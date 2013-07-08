I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar"

Dünyanın en gelişmiş akıllı saati olarak lanse edilen I'm Watch, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyor. Android işletim sistemini kullanan yeni nesil akıllı saate ilişkin merak edilen tüm detaylar video incelememizde.

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