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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPod'un babasından, Scott Forstall'ın ayrılışıyla ilgili çarpıcı açıklama

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iMac ile birlikte yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan iPod'un babası olarak bilinen Tony Fadell, iOS'den sorumlu üst düzey yönetici Scott Forstall'ın 2013 yılında Apple'dan ayrılacak olmasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

BBC'ye verdiği röportajda Forstall'ın yapısı ve onunla olan iş ilişkisi hakkındaki soruya yanıt vermek istemediği söyleyen Fadell, Forstall'ın ayrılışını ise "hakedilmiş ve yaşanılması gereken"  olarak yorumladı.

İlk defa 2001 yılında gün yüzüne çıkan iPod'un "Godfather"'ı olarak bilinen Tony Fadell, 2008 yılında Apple'dan ayrılmış ancak Steve Jobs'un özel danışmanı olarak Apple'a destek vermeyi sürdürmüştü. Kapalı kapılar arkasında olanları kesin olarak bilmek zor ancak sızan bilgilere göre Fadell ile Forstall, birlikte çalışırken birçok zaman fikir ayrılığı yaşamış; özellikle de iPhone'un işletim sistemi konusunda yaşanan fikir ayrılığı Fadell'in Apple'dan ayrılışına zemin hazırlamıştı. 


http://www.bbc.co.uk/news/technology-20529417 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Şu IPod'un fiyatları artmasaydı eyiyidi:(
Godfather demişler ya..
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The End Baba 6 yıl
İpod'un babası çünkü anasını........
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V4LKyR 6 yıl
Fadell, Forstall falan karıştı kafamda.
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imse0102 6 yıl

Başar. İyi haber!
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Raikirin 6 yıl imse0102
imse0102
Başar. İyi haber!
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Bu mesajlar nedir? Türkçe bilmeyen biri tarafından yazılmış gibi.Çoğu konuda buna benzer mesajlar var.
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memoseler 6 yıl
Fikir ayrılığından neden şirketten ayrılıyor. Ben olsam benim fikrim yapılmadığı takdirde başarılı olunduysa tebrik ederim. Ancak benim fikrim dinlenmediği için başarısız olunduysa ALLLL diye bağırır copumu çekerim arkadaş. O kadar yüzlerine vururum ki yüzüme bakmaz olurlar
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redplay 6 yıl memoseler
memoseler
Fikir ayrılığından neden şirketten ayrılıyor. Ben olsam benim fikrim yapılmadığı takdirde başarılı olunduysa tebrik ederim. Ancak benim fikrim dinlenmediği için başarısız olunduysa ALLLL diye bağırır copumu çekerim arkadaş. O kadar yüzlerine vururum ki yüzüme bakmaz olurlar

liseli apple çalışanı
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