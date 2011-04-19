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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 10.2.2 güncellemesi yayınlandı

8 yıl
9,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, bazı iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcılarının iTunes'da karşılaştıkları sorunları gidermek üzere iTunes 10.2.2 güncellemesini yayınladı.

Yayınlanan güncelleme çeşitli kullanıcılar tarafından dile getirilen iPad'in eşzamanlanması esnasından iTunes'un tepki vermemesine, Fotoğrafların iPod Touch, iPhone ve iPad ile eşzamanlanmasının gerçekleşmemesi ya da uzun sürmesine neden sorunları giderirken; iTunes'un genel performansını ve kararlılığını arttırıyor.

Kullanıcılar güncellemeyi Apple'ın Software Update uygulaması ya da iTunes'un kendi sayfası üzerinden yükleyebilirler.


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In-ception 8 yıl
Her update te Bonjour Service problem oluyor. Nedir bu güncelleme belası?
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DH Misafiri 8 yıl
su itunes cloud isine girse yada direk safariye entegre olsada kurtulsak :D bide iphone icin sadece iSync yetse
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Brumack 8 yıl
nasıl bir kararlılıksa yıllardır artamadı gitti. hep aynı rezil performans, takılmalar vesaire..iphone olmasa yüzüne bakmam.
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Ahmet© 8 yıl
az önce indirdim mobile me uygulamasıda geldi sanırım bakıcam şimdi :D
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