İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor





Genelde oyuncu dizüstü bilgisayarları, barındırdığı güçlü donanım nedeniyle kalın ve hantal oluyor. MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı ise 20mm kalınlık değeri ile bu sınıfta incelik dersleri vermişti. Model kısa süre içerisinde piyasaya çıkıyor.





GS40 6QE Phantom modelinde 14 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. Skylake tabanlı Intel Core i7-6700HQ işlemcisinin güç verdiği modelde NVIDIA GeForce GTX 970M grafik kartı yer alıyor. Cihaz 16GB DDR4-2133 RAM ve 256GB SSD ile desteklenirken, 2.5 inç sürücü ve M.2 PCIe SSD desteği de sunuluyor. Modelde oyuncu bilgisayarlarının vazgeçilmezi Killer Gb LAN, Killer 802.11ac WiFi ve Bluetooth 4.1 teknolojileri de unutulmamış.





GS40 6QE Phantom modeli tamamen alüminyum kasaya sahip ve 1.58Kg ağırlığında. Kapağın kenarlarına yerleştirilmiş LED aydınlatma, oyunlara göre agresif bir şekilde ortamı renklendirebiliyor. Dynaudio stereo hoparlörler ise oyundaki heyecanı artırmayı amaçlıyor.





USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C portları, SDXC kart okuyucu, mini DisplayPort, HDMI, SteelSeries oyuncu klavyesi ve Full HD web kamera gibi diğer özellikler barındıran GS40 6QE Phantom modeli 2000$ fiyat etiketi ile 11 Aralık itibariyle satışa sunulacak. Bu kadar ince olması nedeniyle yüksek sıcaklık değerlerini ve ağır yükleri nasıl kaldıracağı merak konusu.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-gs40-6qe-phantom-14-inch-full-hd-gaming-notebook.html