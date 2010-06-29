iWork, iPad'den sonra iPhone'a mı geliyor ?

Apple, iPad'le birlikte, iWork ofis paketinin iPad versiyonunu AppStore aracılığıyla satışa sunmuştu. Keynote, Pages ve Numbers olmak üzere 3 programın oluşturduğu iWork, Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, önümüzdeki dönemde iPhone'a kullanıcılarına sunulacak.

Apple'ın İngiltere, Kanada ve Avustralya sitelerinde iPhone 4 satın alma işlemi tamamlanmadan önce kullanıcılara tavsiye edilen AppleCare garanti programının içeriğine göz atıldığında, Yazılımsal Destek bölümünün altında "Apple'ın geliştirdiği iPhone uygulamalarının ya da iPhone için iWork'ün kullanılması" yer alıyor. Sitedelerdeki bu açıklamayla birlikte iOS 4'ün Bluetooth'lu klavyeleri desteklediğini göz önüne aldığımızda iPhone uyumlu iWork iddialarının gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu aşikar..

iPhone 4'ün tanıtıldığı günde Apple'ın iPhone 4'deki Mail uygulaması için hazırladığı tanıtım bölümündeki görselde de mail içeriğindeki sunum eklentisi için "Keynote ile aç" seçeneği görülüyordu ancak Apple kısa bir süre içersinde görselde güncellemeye giderek seçeneği "iBook ile aç" olarak değiştirmişti.

İlk yayınlanan görsel

Güncellenen görsel