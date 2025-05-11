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    Skoda, 125 yıl sonra ilk motosikletini tanıttı

    Çoğu kişi için Skoda bir otomobil üreticisi olsa da esasında firmanın kökleri bisiklet ve motosikletlere dayanıyor. Şimdi ise firma, 125 yıllık bir aranın ardından ilk motosikleti Slavia B’yi tanıttı.

    Skoda, 125 yıl sonra ilk motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyasının köklü markalarından Skoda, sürpriz bir konseptle motosiklet dünyasına geri dönmenin sinyallerini verdi. 130 yıllık Çek üretici, kuruluş yıllarındaki motosiklet mirasını günümüze taşıyarak geçmişiyle geleceği buluşturan ikonik bir tasarımla karşımızda: Skoda Slavia B Concept.

    Skoda köklerine dönebilir

    1899 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Klement tarafından üretilen ilk motorlu bisikletlerinden ilham alan Slavia B, Skoda’nın iki tekerlekli köklerine modern bir bakış sunuyor. Marka, bu konsepti "Modern Solid" tasarım araştırma girişimi kapsamında geliştirdi. Amaç, geleneksel tasarım unsurlarını çağdaş şehir yaşamına uygun biçimde yeniden yorumlamak.

    Skoda, 125 yıl sonra ilk motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Slavia B konsepti, Skoda’nın dış tasarım ekibinden Fransız tasarımcı Romain Bucaille’in imzasını taşıyor. Klasik cafe racer tarzından izler taşıyan motosiklette tek kişilik sele, alçak gidonlar ve deri detaylar dikkat çekerken; keskin hatlar, sade çizgiler ve modern far tasarımlı modern esintiler öne çıkıyor. Sele altındaki deri alet çantası gibi küçük detaylar ise nostaljiye zarif bir selam gönderiyor.

    Konsept model tamamen elektrikli olarak tasarlandı. 1899’daki orijinal modelin 240cc, 1.75 beygirlik motoruna ve kayış tahrik sistemine elbette yer yok. Öte yandan firma, yeni Slavia B’nin teknik detaylarını şimdilik gizli tutuyor. Ne batarya kapasitesi ne motor gücü ne de menzil bilgisi açıklanmış değil. Ancak bu, köklere dönüşün ilk sinyalleri olabilir.

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