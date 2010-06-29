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iWork, iPad'den sonra iPhone'a mı geliyor ?

8 yıl
9,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iWork, iPad'den sonra iPhone'a mı geliyor ?
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Apple, iPad'le birlikte, iWork ofis paketinin iPad versiyonunu AppStore aracılığıyla satışa sunmuştu. Keynote, Pages ve Numbers olmak üzere 3 programın oluşturduğu iWork, Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, önümüzdeki dönemde iPhone'a kullanıcılarına sunulacak.

Apple'ın İngiltere, Kanada ve Avustralya sitelerinde iPhone 4 satın alma işlemi tamamlanmadan önce kullanıcılara tavsiye edilen AppleCare garanti programının içeriğine göz atıldığında, Yazılımsal Destek bölümünün altında "Apple'ın geliştirdiği iPhone uygulamalarının ya da iPhone için iWork'ün kullanılması" yer alıyor. Sitedelerdeki bu açıklamayla birlikte iOS 4'ün Bluetooth'lu klavyeleri desteklediğini göz önüne aldığımızda iPhone uyumlu iWork iddialarının gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu aşikar..

iPhone 4'ün tanıtıldığı günde Apple'ın iPhone 4'deki Mail uygulaması için hazırladığı tanıtım bölümündeki görselde de mail içeriğindeki sunum eklentisi için "Keynote ile aç" seçeneği görülüyordu ancak Apple kısa bir süre içersinde görselde güncellemeye giderek seçeneği "iBook ile aç" olarak değiştirmişti.

iWork, iPad'den sonra iPhone'a mı geliyor ?
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İlk yayınlanan görsel

iWork, iPad'den sonra iPhone'a mı geliyor ?
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Güncellenen görsel


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DH Misafiri 8 yıl
Office Mobile 2010 akar, iWork bakar :)
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marikanwap 8 yıl

DH Misafiri

Office Mobile 2010 akar, iWork bakar :)

Ne alaka? MS Office iPhone'da çalışıyorda bizim mi haberimiz yok bay funboy?
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Batuist 8 yıl
yazılım desteği gerçekten güzel...
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Brainy 8 yıl
Haber için teşekkürler.
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vidoko 8 yıl
güzel olmaz, müthiş hiç olmaz,, olursa sony olur:))
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O.Beverly 8 yıl
Çok güzel bir haber,gerçekse harika olur fakat umarım iMovie gibi yalnızca iPhone 4 'e has olmaz.
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leqendarym 8 yıl
İpod Touch'a da gelir dimi?
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bilgehankalkan 8 yıl

leqendarym

İpod Touch'a da gelir dimi?


Evet gelir çünkü o da iPhone gibi iOS kullanmakta.
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monsieurje 8 yıl
süper olur
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FoxHound 8 yıl
Güzel haber...
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