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İngiltere'de "İnternet Bağımlıları Kliniği" açıldı

Londra'da internet ve bilgisayar bağımlılarını tedavi etmek için "İnternet Bağımlıları Kliniği" açıldı
9 yıl
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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İngiltere'nin Londra şehrinde internet ve bilgisayar bağımlılarını tedavi etmek amacıyla "İnternet Bağımlıları Kliniği" açıldı. Son zamanlarda genç ve çocuk yaştaki bilgisayar kullanıcıları arasında görünen cinnet geçirme olaylarının kaynağı olarak görünen bilgisayar ve internet bağımlılığına çözüm amacıyla açılan klinik, özellikle 15-18 yaş aralığında kişilerin tedavi edilmesi gerektiğini belirtiyor. Aileleri tarafından bilgisayarlarından uzak durmaları söylendiği zaman farklı sonuçlar doğuran cinnet krizleri geçiren çocukların sayısının artması endişe yaratıcı bir durum olarak ifade ediliyor. Bilgisayar oyunları, internet, cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinin bağımlılık yaşının 12'ye kadar düştüğü belirtilirken, tedavilerin bire bir görüşme veya toplu terapi halinde uygulanacağı açıklandı. Teknoloji bağımlısı kişilere, sosyal iletişimlerini sanal yollar yerine bire bir yollarla kurmaları yönünde telkinler verildiği açıklandı.


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spaydix 9 yıl
escape0121 @
doğru mesela bende bağımlıyım artık uykusuzluk cekmeye başladım keşke bulaşmasaydım internete
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sahafiec 9 yıl
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escape0121 9 yıl
aynı sorunla türkiyede karsıkarsıya
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cengizhan72 9 yıl
Hiç şaşırmadım,yakın zamanda memleketimizdede açılır.
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