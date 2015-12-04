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İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor

Dolu dolu bir oyuncu bilgisayarı arayan ancak kaba tasarımlardan hoşlanmayan bir kullanıcı mısınız? MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı tam da size hitap ediyor.
3 yıl
6,2b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor


Genelde oyuncu dizüstü bilgisayarları, barındırdığı güçlü donanım nedeniyle kalın ve hantal oluyor. MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı ise 20mm kalınlık değeri ile bu sınıfta incelik dersleri vermişti. Model kısa süre içerisinde piyasaya çıkıyor. 

GS40 6QE Phantom modelinde 14 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. Skylake tabanlı Intel Core i7-6700HQ işlemcisinin güç verdiği modelde NVIDIA GeForce GTX 970M grafik kartı yer alıyor. Cihaz 16GB DDR4-2133 RAM ve 256GB SSD ile desteklenirken, 2.5 inç sürücü ve M.2 PCIe SSD desteği de sunuluyor. Modelde oyuncu bilgisayarlarının vazgeçilmezi Killer Gb LAN, Killer 802.11ac WiFi ve Bluetooth 4.1 teknolojileri de unutulmamış.

GS40 6QE Phantom modeli tamamen alüminyum kasaya sahip ve 1.58Kg ağırlığında. Kapağın kenarlarına yerleştirilmiş LED aydınlatma, oyunlara göre agresif bir şekilde ortamı renklendirebiliyor. Dynaudio stereo hoparlörler ise oyundaki heyecanı artırmayı amaçlıyor. 

USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C portları, SDXC kart okuyucu, mini DisplayPort, HDMI, SteelSeries oyuncu klavyesi ve Full HD web kamera gibi diğer özellikler barındıran GS40 6QE Phantom modeli 2000$ fiyat etiketi ile 11 Aralık itibariyle satışa sunulacak. Bu kadar ince olması nedeniyle yüksek sıcaklık değerlerini ve ağır yükleri nasıl kaldıracağı merak konusu.  

http://www.guru3d.com/news-story/msi-gs40-6qe-phantom-14-inch-full-hd-gaming-notebook.html Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
ilk defa gördüm
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nohackmove 3 yıl
Yurt dışında Gigabyte P34W v5 çıkmış acaba performans ve fan sesi aşırı ısınma değerleri nasıldır?
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DH Misafiri 3 yıl
2000$ diyo yani 6000 lira civarı 8-10 arası değil
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AMERICAN 3 yıl DH Misafiri
Vergiyi kaçıracaksan 6000 tabi
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Patren 3 yıl
çpk pahalı be
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ssbrutality 3 yıl
Msi ge620Dx Gaming Notebook sahibiyim,Aldığıma bin pişmanım.Her hafta temizlik yapmama rağmen ısı sorununu çözemedim bir türlü.Kahretsin.Core i7 2670QM ve Gt635M 128 Bit..soğutamıyorum.
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1BilimAdamı 3 yıl
2cm ince değildir ve ağırlığına bakılırsa plastik malzeme kullanılmış sanırım
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nohackmove 3 yıl
Çokta ince değil aslında ama MSI a güveniyorum. Gigabyte P34w V4^ten daha iyi bir soğutma sunacağını umuyorum.
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sangreal_1905 3 yıl
Dolu dolu bir notebook olmuş.Küçük olması sebebiylede 8000-10000 arası bir fiyatı olucaktır :(
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