Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi talep ediyor

    Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili SU7 Ultra'yı satın alan yüzlerce müşteri, binlerce dolar ödeyerek aldıkları opsiyonel karbon fiber kaputun sadece "dekoratif" amaçlı olduğunu öğrenince öfkelendi.

    Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi istiyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin elektrikli spor otomobili SU7 Ultra, karbon fiber motor kaputuyla ilgili yaşanan bir krizle gündemde. Yüzlerce araç sahibi, 42.000 yuan (yaklaşık 5.800 dolar) gibi yüksek bir fiyatla opsiyonel olarak sunulan karbon fiber kaputun, vaat edilen performansı sunmaması üzerine tam para iadesi talep ediyor.

    Xiaomi bu parçanın özellikle yüksek performanslı sürüş sırasında fren sistemini soğutacağı ve aracın ön bölümünde ek bastırma kuvveti (downforce) sağlayacağı yönünde bir pazarlama stratejisi yürütmüştü. Ancak otomobilin en dikkat çekici ve pahalı opsiyonlarından biri olan çift hava kanallı karbon fiber kaputun, reklamının yapıldığı gibi işlevsel olmadığı ve sadece dekoratif amaçlı olduğu ortaya çıktı.

    Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi istiyor Tam Boyutta Gör
    Otomobil tutkunları ve içerik üreticileri tarafından yapılan bağımsız testler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Yapılan denemelerde karbon fiber kaputun hava akışını artırmadığı, tüketicilerin beklediği ek bastırma kuvvetini sağlamadığı ve standart kaputtan hiçbir farkının olmadığı görüldü. Doğal olarak kaputun iç yapısının standart versiyondan farklı olmaması müşterilerde öfkeye yol açtı.

    Xiaomi pazarlama hatasını kabul etti

    Gelen tepkiler üzerine Xiaomi, 7 Mayıs 2025'te bir açıklama yaparak pazarlama kampanyasının yanıltıcı olduğunu kabul etti ve müşterilerinden özür diledi. Şirket, karbon fiber kaputun esasen aracın prototip versiyonuna görsel olarak benzemesi için tasarlandığını, yalnızca "kısmi hava yönlendirmesi ve ön bölümde yardımcı soğutma" sağladığını belirtti.

    Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi istiyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yaşanan sıkıntıyı telafi etmek amacıyla henüz teslim edilmemiş siparişlerde karbon kaputu alüminyum versiyonla değiştirmeyi ve mevcut araç sahiplerine ise 20.000 ödül puanı (yaklaşık 275 dolar) vermeyi teklif etti. Ancak bu teklif pek çok müşteri tarafından yetersiz bulundu. Şirketin çözüm önerisini reddeden en az 300 müşteri, tam para iadesi talep ediyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 9 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fren balata ışığı yandıktan sonra kaç km gider başka şehirden araba alınca plaka değişimi broadway marş basıyor ama çalışmıyor iş bulamıyorum majezik sprey yutulur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum