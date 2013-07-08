I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|fiyat biraz fazla geldi bana
|bin kat daha iyi youtube.com/...
|çok salakça bi konsept. gereksiz. bence geleceği yok.
|Fiyat uçukmuş. Daha menüde akıcı olarak gezilemiyor.
|Batarya ömrü 1 ay olmadan almam.
|bükülebilir ekranlar cıksın o zaman bu saatler iş görür hatta gerçek saatleri sollar
|fikir güzel ama batarya ömrü kötü hergün hergün şarja saati de tak sıkar
|5 saat pil ömrüyle şuan hiç kullanışlı değil
|helal olsun
|Yakında kendimizide şarja takmak zorunda kalırsak şaşırmayaccağım.Açıkcası kendim saat sevmem ve kullanmam.Pek ilgimi çekmedi fakat güzel düşünülmüş olmasına rağmen fiyat bana fazla geldi.Türkiye'de pek ilgi göreceğini düşünmüyorum.
Tableti şarja takacağım,
Laptopı şarja takacağım,
Saati şarja takacağım,
ee kettle' ı nereye takacağım? çayda mı içmeeeeayh ?
Üzülür mü?
Kırılır mı içten içe..?
Yitirir mi kendine olan inancını?
Bir User'ı yitirdiğinde,
Canı yanar mı?
Hisseder mi Ömer, Banlı geçen günlerin açtığı yaraları?
Sever mi hiç bir Üyeyi körükörüne?
Aşık olur mu?
Güvenir mi?
Ve kaybeder mi oyunu en güzel yerinde?
Karşılık beklemeden kendini banlar mı fütursuzca donanımhaberde?
Ve soğur mu Citizen?
Bir üye soğursa bakışlardan…
Geceye sığınır mı?
Korkar mı?
Çırpınır mı?
Ve yerli yersiz çıldırır mı?
Cezalarımı kaldırın gözünüzü yiyeyim yazamıyorum çok kötüyüm