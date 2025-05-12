Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi talep ediyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin elektrikli spor otomobili SU7 Ultra, karbon fiber motor kaputuyla ilgili yaşanan bir krizle gündemde. Yüzlerce araç sahibi, 42.000 yuan (yaklaşık 5.800 dolar) gibi yüksek bir fiyatla opsiyonel olarak sunulan karbon fiber kaputun, vaat edilen performansı sunmaması üzerine tam para iadesi talep ediyor.

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Xiaomi bu parçanın özellikle yüksek performanslı sürüş sırasında fren sistemini soğutacağı ve aracın ön bölümünde ek bastırma kuvveti (downforce) sağlayacağı yönünde bir pazarlama stratejisi yürütmüştü. Ancak otomobilin en dikkat çekici ve pahalı opsiyonlarından biri olan çift hava kanallı karbon fiber kaputun, reklamının yapıldığı gibi işlevsel olmadığı ve sadece dekoratif amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Otomobil tutkunları ve içerik üreticileri tarafından yapılan bağımsız testler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Yapılan denemelerde karbon fiber kaputun hava akışını artırmadığı, tüketicilerin beklediği ek bastırma kuvvetini sağlamadığı ve standart kaputtan hiçbir farkının olmadığı görüldü. Doğal olarak kaputun iç yapısının standart versiyondan farklı olmaması müşterilerde öfkeye yol açtı.

Xiaomi pazarlama hatasını kabul etti

Gelen tepkiler üzerine Xiaomi, 7 Mayıs 2025'te bir açıklama yaparak pazarlama kampanyasının yanıltıcı olduğunu kabul etti ve müşterilerinden özür diledi. Şirket, karbon fiber kaputun esasen aracın prototip versiyonuna görsel olarak benzemesi için tasarlandığını, yalnızca "kısmi hava yönlendirmesi ve ön bölümde yardımcı soğutma" sağladığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yaşanan sıkıntıyı telafi etmek amacıyla henüz teslim edilmemiş siparişlerde karbon kaputu alüminyum versiyonla değiştirmeyi ve mevcut araç sahiplerine ise 20.000 ödül puanı (yaklaşık 275 dolar) vermeyi teklif etti. Ancak bu teklif pek çok müşteri tarafından yetersiz bulundu. Şirketin çözüm önerisini reddeden en az 300 müşteri, tam para iadesi talep ediyor.

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Xiaomi SU7 Ultra'da kriz: Yüzlerce müşteri para iadesi istiyor