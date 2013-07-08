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I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar"

5 yıl
18,2b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en gelişmiş akıllı saati olarak lanse edilen I'm Watch, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyor. Android işletim sistemini kullanan yeni nesil akıllı saate ilişkin merak edilen tüm detaylar video incelememizde.
 

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Gordon Freedos 5 yıl en beğenilen
Telefonu şarja takacağım,
Tableti şarja takacağım,
Laptopı şarja takacağım,
Saati şarja takacağım,

ee kettle' ı nereye takacağım? çayda mı içmeeeeayh ?

Telefonu şarja takacağım,Tableti şarja takacağım,Laptopı şarja takacağım,Saati şarja takacağım,ee kettle' ı nereye takacağım? çayda ...
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2 Yanıt Yanıtla +189
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scaryscreen 5 yıl
Ağlar mı Mesut Çevik bir üyeyi kaybettiğinde?
Üzülür mü?
Kırılır mı içten içe..?
Yitirir mi kendine olan inancını?
Bir User'ı yitirdiğinde,

Canı yanar mı?
Hisseder mi Ömer, Banlı geçen günlerin açtığı yaraları?
Sever mi hiç bir Üyeyi körükörüne?
Aşık olur mu?
Güvenir mi?
Ve kaybeder mi oyunu en güzel yerinde?
Karşılık beklemeden kendini banlar mı fütursuzca donanımhaberde?

Ve soğur mu Citizen?
Bir üye soğursa bakışlardan…
Geceye sığınır mı?
Korkar mı?
Çırpınır mı?
Ve yerli yersiz çıldırır mı?

Cezalarımı kaldırın gözünüzü yiyeyim yazamıyorum çok kötüyüm
Ağlar mı Mesut Çevik bir üyeyi kaybettiğinde?Üzülür mü?Kırılır mı içten içe..?Yitirir mi kendine olan inancını?Bir User'ı yitirdiğinde...
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asdfg_1453 5 yıl
Artık saate zamanı öğrenmek için değil, şarjın ne zaman biteceğini öğrenmek için bakacaz.

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mustafa1300 5 yıl
fiyat biraz fazla geldi bana
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DH Misafiri 5 yıl
bin kat daha iyi youtube.com/...
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sfx 5 yıl
çok salakça bi konsept. gereksiz. bence geleceği yok.
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orhanyıldız 5 yıl
Fiyat uçukmuş. Daha menüde akıcı olarak gezilemiyor.
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TORU-NAGA 5 yıl
Batarya ömrü 1 ay olmadan almam.
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suleyman5000 5 yıl
bükülebilir ekranlar cıksın o zaman bu saatler iş görür hatta gerçek saatleri sollar
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theyapici 5 yıl
fikir güzel ama batarya ömrü kötü hergün hergün şarja saati de tak sıkar
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Executor06 5 yıl
5 saat pil ömrüyle şuan hiç kullanışlı değil
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VagueMan 5 yıl
helal olsun
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Recharged 5 yıl
Yakında kendimizide şarja takmak zorunda kalırsak şaşırmayaccağım.Açıkcası kendim saat sevmem ve kullanmam.Pek ilgimi çekmedi fakat güzel düşünülmüş olmasına rağmen fiyat bana fazla geldi.Türkiye'de pek ilgi göreceğini düşünmüyorum.
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