaları iPad'e aktarıyoruz

12:50 Çekilen kutu açma videosunu iPad'e işlemeye başlıyorum

26:10 Render alıyorum ve süreye, şarj durumuna bakıyoruz

27:57 Son yorumlar ve Kapanış

İşim gereği sürekli olarak yurt içinde veya yurt dışında etkinliklere katılıp orada olup biten her şeyi video olarak sizlere aktarmam gerekiyor.

Kimi zaman günlerce süren etkinliklerde binlerce adım atmamız, onlarca farklı fuar alanı dolaşıp yeni ne varsa kayıt altına almamız gerekiyor.

Kayıt ediyor, işliyor ve sunuculara gönderip yayına hazır hale getiriyoruz. Bu süreçte çantam ne kadar hafif olursa o kadar az yoruluyor, o kadar fazla iş çıkartabiliyorum.

İşte bu yüzden son bir kaç yıldır videoları iPhone ile çekiyor iPad veya Macbook ile işliyor ve sizlere aktarıyorum. iPad 11 ile birlikte keşfettiğim LumaFusion isimli video işleme uygulaması sonrası artık Macbook'a da ihtiyacım kalmadı ve iPhone ile video çekip, iPad ile işleyip yayına hazır hale getirmem mümkün hale geldi.

Bu videoda video hazırlama sürecini baştan sona uygulamalı anlatıyor ve Apple ürünlerinin en azından şimdilik benim için bir seçim değil bir zorunluluk olduğunu görmenizi istiyorum.

Her şey nedenleri ile bu videoda.