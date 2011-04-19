iTunes 10.2.2 güncellemesi yayınlandı

Apple, bazı iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcılarının iTunes'da karşılaştıkları sorunları gidermek üzere iTunes 10.2.2 güncellemesini yayınladı.

Yayınlanan güncelleme çeşitli kullanıcılar tarafından dile getirilen iPad'in eşzamanlanması esnasından iTunes'un tepki vermemesine, Fotoğrafların iPod Touch, iPhone ve iPad ile eşzamanlanmasının gerçekleşmemesi ya da uzun sürmesine neden sorunları giderirken; iTunes'un genel performansını ve kararlılığını arttırıyor.

Kullanıcılar güncellemeyi Apple'ın Software Update uygulaması ya da iTunes'un kendi sayfası üzerinden yükleyebilirler.