iPod'un babasından, Scott Forstall'ın ayrılışıyla ilgili çarpıcı açıklama



Apple'ın iMac ile birlikte yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan iPod'un babası olarak bilinen Tony Fadell, iOS'den sorumlu üst düzey yönetici Scott Forstall'ın 2013 yılında Apple'dan ayrılacak olmasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.



BBC'ye verdiği röportajda Forstall'ın yapısı ve onunla olan iş ilişkisi hakkındaki soruya yanıt vermek istemediği söyleyen Fadell, Forstall'ın ayrılışını ise "hakedilmiş ve yaşanılması gereken" olarak yorumladı.



İlk defa 2001 yılında gün yüzüne çıkan iPod'un "Godfather"'ı olarak bilinen Tony Fadell, 2008 yılında Apple'dan ayrılmış ancak Steve Jobs'un özel danışmanı olarak Apple'a destek vermeyi sürdürmüştü. Kapalı kapılar arkasında olanları kesin olarak bilmek zor ancak sızan bilgilere göre Fadell ile Forstall, birlikte çalışırken birçok zaman fikir ayrılığı yaşamış; özellikle de iPhone'un işletim sistemi konusunda yaşanan fikir ayrılığı Fadell'in Apple'dan ayrılışına zemin hazırlamıştı.





http://www.bbc.co.uk/news/technology-20529417