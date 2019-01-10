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iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?

4 ay
12,5b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Neden Apple ürünleri kullanıyorum? Soruyorsunuz, neden arıyorsunuz, bu videoda bütün sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Bu videoyu baştan sona iPhone ve iPad ile hazırladım.
4K izlemek için Youtube'u tercih edin
Yayın akışı: 
00:00 Giriş
00:25 Kullanılan cihazlar
01:40 iPhone XR Kutusundan çıkıyor
09:42 Kutu açma videosu sonrası dosyaları iPad'e aktarıyoruz
12:50 Çekilen kutu açma videosunu iPad'e işlemeye başlıyorum 
26:10 Render alıyorum ve süreye, şarj durumuna bakıyoruz
27:57 Son yorumlar ve Kapanış 
İşim gereği sürekli olarak yurt içinde veya yurt dışında etkinliklere katılıp orada olup biten her şeyi video olarak sizlere aktarmam gerekiyor.
Kimi zaman günlerce süren etkinliklerde binlerce adım atmamız, onlarca farklı fuar alanı dolaşıp yeni ne varsa kayıt altına almamız gerekiyor.
Kayıt ediyor, işliyor ve sunuculara gönderip yayına hazır hale getiriyoruz. Bu süreçte çantam ne kadar hafif olursa o kadar az yoruluyor, o kadar fazla iş çıkartabiliyorum.
İşte bu yüzden son bir kaç yıldır videoları iPhone ile çekiyor iPad veya Macbook ile işliyor ve sizlere aktarıyorum. iPad 11 ile birlikte keşfettiğim LumaFusion isimli video işleme uygulaması sonrası artık Macbook'a da ihtiyacım kalmadı ve iPhone ile video çekip, iPad ile işleyip yayına hazır hale getirmem mümkün hale geldi.
Bu videoda video hazırlama sürecini baştan sona uygulamalı anlatıyor ve Apple ürünlerinin en azından şimdilik benim için bir seçim değil bir zorunluluk olduğunu görmenizi istiyorum. 
Her şey nedenleri ile bu videoda.

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caneycaney 4 ay en beğenilen
iphone xs max aldığın fiyata tepe seviye android+galaxy watch+ipad+dslr kamera alırsın bunları söylemiyorsun ama :)
dslr kameradan daha mı iyi çekiyor?Hayır
Saat yanında mı geliyor?Hayır.
Ipad yanında mı geliyor?Hayır.
sonra fanboy diyince kızıyorsun.
iphone xs max aldığın fiyata tepe seviye android+galaxy watch+ipad+dslr kamera alırsın bunları söylemiyorsun ama :)dslr kameradan daha mı iyi çekiyor?Hayır...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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Speed-Step 4 ay caneycaney
Kızmıyorum sadece neden böyle dediğinizi anlamıyorum :)
Elimde Note 9, Galaxy Watch ve Galaxy Tab var. Bu yaptığım şeyi yapamıyorum :) Bu yüzden aynı şekilde Apple ürünleri ile yapıyorum.
SLR kamera aldınız diyelim, telefon ile bir taşınabilirliği sunacak mı? Hangi lens ile nerede ne kadar süre çekim yapabileceksiniz? iPhone kadar hızlı odak yapan modeller ne kadar satılıyor bir fikriniz var mı?
Apple ürünleri evet pahalılar :) Hem de çok pahalılar ama içerik üreten herkesin elinde bir Apple ürünü olması rastlantı mı sizce? Hepsi mi özenti? Bu videoyu izleyip böyle yorum yazılabiliyorsa daha yapabileceğimiz bir şey yok demek ki. İçerik üreten neden Apple ürünü kullanıyor, ancak bir şeyler üretmeye başlayınca anlaşılıyor sanırım.
Kızmıyorum sadece neden böyle dediğinizi anlamıyorum :)Elimde Note 9, Galaxy Watch ve Galaxy Tab var. Bu yaptığım şeyi yapamıyorum :) Bu yüzden aynı şekild...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Cute Hentai 4 ay
Reklamları izlediniz. Tek markanın reklamını.
Elime ayda 10k geçmesine rağmen Apple'a tövbe ettim. iPhone 3G modelinden iPhone 7'e kadar kullanan bir kullanıcıydım. + ve 256GB modellerini.
Erdi Özüağ bu sitenin en iyi ve kaliteli editörü dediğimde birkez daha ne kadar haklı olduğuma şaşırmadım.
Reklamları izlediniz. Tek markanın reklamını.Elime ayda 10k geçmesine rağmen Apple'a tövbe ettim. iPhone 3G modelinden iPhone 7'e kadar kullanan bir kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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2 Avatar Avatar
kilinchaci 4 ay
videoyu izledim, inceleme videosu değil ki eksi yönlerinden bahsetsin. artı yönlerinin neler olduğuna dikkat çekmiş, bugün tablet ihtiyacı olan koşa koşa ipad pro almıyor zaten.
ipad pro nun rakibi yok bir tablet olarak şu anda en güçlü mobil cihazdır. içerik üreten birisi için zaten ve mac veya surface den daha kullanışlı daha taşınabilir ve pil konusunda tüm dizüstülerden iyidir.
herkes o fiyata dslr artı bilmem ne yazmış da, 4k 60 fps güzel bir video çeken telefondan bahsediyoruz. bence video konusunda da xs gibi düzgün odak kaybetmeden beyaz ayarı yapan ois düzgün çalışan bir telefon görmedim. ayrıca dslr ile fotoğraf video çekmek zahmetlidir evet daha kaliteli video alacak ama çıkarıp telefondan çekmek varken neden uğraşsın üstelik koskoca makineyi de taşımamış oluyor.
ipad pro nun işlevi olarak rakibi yok onu aldıktan sonra telefon olarak tabi ki iphone alırsın. en basitinden airdrop ile dosya aktarımı çok hızlı. paran varsa son modelini alır geçersin. bir de bu adamın işi içerik üretmek yani sizin eleştirdiğiniz videoları üreterek para kazanıyor. sokakta orada burada boş boş gezip son model telefonla hava atan bir adamdan bahsetmiyoruz.üstelik kaç tane tablet telefon fotoğraf makinesi vs inceliyor deneyimliyor.
apple watch da akıllı saat olarak fiyatı fazla ama onun da karşısında şu var diyemezsin. iphone varsa başka saat almazsın.bence akıllı saat ne sunarsa sunsun tamamen gereksiz. şarj olayından dolayı.
sonuç olarak şu pratikliği sunabilen bir telefon ve bir tablet öneriniz varsa söyleyin.
reklam yapıyor diyenler oradaki cihazların ne kadar meblağ olduğunu bir daha hesaplasın, almayı düşünüyordum da kararsızdım diyebileceğin bir şey yok ortada.
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Salvatuon 4 ay
Elinize saglik. Gercekten de cok guzel bir vide olmus.
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Drysdale 4 ay
Render alana kadar toplamda 13 dakikalık video süresi yok muydu?
render alınan video parçaları sanki 2 defa çekilmiş ya da ona benzer şey var sanırım. İşin içinden çıkamadım :) ama yapılan işi ve emeği ve tercih sebebini gösteren güzel bir çalışma olmuş. Aynı video'ları bir ultrabookta da yaparsanız sanırım daha objektif davranılmış olacak.
(Not: Video olayı ile ilgili açıklama yapan olursa sevinirim.)
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Baveran 4 ay Drysdale
İlk editlediği video 13 dakikalık iPhone xr kutu açılımı 8 ocakta. O videonun amacı montajın nasıl yapıldığını göstermek. 10 ocakta olan 29 dakikalık videoda bu videonun son 3 dakika eklenmemiş hali. Burdada render performansını göstermek istemiş. İkisi ayrı videolar yani.
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Xloud 4 ay
Fondoten no kaç?
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eyoruk 4 ay
İpad yeni pro modelinin pil bataryaları eskı modellerınden daha mı iyi arkadaşlar ? Sımdı pil performansı cok iyi ama 3 yıl sonra sizi yarıda bırakacak mı ? O kadar para verdikten sonra hoş değil bu
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Mr. Jingles 4 ay
Hâlâ bazı anlayışı kıt arkadaşlar gelmiş o fiyata DSLR, Note 9 şunu alırsın bunu alırsın diyor. E o zaman yap hadi bu işleri o cihazlarla. Biz demiyoruz ki bu cihazlar ucuz. Ama bu işlerlerle uğraşıyorsanız ve içerik üretip sosyal mecralardan paylaşım yapıyorsanız Apple ürünleri kullanmanın ne denli işinizi kolaylaştırdığını görüyorsunuz. DSLR aldın videoyu çektin Galaxy Tab’a aktardın. Şu işlemleri yap bakalım ne kadar uğraşıyorsun. Dahası bu kadar profesyonel uygulamayı Galaxy Tab’da bulacak mısın o bile muamma. Videonun işlenmesi işlenme süresi de cabası. Eleştirirken lütfen beyninizi çalıştırın.
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atillagoguslu 4 ay
Sitenin kitle kalitesi çok düşmüş. Bu başlıkta çok belli oldu.
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esmerbuyucu 4 ay
Mesut Çevik bu siteye ve takip edenlere çok fazla. Bunu yine anlamış olduk.
Elinden Çinçançon markası telefonlar düşmeseydi yere göğe sığdıramazlardı. Ucuz mezar olsa erkenden girersiniz siz de hayatını rahat yaşamak isteyenlere karışmayın.
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Lord Melkor 4 ay
Bu adama eskiden de android fanboyu denirdi. Tabi zamanlar daha iosla içli dışlı değildi.
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u.r.k. 4 ay
O kadar para verip videoda south park karakteri gibi acayip bir tonda gözükmek.
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grafman09 4 ay u.r.k.
Sanki odadaki spotlar fazla gelmiş, pudralı gibi çıkmış.. Işıktan bence..
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