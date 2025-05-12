Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi talep ediyor

Xiaomi bu parçanın özellikle yüksek performanslı sürüş sırasında fren sistemini soğutacağı ve aracın ön bölümünde ek bastırma kuvveti (downforce) sağlayacağı yönünde bir pazarlama stratejisi yürütmüştü. Ancak otomobilin en dikkat çekici ve pahalı opsiyonlarından biri olan çift hava kanallı karbon fiber kaputun, reklamının yapıldığı gibi işlevsel olmadığı ve sadece dekoratif amaçlı olduğu ortaya çıktı.
Xiaomi pazarlama hatasını kabul etti
Gelen tepkiler üzerine Xiaomi, 7 Mayıs 2025'te bir açıklama yaparak pazarlama kampanyasının yanıltıcı olduğunu kabul etti ve müşterilerinden özür diledi. Şirket, karbon fiber kaputun esasen aracın prototip versiyonuna görsel olarak benzemesi için tasarlandığını, yalnızca "kısmi hava yönlendirmesi ve ön bölümde yardımcı soğutma" sağladığını belirtti.
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli