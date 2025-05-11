Skoda, 125 yıl sonra ilk motosikletini tanıttı

Skoda köklerine dönebilir
1899 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Klement tarafından üretilen ilk motorlu bisikletlerinden ilham alan Slavia B, Skoda’nın iki tekerlekli köklerine modern bir bakış sunuyor. Marka, bu konsepti "Modern Solid" tasarım araştırma girişimi kapsamında geliştirdi. Amaç, geleneksel tasarım unsurlarını çağdaş şehir yaşamına uygun biçimde yeniden yorumlamak.
Konsept model tamamen elektrikli olarak tasarlandı. 1899’daki orijinal modelin 240cc, 1.75 beygirlik motoruna ve kayış tahrik sistemine elbette yer yok. Öte yandan firma, yeni Slavia B’nin teknik detaylarını şimdilik gizli tutuyor. Ne batarya kapasitesi ne motor gücü ne de menzil bilgisi açıklanmış değil. Ancak bu, köklere dönüşün ilk sinyalleri olabilir.
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