iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?

Genel Yayın Yönetmeni
Neden Apple ürünleri kullanıyorum? Soruyorsunuz, neden arıyorsunuz, bu videoda bütün sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Bu videoyu baştan sona iPhone ve iPad ile hazırladım.
4K izlemek için Youtube'u tercih edin
Yayın akışı:
00:00 Giriş
00:25 Kullanılan cihazlar
01:40 iPhone XR Kutusundan çıkıyor
09:42 Kutu açma videosu sonrası dosyaları iPad'e aktarıyoruz
12:50 Çekilen kutu açma videosunu iPad'e işlemeye başlıyorum
26:10 Render alıyorum ve süreye, şarj durumuna bakıyoruz
27:57 Son yorumlar ve Kapanış
İşim gereği sürekli olarak yurt içinde veya yurt dışında etkinliklere katılıp orada olup biten her şeyi video olarak sizlere aktarmam gerekiyor.
Kimi zaman günlerce süren etkinliklerde binlerce adım atmamız, onlarca farklı fuar alanı dolaşıp yeni ne varsa kayıt altına almamız gerekiyor.
Kayıt ediyor, işliyor ve sunuculara gönderip yayına hazır hale getiriyoruz. Bu süreçte çantam ne kadar hafif olursa o kadar az yoruluyor, o kadar fazla iş çıkartabiliyorum.
İşte bu yüzden son bir kaç yıldır videoları iPhone ile çekiyor iPad veya Macbook ile işliyor ve sizlere aktarıyorum. iPad 11 ile birlikte keşfettiğim LumaFusion isimli video işleme uygulaması sonrası artık Macbook'a da ihtiyacım kalmadı ve iPhone ile video çekip, iPad ile işleyip yayına hazır hale getirmem mümkün hale geldi.
Bu videoda video hazırlama sürecini baştan sona uygulamalı anlatıyor ve Apple ürünlerinin en azından şimdilik benim için bir seçim değil bir zorunluluk olduğunu görmenizi istiyorum.
Her şey nedenleri ile bu videoda.
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dslr kameradan daha mı iyi çekiyor?Hayır
Saat yanında mı geliyor?Hayır.
Ipad yanında mı geliyor?Hayır.
sonra fanboy diyince kızıyorsun.
Elimde Note 9, Galaxy Watch ve Galaxy Tab var. Bu yaptığım şeyi yapamıyorum :) Bu yüzden aynı şekilde Apple ürünleri ile yapıyorum.
SLR kamera aldınız diyelim, telefon ile bir taşınabilirliği sunacak mı? Hangi lens ile nerede ne kadar süre çekim yapabileceksiniz? iPhone kadar hızlı odak yapan modeller ne kadar satılıyor bir fikriniz var mı?
Apple ürünleri evet pahalılar :) Hem de çok pahalılar ama içerik üreten herkesin elinde bir Apple ürünü olması rastlantı mı sizce? Hepsi mi özenti? Bu videoyu izleyip böyle yorum yazılabiliyorsa daha yapabileceğimiz bir şey yok demek ki. İçerik üreten neden Apple ürünü kullanıyor, ancak bir şeyler üretmeye başlayınca anlaşılıyor sanırım.
Elime ayda 10k geçmesine rağmen Apple'a tövbe ettim. iPhone 3G modelinden iPhone 7'e kadar kullanan bir kullanıcıydım. + ve 256GB modellerini.
Erdi Özüağ bu sitenin en iyi ve kaliteli editörü dediğimde birkez daha ne kadar haklı olduğuma şaşırmadım.