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İddia: Apple Tablet'in üretimine Şubat ayında başlanacak

9 yıl
13,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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İddia: Apple Tablet'in üretimine Şubat ayında başlanacak
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Yine, yeni, yeniden Apple Tablet dedikodusu ancak bu seferki biraz daha farklı. Oppenheimer & Co'ın analistlerinden Yair Reiner tarafından ortaya atılan bu iddia diğerlerinden farklı olarak çıkış tarihi üzerine ve Tablet'in Apple'a kazandıracaklarına odaklanmış.

Reiner'ın yaptığı araştırmalara dayandırdığı öngörüsüne göre Apple'ın merakla beklenen 10.1 inçlik Tablet cihazının üretimine Şubat ayında başlanacak ve Nisan-Mayıs ayı içersinde kullanıcılara sunulacak (Nisan ayının Apple'ın kuruluş ayı ve 2 senedir iPhone OS'in bir sonraki versiyonunun geliştirici kitinin dağıtımına başlandığı ay olduğunu belirtelim). Satışa sunulmasının ardından tablet her bir çeyrekte yaklaşık 1000 dolarlık satış fiyatıyla 1-1,5 milyon adet sayılacak ve firmanın hisse başına gelirlerine $0.22-$0.38'lık katkı yapacak.

Digitimes da yakın zamanda OLED ekranlı Apple Tablet'in çıkış tarihinin mali sebeplerden dolayı 2010 yılının ikinci yarısına sarktığını iddia etmişti.


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honneur 9 yıl
Bu tablette nvidianın fermisine döndü habire tarih ama ortada mal yok :)))
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Mertcan. 9 yıl
Tablet hakkında kimse kesin konuşmuyor böyle iddaalarla filan bir gün bir bakıcaz çıkmış aniden :D
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fatihcanery 9 yıl
tasarımlarına hastayım apple'in ,bu kadar mı temiz işçilik olur ya...
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Sylargray 9 yıl

fatihcanery

tasarımlarına hastayım apple'in ,bu kadar mı temiz işçilik olur ya...

Yukarıdaki resim internetteki konseptlerden biri sadece
Ama genel anlamda katılıyorum.
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